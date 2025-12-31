Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς
Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς

Το πιο ιερό κεφάλαιο της ζωής μας μόλις ξεκινάει, έγραψαν στην ανάρτηση μέσα από την οποία μοιράστηκαν την ευχάριστη είδηση

Γονείς για πρώτη φορά θα γίνουν η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης. Το ζευγάρι έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση με μια κοινή ανάρτηση στο Instagram, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, δηλώνοντας πως «το πιο ιερό κεφάλαιο της ζωής μας μόλις ξεκινάει».

Οι δυο τους δημοσίευσαν ένα τρυφερό βίντεο στο οποίο διακρίνεται η φουσκωμένη κοιλιά της πρώην παίκτριας του Survivor, την οποία χαϊδεύει ο αγαπημένος της και νικητής του ριάλιτι επιβίωσης.

«Και λίγο πριν κλείσει η χρονιά, θέλαμε να μοιραστούμε κάτι που γεμίζει την καρδιά μας. Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μας. Ένα μικρό θαύμα που ήδη μεγαλώνει μέσα μας. Το πιο ιερό κεφάλαιο της ζωής μας μόλις ξεκινάει», έγραψαν στη δημοσίευσή τους.

Δείτε την ανάρτηση

