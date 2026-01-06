Συγκινημένη η Βίκυ Χατζηβασιλείου για τον Γιώργο Παπαδάκη: Ήταν «δάσκαλος», φεύγει ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής τηλεόρασης
Ταυτίστηκε με την αξιοπρέπεια, ευθύνη, τη σοβαρότητα και την αφοσίωση, πρόσθεσε η δημοσιογράφος
Συγκινημένη μίλησε για τον Γιώργο Παπαδάκη που έφυγε από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς στα 74 του χρόνια η Βίκυ Χατζηβασιλείου. Η δημοσιογράφος που είχε συνεργαστεί μαζί του επί εννέα χρόνια στο «Καλημέρα Ελλάδα», έκανε λόγο για έναν «δάσκαλο» που ταυτίστηκε με την αξιοπρέπεια, την ευθύνη, τη σοβαρότητα και την αφοσίωση. Παράλληλα, τόνισε ότι πρόκειται για μια μεγάλη απώλεια για την ελληνική τηλεόραση.
«Είναι πραγματικά μια μεγάλη απώλεια για όλη την ελληνική τηλεόραση. Αλλά δε μάλλον για μένα που δεν ήμουν απλά συνεργάτης του Γιώργου, ήμουν φίλη του. Ο Γιώργος έχει μείνει σπίτι μου με την οικογένειά του, έχω μείνει σπίτι του με τον μεγάλο μου γιο, κάναμε παρέα, κάναμε διακοπές μαζί… Ήμασταν πολύ δεμένοι όλα αυτά τα χρόνια τα εννέα που συνεργαστήκαμε», είπε αρχικά στην εκπομπή «Στούντιο 4», τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου.
Αναφερόμενη στην τηλεοπτική τους συνύπαρξη, επισήμανε: «Η συνεργασία μας ήταν εξελικτική. Ήταν αυτό που λέμε όλοι, “ο δάσκαλος”. Γι’ αυτό λέω ότι σήμερα φεύγει ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής τηλεόρασης που ταυτίστηκε με αξιοπρέπεια, με την ευθύνη, με τη σοβαρότητα, με την αφοσίωση, γιατί ο Γιώργος ήταν ένας βαθιά αφοσιωμένος άνθρωπος και σε αυτό που έκανε και αυτό μου δίδαξε και αυτό κρατάω. Να δουλεύω με ζέση και πίστη σε ό,τι έχω αποφασίσει να κάνω. Αυτό ήταν μια μαθητεία δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι πολύ άδικο για τον Γιώργο που…», είπε με την ίδια να συγκινείται, πριν προσθέσει: «Συγγνώμη… τώρα που ήταν η φάση της ζωής του να ηρεμήσει, να ξεκουραστεί, να χαλαρώσει, να ζήσει σαν άνθρωπος…»
Ολοκληρώνοντας, μοιράστηκε κάποια λόγια που της είχε πει ο Γιώργος Παπαδάκης. «Ξέρεις να σου πω κάτι; Είμαι καλός, λέει, στην παρέα αλλά όταν κάνω τηλεόραση είμαι καλύτερος. Γιατί είμαι πιο οξυδερκής, είμαι πιο alert, είμαι πιο χαρούμενος», κατέληξε.
Η Βίκυ Χατζηβασιλείου υπογράμμισε την ευφυΐα, το χιούμορ και την εξωστρέφεια που χαρακτήριζαν τον Γιώργο Παπαδάκη. «Ο Γιώργος ήτανε ένας πολύ ευφυής, πολύ χαρισματικός, πολύ εξωστρεφής άνθρωπος με πολύ χιούμορ, με πολύ ενσυναίσθηση, με απίστευτη οξυδέρκεια, με συλλογικότητα. Ένας πολύ χαριτωμένος άνθρωπος. Ήθελες να κάνεις παρέα μαζί του. Πήγαινε στα απλά τα στέκια, αυτά που πήγαινε όλα αυτά τα χρόνια από τότε που ήταν φοιτητής και έβλεπε τους ίδιους ανθρώπους», σημείωσε.
