Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Είμαι στα δικαστήρια με θαυμάστρια, μου είχε στείλει γλάστρα που είχε μέσα κοριό
Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Είμαι στα δικαστήρια με θαυμάστρια, μου είχε στείλει γλάστρα που είχε μέσα κοριό
Ήταν η μόνη φορά που φρίκαρα πολύ άσχημα, έμαθα μετά ποιο ήταν το πρόσωπο, ανέφερε ο ηθοποιός
Στα δικαστήρια βρίσκεται ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης με θαυμάστριά του, έπειτα από ακραίο περιστατικό, όταν του έστειλε μία γλάστρα, στην οποία είχε τοποθετήσει κοριό.
Ο ηθοποιός περιέγραψε πώς αντιλήφθηκε το συμβάν μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».
Πιο αναλυτικά, δήλωσε ότι ένα πρόσωπο του έστειλε στο Airbnb όπου έμενε στο παρελθόν, μία γλάστρα με έναν κρυμμένο κοριό, τον οποίο εντόπισε τυχαία ο γάτος του. Ακολούθως, ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης κάλεσε την αστυνομία και τη δικηγόρο του. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι το περιστατικό τον φόβισε, ενώ αργότερα έμαθε πως ο άνθρωπος που επιχείρησε να τον παρακολουθήσει είναι στέλεχος γνωστής εταιρείας και τον είχε προσεγγίσει αρχικά επαγγελματικά.
Δείτε το βίντεο
Αναφερόμενος στο συμβάν, ο ηθοποιός δήλωσε: «Είμαι στα δικαστήρια με θαυμάστρια. Ήταν ακραίο. Μου είχαν στείλει κάποια στιγμή μία γλάστρα, που ευτυχώς μέσα σε μισή ώρα κατάλαβα ότι είχε μέσα κοριό. Πιστεύω ότι όταν θαυμάζεις κάποιον δεν φτάνεις σε αυτό το σημείο, πιστεύω ότι έπαιζαν άλλα θέματα. Ήμουν με τον κολλητό μου και δύο φίλους μου στο σπίτι, τότε μετακόμιζα και είχα νοικιάσει ένα Airbnb και όταν με πήραν από το ανθοπωλείο, έδωσα τη διεύθυνση από το Airbnb, όπου έμενα. Έρχεται η γλάστρα και το βρήκε ο γάτος, γιατί ακούνε άλλες συχνότητες. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν χώμα. Μετά κατάλαβα τι είναι, κάλεσα την αστυνομία και φώναξα τη δικηγόρο μου. Το μικρόφωνο είχε εμβέλεια 100-150 μέτρα, άρα ήταν κάπου γύρω μου. Ήταν η μόνη φορά που φρίκαρα πολύ άσχημα. Έμαθα μετά ποιο πρόσωπο τον έβαλε. Είχε έρθει στο θέατρο δύο φορές, αλλά με προσέγγιζε με επαγγελματικό τρόπο. Είναι στέλεχος σε γνωστή εταιρεία. Δεν με νοιάζει το κίνητρο. Ήταν θέμα εμμονής».
Ο ηθοποιός περιέγραψε πώς αντιλήφθηκε το συμβάν μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».
Πιο αναλυτικά, δήλωσε ότι ένα πρόσωπο του έστειλε στο Airbnb όπου έμενε στο παρελθόν, μία γλάστρα με έναν κρυμμένο κοριό, τον οποίο εντόπισε τυχαία ο γάτος του. Ακολούθως, ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης κάλεσε την αστυνομία και τη δικηγόρο του. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι το περιστατικό τον φόβισε, ενώ αργότερα έμαθε πως ο άνθρωπος που επιχείρησε να τον παρακολουθήσει είναι στέλεχος γνωστής εταιρείας και τον είχε προσεγγίσει αρχικά επαγγελματικά.
Δείτε το βίντεο
Αναφερόμενος στο συμβάν, ο ηθοποιός δήλωσε: «Είμαι στα δικαστήρια με θαυμάστρια. Ήταν ακραίο. Μου είχαν στείλει κάποια στιγμή μία γλάστρα, που ευτυχώς μέσα σε μισή ώρα κατάλαβα ότι είχε μέσα κοριό. Πιστεύω ότι όταν θαυμάζεις κάποιον δεν φτάνεις σε αυτό το σημείο, πιστεύω ότι έπαιζαν άλλα θέματα. Ήμουν με τον κολλητό μου και δύο φίλους μου στο σπίτι, τότε μετακόμιζα και είχα νοικιάσει ένα Airbnb και όταν με πήραν από το ανθοπωλείο, έδωσα τη διεύθυνση από το Airbnb, όπου έμενα. Έρχεται η γλάστρα και το βρήκε ο γάτος, γιατί ακούνε άλλες συχνότητες. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν χώμα. Μετά κατάλαβα τι είναι, κάλεσα την αστυνομία και φώναξα τη δικηγόρο μου. Το μικρόφωνο είχε εμβέλεια 100-150 μέτρα, άρα ήταν κάπου γύρω μου. Ήταν η μόνη φορά που φρίκαρα πολύ άσχημα. Έμαθα μετά ποιο πρόσωπο τον έβαλε. Είχε έρθει στο θέατρο δύο φορές, αλλά με προσέγγιζε με επαγγελματικό τρόπο. Είναι στέλεχος σε γνωστή εταιρεία. Δεν με νοιάζει το κίνητρο. Ήταν θέμα εμμονής».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα