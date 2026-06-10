«Καρφί» του Πάπα σε Τραμπ: Δεν μπορούμε να πιστεύουμε στον Χριστό και να προωθούμε τον πόλεμο



Ο Λέων ΙΔ΄ευλόγησε τον πιο ψηλό πύργο της Σαγράδα Φαμίλια

Pope Leo XIV has blessed and inaugurated the Tower of Jesus Christ, the tallest of the towers of the Basilica of Sagrada Família in Barcelona. At 172.5m it is the tallest building in Barcelona and the tallest Church in the world. pic.twitter.com/EIFZsgwpgh — Catholic Sat (@CatholicSat) June 10, 2026

Ο πρώτος Αμερικανός πάπας στην Ιστορία έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πολύ επικριτικούς ηγέτες απέναντι στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και είναι πολύ ευαίσθητος στο θέμα των μεταναστών, όπως και ο προκάτοχός του Φραγκίσκος.Χαρακτήρισε την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να καταστρέψει το Ιράν «πράγματι απαράδεκτη» και προέτρεψε τους Αμερικανούς να ζητήσουν από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους στο Κογκρέσο «να εργάζονται για την ειρήνη και να απορρίπτουν πάντα τον πόλεμο».Όσο για τον Αμερικανό πρόεδρο, που δήλωσε ότι δεν είναι «μεγάλος θαυμαστής» του Λέοντα ΙΔ΄ κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε ένα συντηρητικό μέσο ενημέρωσης, ισχυρίστηκε ότι ο πάπας νομίζει ότι είναι «αποδεκτό το Ιράν να κατέχει πυρηνικά όπλα», κατηγορώντας τον ότι «θέτει σε κίνδυνο πολλούς Καθολικούς και πολλούς ανθρώπους».Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας του απάντησε τότε: «Εάν κάποιος θέλει να με επικρίνει γιατί κηρύττω το Ευαγγέλιο, ας το κάνει με εντιμότητα. Η Εκκλησία είναι αντίθετη εδώ και χρόνια σε όλα τα πυρηνικά όπλα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό».Ο Πάπας ευλόγησε τον υψηλότερο πύργο της Σαγράδα Φαμίλια σήμερα το βράδυ, έπειτα από μια σύντομη τελετή και μια μεγαλοπρεπή λειτουργία στην διάσημη βασιλική της Βαρκελώνης, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.Ο πύργος του Ιησού Χριστού, που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο, αυξάνει το ύψος της ακόμη ημιτελούς βασιλικής στα 172,5 μέτρα, εκπληρώνοντας την επιθυμία του Καταλανού αρχιτέκτονά της Αντόνι Γκαουντί, πιστού καθολικού που πέθανε πριν από ακριβώς 100 χρόνια.