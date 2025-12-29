Τάσος Κωστής: Έπαιζα σε παράσταση με 32 αιματοκρίτη, πήγαινα με τα σωληνάκια στις πρόβες
Δεν μπορούσε να πάω στο καμαρίνι, ανέφερε ο ηθοποιός για το πρόβλημα που αντιμετώπιζε με την υγεία του
Για την περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε στο παρελθόν μίλησε ο Τάσος Κωστής, δηλώνοντας ότι έπαιζε σε θεατρική παράσταση με 32 αιματοκρίτη, ενώ πήγαινε στις πρόβες με σωληνάκια.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο ηθοποιός στην εκπομπή «Happy Day», που προβλήθηκε τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο που βίωσε λόγω μιας περιπέτειας υγείας, την οποία κλήθηκε να διαχειριστεί ενώ συνέχιζε κανονικά τις υποχρεώσεις του στο θέατρο.
Ο ίδιος περιέγραψε με ότι «έχω παίξει άρρωστος στο θέατρο. Όταν έκανα ένα μεγάλο χειρουργείο, που είχα κάνει πριν από κάποια χρόνια, έπαιζα με 32 αιματοκρίτη. Δεν μπορούσα να ανέβω δυο σκαλοπάτια. Όταν έβγαινα στη σκηνή, πέταγα, μόλις έβγαινα, είχα μια καρέκλα και καθόμουν. Δεν πήγαινα στο καμαρίνι γιατί δεν μπορούσα να πάω».
Στη συνέχεια, στάθηκε και στη στάση της οικογένειάς του, δηλώνοντας πως «μου είπε ο γιος μου "δεν θα καθίσεις δυο χρόνια;" ενώ εγώ δεν κάθισα ούτε μια μέρα. Πήγαινα με τα σωληνάκια και έκανα πρόβες, η δουλειά μου είναι αυτή. Ρώτησα, βεβαίως, τον γιατρό μου και μου είπε: "Άμα μπορείς, καν’ το". Από εκείνον ήμουν εντάξει».
Κλείνοντας, ο Τάσος Κωστής αναφέρθηκε και στη στήριξη που είχε από τη συνεργάτιδά του Κάτια Δανδουλάκη, σημειώνοντας πως: «Η Κάτια Δανδουλάκη με περίμενε και μου είχε πει "όποτε είσαι έτοιμος θα ανοίξουμε". Μερικές φορές μάγκωνε το σαγόνι μου, δεν μπορούσα να μιλήσω, αλλά το έβαζα μέσα στον ρόλο».
