Γιώργος Παπαδάκης: Η συνεργασία μας σημάδεψε τις ζωές μας και τις οικογένειές μας, είπε ο επί 18 χρόνια σκηνοθέτης του
Για μένα φύγανε στιγμές από 18 υπέροχα χρόνια της ζωής μου, είπε ο Γιάννης Ντόνας για τον θάνατο του δημοσιογράφου
Ο επί 18 χρόνια σκηνοθέτης της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε για τον Γιώργο Παπαδάκη, δηλώνοντας ότι η συνεργασία τους σημάδεψε τις ζωές τους, τις οικογένειές τους, αλλά και τα ωράριά τους. Ο Γιάννης Ντόνας τόνισε πως με τον θάνατο του δημοσιογράφου στα 74 του χρόνια από ανακοπή καρδιάς «χάθηκαν» στιγμές από τα χρόνια που συνυπήρξαν επαγγελματικά.
Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ο Γιάννης Ντόνας ανέφερε: «Η ζωή είναι στιγμές. Και χθες για μένα φύγανε στιγμές από 18 υπέροχα χρόνια της ζωής μου. Γιατί ήμουνα μ’ έναν άνθρωπο που τον αγάπησα και με αγάπησε. Φανταστείτε ότι ήμουνα στο αυτί του 18 χρόνια κάθε μέρα. Μεγάλο θέμα. Να κρατήσεις ισορροπίες, να μπορέσεις να είσαι χρήσιμος και αυτός να σε δεχθεί. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι αυτό είναι κάτι που εμένα με σημάδεψε. Σημάδεψε τη ζωή μας, σημάδεψε τις οικογένειές μας, τα ωράριά μας».
Ο Γιάννης Ντόνας θυμήθηκε επίσης τη στιγμή που ο Γιώργος Παπαδάκης αποφάσισε να ξυρίσει το μουστάκι του. Οι αντιδράσεις των τηλεθεατών ήταν έντονες, αφού αναρωτιόντουσαν γιατί είχε κάνει κάτι τέτοιο. «Πριν 5-6 χρόνια αποφάσισε να ξυρίσει το μουστάκι του για μια ανανέωση. Έκανε το λάθος. Το ξύρισε μια μέρα και έγινε χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Έλεγε ο κόσμος “Ποιος είναι αυτός που βγήκε;” και “Γιατί το ξύρισες Γιώργο; Άσ’ το πάλι! Δεν είσαι ο Γιώργος μας! Αυτός που αγαπάμε” και τα λοιπά. Ήτανε φοβερό και φαίνεται αυτή η αγάπη του κόσμου, αυτό ήταν το χαρακτηριστικό του. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση ότι τελικά τον Γιώργο δεν τον αγαπούσε μόνο ο κόσμος, τον αγαπούσε και το σινάφι μας», περιέγραψε.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Κλείνοντας, ο σκηνοθέτης τόνισε ότι το πρωινό κοινό είναι κυρίως λαϊκό, με πραγματικές δυσκολίες και ανάγκη από πιο «ειδική» διαχείριση. «Το πρωινό κοινό, κακά τα ψέματα, είναι ένα λαϊκό κοινό. Ένα κοινό με προβλήματα. Ένα κοινό που θέλει μια ειδική διαχείριση και μια ειδική μεταχείριση. Ξέρετε τι είναι να μπαίνετε στο σπίτι του καθενός και πριν δει ο σύζυγος τη σύζυγο ή πριν πιει καφέ, να βλέπει εσένα; Να περιμένει να του πεις μια καλημέρα; Φανταστείτε πόσο μοναχικοί άνθρωποι υπάρχουνε, που ο Γιώργος ήτανε, συγκινούμαι τώρα, ήταν η καθημερινή τους παρέα», σημείωσε ο Γιάννης Ντόνας.
