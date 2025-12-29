Πώς ξεκίνησε η κόντρα ανάμεσα σε Καινούργιου και Συνατσάκη: Οι ευχές των πρώην, τα unfollow και η αποκάλυψη τρία χρόνια μετά
Τι συνέβη το 2022 και έκανε την Youtuber να ξεσπάσει εναντίον της παρουσιάστριας
Μία νέα κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στη Μαίρη Συνατσάκη και την Κατερίνα Καινούργιου, με αφορμή ένα παλιό τηλεοπτικό ρεπορτάζ για την εγκυμοσύνη της YouTuber.
Οι πρόσφατες δηλώσεις της Μαίρης Συνατσάκη στο YouTube, όπου χαρακτήρισε «αδιάκριτο και άβολο» ένα απόσπασμα που είχε προβληθεί τότε στην εκπομπή Super Κατερίνα, οδήγησαν την Κατερίνα Καινούργιου να απαντήσει, εκφράζοντας απογοήτευση για το timing της αναφοράς, ειδικά τώρα που διανύει κι εκείνη τον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της.
Η παρουσιάστρια του Alpha παραδέχτηκε το αμήχανο της στιγμής, υποστήριξε όμως πως τότε δεν είχε τον πρώτο λόγο στην επιμέλεια της εκπομπής, ενώ τόνισε πως θα προτιμούσε να είχε προηγηθεί ένα προσωπικό μήνυμα αντί για δημόσια επαναφορά του θέματος.
Στην εκπομπή Super Κατερίνα πλησίασαν τους δύο πρώην συντρόφους της τότε εγκυμονούσας, Αιμιλιανό Σταματάκη και Σπύρο Χατζηαγγελάκη, ώστε να τους ρωτήσουν πως ένιωθαν για το γεγονός αυτό.
Ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης είχε πει: «Αυτά είναι πολύ προσωπικά πράγματα. Είναι μια συγκινητική και πολύ χαρούμενη στιγμή για αυτόν τον άνθρωπο», ενώ ο Αιμιλιανός Σταματάκης ανέφερε: «Δεν έχω μιλήσει με τη Μαίρη αλλά εύχομαι να πάνε όλα τέλεια και καλώς να τα δεχτεί».
Αμέσως μετά την προβολή του συγκεκριμένου βίντεο, η Μαίρη Συνατσάκη δεν είχε διστάσει να δείξει την ενόχλησή της, κάνοντας μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. «Ίσως να μην είναι όλα για να γίνονται “θέματα”», είχε γράψει στο στόρι που είχε ανεβάσει.
Ενοχλημένος έδειξε και ο Αιμιλιανός Σταματάκης για την προσέγγιση από την εκπομπή. Ο ίδιος είχε δηλώσει στο «Πρωινό μας» για την ερώτηση που δέχθηκε σχετικά με την εγκυμοσύνη της πρώην συντρόφου του: «Όταν ρωτήθηκα για την εγκυμοσύνη της πρώην συντρόφου μου, το θεώρησα ανώριμο. Ως εκεί. Δεν χρειάζεται να ασχοληθώ περισσότερο».
Παρόλα αυτά, πέρασαν χρόνια μέχρι να συζητηθεί ξανά το θέμα αυτό.
Το unfollow στην Κατερίνα Καινούργιου
Τον περασμένο Οκτώβριο, η Μαίρη Συνατσάκη είχε ερωτηθεί στην εκπομπή Breakfast@Star εάν την ενοχλούν τα follow και τα unfollow στα social media, απαντώντας ως εξής: «Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς ανακαλύπτει κάποιος τα unfollow. Πώς μπορώ να δω εγώ αν με έκανε κάποιος unfollow;».
Τότε ο δημοσιογράφος την είχε ρωτήσει εάν υπήρχε follow στην Κατερίνα Καινούργιου, με την Youtuber να απαντά: «Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει follow, αλλά ήταν πολύ συγκεκριμένο το σκηνικό που το δημιούργησε αυτό. Ποτέ δεν ήμασταν φίλες. Εγώ αισθάνθηκα πολύ άσχημα με κάτι που συνέβη τότε. Και γιατί τώρα; Δεν θέλω...», αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά πως είχε γίνει unfollow από την πλευρά της.
Ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ακούγοντας τις δηλώσεις αυτές, τη ρώτησε τηλεφωνικά στην εκπομπή του στο Youtube για ποιο λόγο έγινε το unfollow και είπε: «Σε μία πολύ ευαίσθητη στιγμή της ζωής μου, συνέβη ένα πολύ αδιάκριτο ρεπορτάζ», χωρίς να μπαίνει σε παραπάνω λεπτομέρειες.
