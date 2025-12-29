Η Μαίρη Συνατσάκη αποκάλυψε γιατί έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου

«Είμαι εγώ στον καναπέ και βλέπω ό,τι πιο άβολο έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά» είπε η Μαίρη Συνατσάκη για τον λόγο που την ώθησε να κάνει unfollow την Κατερίνα Καινούργιου