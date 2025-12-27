Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Είμαι στα δικαστήρια με θαυμάστρια, μου είχε στείλει γλάστρα που είχε μέσα κοριό

στο Airbnb όπου έμενε στο παρελθόν,





Αναφερόμενος στο συμβάν, ο ηθοποιός δήλωσε: « Είμαι στα δικαστήρια με θαυμάστρια. Ήταν ακραίο. Μου είχαν στείλει κάποια στιγμή μία γλάστρα, που ευτυχώς μέσα σε μισή ώρα κατάλαβα ότι είχε μέσα κοριό. Πιστεύω ότι όταν θαυμάζεις κάποιον δεν φτάνεις σε αυτό το σημείο, πιστεύω ότι έπαιζαν άλλα θέματα. Ήμουν με τον κολλητό μου και δύο φίλους μου στο σπίτι, τότε μετακόμιζα και είχα νοικιάσει ένα Airbnb και όταν με πήραν από το ανθοπωλείο, έδωσα τη διεύθυνση από το Airbnb, όπου έμενα. Έρχεται η γλάστρα και το βρήκε ο γάτος, γιατί ακούνε άλλες συχνότητες. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν χώμα. Μετά κατάλαβα τι είναι, κάλεσα την αστυνομία και φώναξα τη δικηγόρο μου. Το μικρόφωνο είχε εμβέλεια 100-150 μέτρα, άρα ήταν κάπου γύρω μου. Ήταν η μόνη φορά που φρίκαρα πολύ άσχημα. Έμαθα μετά ποιο πρόσωπο τον έβαλε. Είχε έρθει στο θέατρο δύο φορές, αλλά με προσέγγιζε με επαγγελματικό τρόπο. Είναι στέλεχος σε γνωστή εταιρεία. Δεν με νοιάζει το κίνητρο. Ήταν θέμα εμμονής ».