Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Σάκης Κατσούλης: Το φύλο του μωρού που περιμένουν και το πάρτι που οργάνωσαν

Πριν από μερικές μέρες το ζευγάρι ανακοίνωσε μέσα από ένα βίντεο ότι θα αποκτήσει το πρώτο του παιδί

Ένα πάρτι για την αποκάλυψη του φύλου του μωρού που περιμένουν οργάνωσαν η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης, έχοντας στο πλευρό τους τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Η πρώην παίκτρια του Survivor και ο νικητής του ριάλιτι επιβίωσης πρόκειται να γίνουν για πρώτη φορά γονείς, ενώ είχαν μοιραστεί το χαρμόσυνο νέο με τους διαδικτυακούς τους ακόλουθους, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο Instagram.

Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης, το ζευγάρι έμαθε ταυτόχρονα με φίλους και συγγενείς ότι θα αποκτήσει γιο, με τη στιγμή να καταγράφεται. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης, με φόντο μια αψίδα από μπαλόνια, αγκαλιάζονται μόλις αποκαλύπτεται το φύλο του μωρού τους, ενώ οι παρευρισκόμενοι ζητωκραυγάζουν.

