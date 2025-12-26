Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η αγκαλιά της στον Χρήστο Μάστορα και οι ευχές για τη γιορτή του
Η τρυφερή στιγμή ανάμεσα στο ζευγάρι
Με μία αγκαλιά και μία φωτογραφία ευχήθηκε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στον Χρήστο Μάστορα για την ονομαστική του γιορτή.
Το μοντέλο ανέβασε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου, μία φωτογραφία που βρίσκεται στην αγκαλιά του συντρόφου της συγκεκριμένα και χαμογελούν, και έγραψε: «Χαρούμενη ονομαστική γιορτή αγάπη μου».
Δείτε τη φωτογραφία
Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και ο Χρήστος Μάστορας είναι μαζί περίπου 3,5 χρόνια. Σε πρόσφατη συνέντευξή της η ίδια είχε εξομολογηθεί για τη σχέση τους: «Ήξερα από την πρώτη στιγμή που τον κοίταξα ότι είναι ο άνθρωπός μου. Ήξερα ότι θα περάσω χρόνια μαζί του και έχω να μάθω πολλά. Ο Χρήστος είναι ευφυής, είναι πολύ καλός άνθρωπος, είναι δοτικός και πολλά άλλα. Δεν σκέφτομαι τον γάμο αυτή τη στιγμή. Η ιδέα του γάμου νιώθω ότι δεν μου ταιριάζει. Αν ο Χρήστος μου έκανε πρόταση γάμου αύριο, επειδή τον αγαπάω πολύ και είμαστε καλά εννοείται ότι θα έλεγα ναι. Είναι ο άνθρωπος μου, αλλά δεν είναι κάτι που σκέφτομαι».
