Ελένη Μενεγάκη για Γιώργο Παπαδάκη: Θα μείνει για πάντα μέσα στην καρδιά μας, το μυαλό μας και την τηλεόραση
Ελένη Μενεγάκη Γιώργος Παπαδάκης

Τον αγαπώ πολύ και θα τον σκέφτομαι πάντα με αγάπη, είπε η παρουσιάστρια για τον δημοσιογράφο που πέθανε στα 74 του χρόνια

Πολλά ήταν τα τηλεοπτικά πρόσωπα που αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 74 του χρόνια από ανακοπή καρδιάς την Κυριακή 4 Ιανουαρίου. Ανάμεσα σε αυτά και η Ελένη Μενεγάκη.

Η παρουσιάστρια μέσα από δηλώσεις της τόνισε ότι ο δημοσιογράφος θα μείνει για πάντα ζωντανός στη μνήμη και την καρδιά όσων τον αγάπησαν, αλλά και μέσα από το αποτύπωμά του στην τηλεόραση. Παράλληλα, εκφράζοντας την αγάπη της για το πρόσωπό του, μοιράστηκε ότι θα δεν θα τον ξεχάσει ποτέ.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, η Ελένη Μενεγάκη είπε για τον Γιώργο Παπαδάκη: «Ο Γιώργος μας θα μείνει για πάντα μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο μυαλό μας και μέσα στην τηλεόραση. Τον αγαπώ πολύ και θα τον σκέφτομαι πάντα με αγάπη. Να έχει ένα καλό και όμορφο ταξίδι».

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις της

Φωτογραφία: NDPPHOTO
