Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Μου αρέσει η συντροφικότητα, αλλά τώρα είμαι στη φάση της μοναξιάς
Παλαιότερα ήμουν πιο ευαίσθητος, τώρα είμαι πιο σκληρός, σχολίασε ο ηθοποιός
Σε ένα σχόλιο για την προσωπική το ζωή προχώρησε ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης, εξηγώντας πως αν και του αρέσει η συντροφικότητα, αυτή την περίοδο επιλέγει τη μοναξιά και την ηρεμία που του προσφέρει.
Ο ηθοποιός εξήγησε ότι παλαιότερα ήταν πιο ευαίσθητος, αλλά με τον καιρό έχει γίνει πιο ανθεκτικός συναισθηματικά. Παρότι του αρέσει η συντροφικότητα, αυτή την περίοδο δήλωσε ότι είναι ελεύθερος.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στο «The 2Night Show» εξέφρασε την άποψη ότι κάθε σχέση έχει έναν κύκλο ζωής και, όταν αυτός κλείνει, πρέπει να τελειώνει φυσικά: «Παλαιότερα ήμουν πιο ευαίσθητος, τώρα είμαι πιο σκληρός. Μου αρέσει και συντροφικότητα αλλά και η μοναξιά, τώρα είμαι στη φάση της μοναξιάς. Νομίζω ότι κάθε σχέση πρέπει να κάνει την απόσβεσή της. Υπάρχουν και σχέσεις, που πενθούνται πριν τελειώσουν».
Όσο για την επιλογή του να γίνει ηθοποιός, ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης ανέφερε ότι αρχικά εργαζόταν σε μια πολυεθνική εταιρεία μάρκετινγκ, όμως η εμπειρία του στον στρατό τον έκανε να συνειδητοποιήσει πως αυτή η δουλειά δεν του ταίριαζε και δεν τον ικανοποιούσε: «Εργαζόμουν σε μία πολυεθνική εταιρεία μάρκετινγκ. Ο στρατός ήταν η αφορμή για να καταλάβω ότι δεν μου ταίριαζε αυτή η δουλειά, δεν με γέμιζε. Πάντα μου άρεσε το θέατρο, είχα σκεφτεί από το σχολείο να γίνω ηθοποιός, αλλά δεν τολμούσα να το παραδεχτώ ούτε στον ίδιο μου τον εαυτό. Οι γονείς μου έμαθαν πρώτοι. Το πήραν μια χαρά. Μου είχαν από μικρή ηλικία εμπιστοσύνη».