Οι ερωτήσεις προς τη Μαίρη Συνατσάκη συνεχίστηκαν για το συγκεκριμένο θέμα. Τον περασμένο Νοέμβριο ρωτήθηκε ξανά στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι για το unfollow που έκανε στην Κατερίνα Καινούργιου, απαντώντας: «Είμαι σίγουρη ότι είναι σε θέση να καταλάβει, ειδικά τώρα, γιατί και πώς. Αν ήταν να πω ξεκάθαρα τι ήταν, θα σας το έλεγα. Δεν θέλω να το αναμοχλεύσω τώρα και της εύχομαι τα καλύτερα. Θέλω να είναι πολύ καλά».
Συγκεκριμένα, είπε: «Ήμουν έξι μηνών έγκυος και είδα την ΚατΚεν και την τότε παρέα της να λέει "εμείς όμως πήγαμε το ρεπορτάζ ένα βήμα παραπέρα και βρήκαμε τους πρώην της να μας πουν πως νιώθουν που είναι έγκυος η Μαίρη Συνατσάκη". Και είμαι εγώ στον καναπέ και βλέπω ό,τι πιο άβολο έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά. Τελειώνει αυτό το ρεπορτάζ και το λέει και μόνη της η ΚατΚεν "εεε, άβολο αλλά ευγενικοί οι άνθρωποι απάντησαν". Και είμαι σε μια φάση, γιατί; Γιατί το έπαιξες, γιατί το έκανες, γιατί σε αυτούς τους ανθρώπους από πού και ως πού; Ξέρεις τι σχέση έχω εγώ μαζί τους; Ξέρεις τις έχει προηγηθεί; Από πού και ως πού να τον πετύχεις έξω από μια πρόβα και να τον φέρει σε αυτή την θέση; Και έγινε το unfollow».
Η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία όλο αυτό το διάστημα δεν είχε τοποθετηθεί, αποφάσισε τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου να απαντήσει στη Μαίρη Συνατσάκη, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για το γεγονός πως έγινε λόγος για το unfollow τώρα που είναι και η ίδια έγκυος.
Η παρουσιάστρια του ALPHA δήλωσε: «Είχε δίκιο η Μαίρη, πραγματικά ήταν ό,τι πιο άβολο έχει γίνει. Θυμάμαι τον εαυτό μου να παίζει το συγκεκριμένο βίντεο - πάνε 3,5 χρόνια αν δεν κάνω λάθος - και να παθαίνω σοκ. Ένας παρουσιαστής φέρει την ευθύνη της εκπομπής, ειδικά όταν είναι ο κεντρικός παρουσιαστής. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή τότε υπήρχε μια άλλη κατάσταση από αυτή που υπάρχει τώρα, δεν είχα τόσο πολύ την επιμέλεια της εκπομπής, δεν είχα τον πρώτο λόγο στην εκπομπή. Θα μου πεις κακώς Κατερίνα, παρουσιάστρια δεν είσαι; Κι όμως, συμβαίνει και συμβαίνει και σε πάρα πολλούς παρουσιαστές. Στην προηγούμενη κατάσταση που υπήρχε δεν με έπαιρνε να πω και πάρα πολλά. Θυμάμαι τη συγκεκριμένη μέρα ότι η μόνη ενημέρωση που είχα για το θέμα ήταν ότι έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο για την εγκυμοσύνη της Μαίρης Συνατσάκη. Αυτό. Και ξαφνικά βλέπω στον αέρα να παίζει αυτό το πράγμα. Παθαίνω σοκ, έχω ασπρίσει. Υπήρχε μια διαφωνία με την τότε από πάνω συνθήκη. Αποφάσισαν εκείνοι. Με βοήθησαν και πάρα πολύ οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, δεν έχει να κάνει, αλλά έχουν γίνει πολλά λάθη και φταίω γιατί δεν έχω πατήσει πόδι αλλά αυτό ήταν από αυτά που δεν έχω αντιληφθεί ότι θα γίνουν. Έγινε κι από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε λίγο να τα μπαλώσουμε και να συνεχίσω κανονικά. Επικράτησε ένας χαμός μετά. Το λάθος έγινε τότε. Προσπάθησα να δείξω στον αέρα ότι έχω ενοχληθεί. Πολλές φορές τσακωνόμουν με την τότε συνθήκη πολύ. Το θέμα είναι βρε Μαίρη μου, γιατί όλο αυτό μετά από 3,5 χρόνια; Αυτό με στενοχώρησε. Θα μπορούσες να μου στείλεις ένα μήνυμα. Τώρα που είμαι κι εγώ στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης μου κι έχεις νιώσει να σε στεναχωρούν αφού κι εγώ το είχα κάνει, για ποιο λόγο να βγεις τώρα στον Fipster να το θυμίσεις και να κάνεις κάτι τέτοιο; Για εμένα αυτό είναι πολύ χειρότερο. Αυτή είναι η απόψή μου. Από εκεί και πέρα αν έκρινε ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να "χτυπήσει" εμένα, δικαίωμά της. Ήξερε την κατάσταση, ότι για κάποια θέματα μπορεί να μην αποφασίζω εγώ. Γιατί το κάνεις τώρα;».
