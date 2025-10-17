Δανάη Παππά για το ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδί: Το μητρικό μου ένστικτο ήταν ξύπνιο από όταν γεννήθηκα
Θα μου φαινόταν δύσκολο να είχα ένα παιδί τώρα, σίγουρα θα άλλαζαν πολλά, πρόσθεσε
Για το μητρικό της ένστικτο, που όπως είπε είναι «ξύπνιο από όταν γεννήθηκε», μίλησε η Δανάη Παππά, ενώ αναφέρθηκε επίσης, στην καριέρα της και το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη στο πανηγύρι. Εκφράζοντας την αγάπη της για τα παιδιά, η ηθοποιός παραδέχτηκε πως προς το παρόν θα της ήταν δύσκολο να αποκτήσει παιδί, καθώς αυτό θα άλλαζε πολλά στη ζωή της.
Σχετικά με την οικογένειά της, και ειδικά τη μητέρα της, η Δανάη Παππά απάντησε με χιούμορ για τα πιθανά ερωτήματα σχετικά με γάμο και παιδιά: «Αν αρχίσει η μαμά μου τα "πότε θα παντρευτείς και θα γίνεις μαμά" θα πέσει βρίσιμο και… βούρδουλας. Είναι τζιζ θέματα αυτά».
Τέλος, αναφορικά με το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη, που συνέβη μετά από ένα γλέντι όπου χόρευαν μαζί, η ηθοποιός τόνισε ότι ήταν στενάχωρο και δήλωσε πως δεν μετανιώνει που δεν πήγε στο συγκεκριμένο πανηγύρι. «Ήταν στενάχωρο αυτό που έγινε. Δεν μετανιώνω που πήγα σε αυτό το πανηγύρι», είπε κλείνοντας.
Στη συνέχεια, για το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα, δήλωσε: «Το μητρικό μου ένστικτο ήταν ξύπνιο από όταν γεννήθηκα. Έχω έρωτα με τα παιδιά αλλά χαίρομαι που τα έχω στο θέατρο και στην τηλεόραση. Θα μου φαινόταν δύσκολο να είχα ένα παιδί τώρα. Σίγουρα θα άλλαζαν πολλά».
