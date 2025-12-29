Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Η Μαίρη Συνατσάκη αποκάλυψε γιατί έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου
«Είμαι εγώ στον καναπέ και βλέπω ό,τι πιο άβολο έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά» είπε η Μαίρη Συνατσάκη για τον λόγο που την ώθησε να κάνει unfollow την Κατερίνα Καινούργιου
Τον λόγο που την οδήγησε να κάνει unfollow από τα social media την Κατερίνα Καινούργιου εξήγησε η Μαίρη Συνατσάκη μιλώντας στον Fipsterr.
Όπως είπε όλα συνέβησαν όταν «ήμουν έξι μηνών έγκυος και είδα την ΚατΚεν και την τότε παρέα της να λέει "εμείς όμως πήγαμε το ρεπορτάζ ένα βήμα παραπέρα και βρήκαμε τους πρώην της να μας πουν πως νιώθουν που είναι έγκυος η Μαίρη Συνατσάκη"».
«Και είμαι εγώ στον καναπέ και βλέπω ό,τι πιο άβολο έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά» πρόσθεσε η Μαίρη Συνατσάκη.
Η ίδια, μάλιστα, σημείωσε ότι «τελειώνει αυτό το ρεπορτάζ και το λέει και μόνη της η ΚατΚεν "εεε, άβολο αλλά ευγενικοί οι άνθρωποι απάντησαν"».
«Και είμαι σε μια φάση, γιατί; Γιατί το έπαιξες, γιατί το έκανες, γιατί σε αυτούς τους ανθρώπους από πού και ως πού; Ξέρεις τι σχέση έχω εγώ μαζί τους; Ξέρεις τις έχει προηγηθεί; Από πού και ως πού να τον πετύχεις έξω από μια πρόβα και να τον φέρει σε αυτή την θέση; Και έγινε το unfollow» κατέληξε η Μαίρη Συνατσάκη
