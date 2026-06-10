Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Φίλαθλος τράβηξε τον διαιτητή Παπαπέτρου από το μανίκι εν ώρα αγώνα
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Φίλαθλος τράβηξε τον διαιτητή Παπαπέτρου από το μανίκι εν ώρα αγώνα
Ο διαιτητής Παπαπέτρου ενημέρωσε τη γραμματεία για το περιστατικό και ζήτησε να καταγραφεί
Κατά τη διάρκεια της παράτασης στο Game 4 μεταξύ του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, γυναίκα τράβηξε τον διαιτητή Παπαπέτρου.
Συγκεκριμένα ο πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης, ισχυρίστηκε πως φίλαθλος τον τράβηξε από το μανίκι, εν ώρα του αγώνα.
Ο ίδιος απευθύνθηκε στη γραμματεία του γηπέδου και ζήτησε να καταγραφεί το περιστατικό στο φύλλο αγώνα.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Συγκεκριμένα ο πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης, ισχυρίστηκε πως φίλαθλος τον τράβηξε από το μανίκι, εν ώρα του αγώνα.
Ο ίδιος απευθύνθηκε στη γραμματεία του γηπέδου και ζήτησε να καταγραφεί το περιστατικό στο φύλλο αγώνα.
Πηγή:www.gazzetta.gr
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