Σάκης Κατσούλης για την εγκυμοσύνη της Μαριαλένας Ρουμελιώτη: Το καλύτερο δώρο της ζωής μου
Οι πρώην παίκτες του «Survivor» ανακοίνωσαν ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί
Ως το καλύτερο δώρο που θα μπορούσε ποτέ να λάβει σχολίασε ο Σάκης Κατσούλης την εγκυμοσύνη της Μαριαλένας Ρουμελιώτη.
Το ζευγάρι ανακοίνωσε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς πως περιμένει το πρώτο του παιδί. Πιο συγκεκριμένα, η πρώην παίκτρια του «Survivor» δημοσίευσε ένα βίντεο μαζί με τον σύντροφό της στα social media, στο οποίο εμφανιζόταν με φουσκωμένη κοιλιά, δηλώνοντας πως «το πιο ιερό κεφάλαιο της ζωής μας μόλις ξεκινάει».
Στη συνέχεια, ο νικητής του «Survivor All Star» δημοσίευσε μέσω Instagram story το βίντεο με το οποίο ανακοινώθηκε η ευχάριστη είδηση, σημειώνοντας «το καλύτερο δώρο της ζωής μου».
Δείτε την ανάρτησή του
Στο βίντεο που μοιράστηκε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη με τους διαδικτυακούς της φίλους, ανέφερε για την εγκυμοσύνη της: «Και λίγο πριν κλείσει η χρονιά, θέλαμε να μοιραστούμε κάτι που γεμίζει την καρδιά μας. Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μας. Ένα μικρό θαύμα που ήδη μεγαλώνει μέσα μας. Το πιο ιερό κεφάλαιο της ζωής μας μόλις ξεκινάει».
Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έγιναν γνωστοί μέσα από τη συμμετοχή τους στο ριάλιτι επιβίωσης. Πριν από την είσοδό τους στο παιχνίδι είχαν υπάρξει ζευγάρι, ωστόσο τότε ήταν χωρισμένοι. Η κοινή τους πορεία στο παιχνίδι λειτούργησε ως αφορμή για να έρθουν ξανά κοντά. Μετά την ολοκλήρωση του «Survivor» οι πρώην παίκτες έδωσαν μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους.
