Δανάη Παππά: Το 2025 αφήνω πίσω τους ανθρώπους που με πλήγωσαν εσκεμμένα
Έχουν συμβεί πάρα πολλά περιστατικά τον τελευταίο καιρό, τα αφήνουμε όλα στην άκρη και πάμε παρακάτω, σχολίασε η ηθοποιός

Ιωάννα Μαρίνου
Λίγο πριν αποχαιρετήσει τη χρονιά η Δανάη Παππά έκανε έναν σύντομο απολογισμό, αναφέροντας τι θα αφήσει πίσω της από το 2025.

Η ηθοποιός προχώρησε σε δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται συχνά από τα μέσα ενημέρωσης.

Όσο για το 2025 ανέφερε ότι θέλει να αφήσει πίσω της ανθρώπους που τη στενοχώρησαν συνειδητά, τονίζοντας πως τέτοιες εμπειρίες είναι συχνές στην προσωπική πορεία του καθενός. Όπως είπε η Δανάη Παππά: «Το 2025 αφήνω πίσω τους ανθρώπους που μας πλήγωσαν εσκεμμένα. Συνήθως πάντα υπάρχει κάποιος άνθρωπος στη ζωή σου που δεν είναι αυτό που περίμενες και κάπως πρέπει να μην είναι εκεί πια».

Στη συνέχεια, σε ερώτηση για το αν έχει αισθανθεί ποτέ ότι τα Μέσα την έχουν αδικήσει ή στενοχωρήσει, η ηθοποιός απάντησε, λέγοντας  πως πρόκειται για ένα μέρος της δημόσιας έκθεσης: «Αυτό είναι κάτι που το κάνουν τα media. Μια σε στενοχωρούν, μια σε κάνουν να νιώθεις όμορφα. Είναι η δουλειά τέτοια». Όταν τέλος της ζητήθηκε να αναφερθεί σε συγκεκριμένα περιστατικά που την ενόχλησαν, η Δανάη Παππά είπε:  «Ξέρουμε. Έχουν συμβεί πάρα πολλά περιστατικά τον τελευταίο καιρό. Τα αφήνουμε όλα στην άκρη και πάμε παρακάτω».
