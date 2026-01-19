Δανάη Παππά: Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη να πάω παρακάτω στην προσωπική μου ζωή, αν έρθει κάτι θα είμαι πολύ επιφυλακτική
Δεν θέλω κάτι αυτή τη στιγμή ή δεν το σκέφτομαι, εξήγησε η ηθοποιός
Σχετικά με το αν είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα στην προσωπική της ζωή μετά τον χωρισμό της από τον επιχειρηματία Λάμπρο Λάζαρη τοποθετήθηκε η Δανάη Πάππα. Η ηθοποιός φάνηκε επιφυλακτική, αφού όπως είπε, δεν επιθυμεί να έχει έναν νέο σύντροφο στο πλευρό της. Προς το παρόν δεν νιώθει την ανάγκη να κάνει μία σχέση.
«Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη να πάω παρακάτω στην προσωπική μου ζωή. Νομίζω ότι είναι τα πράγματα… περίεργα. Δεν θέλω κάτι αυτή τη στιγμή ή δεν το σκέφτομαι. Αν έρθει, θα είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική, όπως είμαι με πολλούς ανθρώπους στη ζωή μου πια. Αλλά κάπως… μου αρέσει αυτό το πράγμα», εξομολογήθηκε η Δανάη Παππά στην εκπομπή Happy Day, τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου.
Αναφερόμενη στην επιφυλακτικότητα που τη χαρακτηρίζει, σημείωσε πως αν προκύψει κάτι θα έχει δεύτερες σκέψεις : «Είμαι λίγο πιο επιφυλακτική, προσέχω λίγο παραπάνω, αλλά προσπαθώ πάρα πολύ έντονα να είμαι ο εαυτός μου. Οπότε, ό,τι θέλω θα το πω, πάντα με ευγένεια και με καλό τρόπο, όχι απότομα, αλλά προσπαθώ να είμαι όσο πιο πολύ μπορώ ο εαυτός μου, γιατί νιώθω ότι πολύ καιρό δεν ήμουν».
Στην ίδια συνέντευξη, η Δανάη Παππά εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για όσα έχει στη ζωή της. «Είμαι ευγνώμων για αυτά που έχουν έρθει. Είναι τρομερό το τι μπορεί να αλλάξει και το τι μπορεί να γίνει μέσα σε εννιά χρόνια, δέκα. Είναι απίστευτο. Ξεκίνησα έχοντας τελείως άγνοια κινδύνου. Δεν είχα την παραμικρή ιδέα και δεν ήξερα τι είναι αυτό που μπαίνω, αυτό που ξεκινάω. Όμως το ερωτεύτηκα. Μου άρεσε πολύ. Και κάπως έτυχε και το πάλεψα και δούλεψα και είμαι εδώ», μοιράστηκε.
Πλέον φροντίζει να είναι επιφυλακτική ακόμα και σε κάποια συνέντευξη που δίνει: «Είτε μπορεί να ‘σαι σε κάποια συνέντευξη, γιατί είναι πολύ αγχωτικό να βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο πλατό με τα φώτα, με αυτά, με κάποιον απέναντί σου να σου μιλάει και να προσπαθεί να μάθει για σένα περισσότερα πράγματα. Θέλω ακόμα και εκεί να μην έχω αυτή την παγωμάρα. Να είμαι όσο πιο πολύ μπορώ ο εαυτός μου, για να νιώθω και γω καλύτερα. Να γυρνάω, να μπαίνω στο αυτοκίνητο φεύγοντας από δω και να λέω “εντάξει, ήμουνα εγώ, δεν ήταν κάποιος άλλος”».
