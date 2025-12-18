Ο Τιμοτέ Σαλαμέ αποκάλυψε πως προπονούνταν επί επτά χρόνια στο πινγκ πονγκ για τη νέα του ταινία «Marty Supreme»
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ αποκάλυψε πως προπονούνταν επί επτά χρόνια στο πινγκ πονγκ για τη νέα του ταινία «Marty Supreme»
Ο ηθοποιός μετέφερε μέχρι και τραπέζι πινγκ πονγκ στην έρημο για να εξασκηθεί
Επτά χρόνια προπόνησης στο πινγκ πονγκ για τις ανάγκες της νέας του ταινίας «Marty Supreme» αποκάλυψε ότι έκανε ο Τιμοτέ Σαλαμέ, λέγοντας πως ξεκίνησε να παίζει συστηματικά από την περίοδο της πανδημίας.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Tonight Show την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ο ηθοποιός μίλησε αναλυτικά για την προετοιμασία που έκανε για τον ρόλο του στην ταινία όπου υποδύεται τον Marty Mauser, έναν χαρακτήρα που βασίζεται στη ζωή του θρυλικού πρωταθλητή πινγκ πονγκ Marty Reisman, στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1940.
Ο 29χρονος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτό ήταν μια διαδικασία προπόνησης έξι με επτά χρόνων. Γνώρισα τον Τζος Σαφντί το 2018 για αυτή την ταινία. Τώρα, δεν εννοώ κάθε μέρα χωρίς διακοπή, ήταν περισσότερο κατά διαστήματα… Ήταν πολλή προπόνηση. Ξεκίνησε στη διάρκεια του κορωνοϊού και το πινγκ πονγκ είναι εξαιρετικό πράγμα».
Και πρόσθεσε για την ευκαιρία αυτή που του δόθηκε: «Το δώρο της ζωής μου, η άσκηση ευγνωμοσύνης. Ζω κάθε πρωί για να λέω “Ουάου. Για κάποιο λόγο μου δίνεται η ευκαιρία να δουλεύω”, οπότε γιατί να μην το πάω 10.000% δυνατά;». Ο Σαλαμέ έφτασε, μάλιστα, στο σημείο να μεταφέρει ένα τραπέζι πινγκ πονγκ στην έρημο την περίοδο των γυρισμάτων της ταινίας «Dune» ώστε να κάνει εξάσκηση, όπως και ανάμεσα στις λήψεις στο πλατό του «Wonka».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια της συνέντευξης ο ίδιος ανέφερε για την ταινία η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 26 Δεκεμβρίου: «Αυτή είναι μια ταινία για τη θυσία στην επιδίωξη ενός ονείρου. Και είναι κάτι με το οποίο ταυτίζομαι βαθιά. Ζούμε σε μια σκοτεινή εποχή, ειδικά για τους νέους ανθρώπους, οπότε αυτή η ταινία είναι μια προσπάθεια-αντίδοτο σε αυτό. Και μιλάει για το να συνεχίσεις να πιστεύεις στον εαυτό σου και να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι μεγάλα πράγματα και να κυνηγάς τα όνειρά σου και να μην δέχεσαι το “όχι” ως απάντηση. Έχω συμμετάσχει σε πολλά πρότζεκτ για τα οποία είμαι πολύ περήφανος. Αυτό εδώ είναι το ένα, φίλε. Το Marty Supreme είναι το ένα».
Το επίσημο σενάριο της σειράς αναφέρει πως ο Marty Mauser είναι ένας 23χρονος πωλητής παπουτσιών στο Lower East Side του 1952, που κυνηγά με αστείρευτη εμμονή την πιο απίθανη φιλοδοξία: να γίνει ο μεγαλύτερος παίκτης του παγκόσμιου πινγκ πονγκ.
Δείτε το τρέιλερ
