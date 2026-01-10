Κατσούλης για την εγκυμοσύνη της Ρουμελιώτη: Είναι πέντε μηνών και δεν κουράζεται ποτέ
Εγώ δεν το έχω ξαναδεί, ανέφερε ακόμη ο πρώην παίκτης και νικητής του Survivor
Για την εγκυμοσύνη της Μαριαλένας Ρουμελιώτη μίλησε ο Σάκης Κατσούλης, εξηγώντας πως παρόλο που είναι πέντε μηνών, δεν κουράζεται ποτέ.
Ο πρώην παίκτης και νικητής του Survivor, την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία της συντρόφου του μετά το πάρτι που έκαναν για την ανακοίνωση του φύλου του μωρού που περιμένουν, όπου άνοιγε όλα τα δώρα που πήραν για το παιδί τους οι φίλοι τους και ανέφερε πως σε αντίθεση με τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη, εκείνος ήταν εξαντλημένος.
Στην ανάρτησή του ο Σάκης Κατσούλης έγραψε: «Μόνο η δική μου γυναίκα είναι 5 μηνών έγκυος και ΔΕΝ ΚΟΥΡΑΖΕΤΑΙ ΠΟΤΕ; Έχει ξυπνήσει από τις 9 έχουμε κάνει πόσα πράγματα και ακόμη έχει δύναμη… Εγώ δεν το έχω ξαναδεί... Ο Θεός να την έχει καλά! Υ.Γ. Εγώ έχω σβήσει ήδη εδώ και 2 ώρες πάντως. Όλα αυτά είναι από τους αγαπημένους μας φίλους και την σημερινή μοναδική ημέρα».
Δείτε τη φωτογραφία
Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης, σύμφωνα με όσα έχουν δηλώσει οι ίδιοι, ήταν μαζί για περίπου 2 χρόνια και συγκατοικούσαν πριν από τον πρώτο τους χωρισμό που συνέβη την περίοδο που εκείνος πήγε φαντάρος. Οι δυο τους ήρθαν ξανά κοντά κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο Survivor το 2021 και έκτοτε παραμένουν μαζί. Λίγους μήνες πριν, τον περασμένο Αύγουστο, ο Σάκης Κατσούλης έκανε, μάλιστα, πρόταση γάμου στη σύντροφό του.
