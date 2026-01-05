Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Έλλη Στάη για Γιώργο Παπαδάκη: Αναγνώριζε στους άλλους αυτό που άξιζαν και γι’ αυτό άξιζε και αυτός
Έλλη Στάη για Γιώργο Παπαδάκη: Αναγνώριζε στους άλλους αυτό που άξιζαν και γι’ αυτό άξιζε και αυτός
Η διαδρομή του έδειξε ότι είχε χαρακτηριστικά αντοχής και δύναμης, ανέφερε μεταξύ άλλων η δημοσιογράφος
Για τον Γιώργο Παπαδάκη που πέθανε από ανακοπή σε ηλικία 74 ετών μίλησε η Έλλη Στάη. Η δημοσιογράφος τον παρουσίασε ως έναν άνθρωπο που απέδιδε στους συναδέλφους αυτό που τους άξιζε και, γι’ αυτό, άξιζε και ο ίδιος την αναγνώριση. Παράλληλα, θυμήθηκε τα πρώτα βήματά τους τη δεκαετία του 1980 στην ΕΡΤ και επισήμανε ότι η διαδρομή του είχε χαρακτηριστικά αντοχής και δύναμης.
Αναφερόμενη στην απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, η Έλλη Στάη είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό», το πρωί της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου: «Ο Γιώργος έφυγε πολύ γρήγορα, πολύ ξαφνικά και αυτό ήταν ένα σοκ για όλους μας, γιατί μόλις πριν από λίγους μήνες είχε μια καθημερινή παρουσία, όπως είχε για 35-40 χρόνια».
Στη συνέχεια, έκανε μια αναφορά στο ξεκίνημά του στην τηλεόραση που συνέπεσε με το δικό της. «Εγώ θα τον θυμάμαι τον Γιώργο στα νιάτα του στην ΕΡΤ όταν ξεκίνησε και αυτός και εγώ στην ΕΡΤ τη δεκαετία του ’80. Θα τον θυμάμαι βέβαια και για την υπόλοιπη διαδρομή του, μία διαδρομή που έδειξε ότι είχε χαρακτηριστικά αντοχής και δύναμης. Αυτός ήταν ο Γιώργος και θα τον θυμάμαι, όπως τον θυμούνται πάρα πολλοί», περιέγραψε.
Δείτε το βίντεο
Όπως είπε, επικοινωνούσαν καθημερινά. «Τόσα χρόνια είχαμε καθημερινή επαφή. Έκανε κάτι τελείως διαφορετικό από εμένα. Εκείνος ήταν πρωινός, εγώ ήμουν βραδινή αλλά είχαμε πάντα μια πολύ καλή επαφή χωρίς να έχουμε κάνει κάτι μαζί ποτέ», σημείωσε.
Κλείνοντας, η δημοσιογράφος υπογράμμισε την αλληλοεκτίμηση που χαρακτήριζε τη σχέση τους. «Είχαμε πάντα μία αλληλοεκτίμηση, γιατί αναγνώριζε ο ένας στον άλλο αυτό που έκανε και αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο στον χώρο μας. Ο Γιώργος αναγνώριζε στους άλλους αυτό που άξιζαν και γι’ αυτό άξιζε και αυτός να του το αναγνωρίσεις. Ήταν ένας από τους συναδέλφους που δεν είχα ποτέ μα ποτέ καμία προστριβή, όχι μόνο φανερή αλλά ούτε αυτές που περνάνε από το μυαλό μας συχνά σε αυτόν τον χώρο του μεγάλου ανταγωνισμού», κατέληξε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Αναφερόμενη στην απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, η Έλλη Στάη είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό», το πρωί της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου: «Ο Γιώργος έφυγε πολύ γρήγορα, πολύ ξαφνικά και αυτό ήταν ένα σοκ για όλους μας, γιατί μόλις πριν από λίγους μήνες είχε μια καθημερινή παρουσία, όπως είχε για 35-40 χρόνια».
Στη συνέχεια, έκανε μια αναφορά στο ξεκίνημά του στην τηλεόραση που συνέπεσε με το δικό της. «Εγώ θα τον θυμάμαι τον Γιώργο στα νιάτα του στην ΕΡΤ όταν ξεκίνησε και αυτός και εγώ στην ΕΡΤ τη δεκαετία του ’80. Θα τον θυμάμαι βέβαια και για την υπόλοιπη διαδρομή του, μία διαδρομή που έδειξε ότι είχε χαρακτηριστικά αντοχής και δύναμης. Αυτός ήταν ο Γιώργος και θα τον θυμάμαι, όπως τον θυμούνται πάρα πολλοί», περιέγραψε.
Δείτε το βίντεο
Κλείνοντας, η δημοσιογράφος υπογράμμισε την αλληλοεκτίμηση που χαρακτήριζε τη σχέση τους. «Είχαμε πάντα μία αλληλοεκτίμηση, γιατί αναγνώριζε ο ένας στον άλλο αυτό που έκανε και αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο στον χώρο μας. Ο Γιώργος αναγνώριζε στους άλλους αυτό που άξιζαν και γι’ αυτό άξιζε και αυτός να του το αναγνωρίσεις. Ήταν ένας από τους συναδέλφους που δεν είχα ποτέ μα ποτέ καμία προστριβή, όχι μόνο φανερή αλλά ούτε αυτές που περνάνε από το μυαλό μας συχνά σε αυτόν τον χώρο του μεγάλου ανταγωνισμού», κατέληξε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα