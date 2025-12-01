Χρήστος Μάστορας: Τα «πειράγματα» από τη σκηνή στη Γαρυφαλλιά Καλληφώνη - «Α ρε αγάπη μου, λίγη φωνή να είχες»
Μη γίνουμε viral μόνο, είπε ο τραγουδιστής στη σύντροφό του
Μια αστεία στιγμή ανάμεσα στον Χρήστο Μάστορα και τη Γαρυφαλλιά Καλληφάνη σημειώθηκε στο κέντρο που εμφανίζεται ο τραγουδιστής.
Στο βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή «Το'Χουμε» τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, ο τραγουδιστής φαίνεται να πλησιάζει τη σύντροφό του, η οποία βρισκόταν μπροστά στη σκηνή και να της λέει: «Μη γίνουμε viral μόνο ε; A, ρε Γαρυφαλλιά…». Στη συνέχεια, γονατίζει και τραγουδά στο μοντέλο: «Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δε θα ‘χα αντέξει, δε θα μουν εδώ. Αν δε σ’ αγαπούσα τόσο…» για να διακόψει λίγο αργότερα και να πει: «Είναι η μάνα μου εδώ»..
Τότε η Γαρυφαλλιά Καλληφώνη παίρνει το μικρόφωνο για να τραγουδήσει, με τον Χρήστο Μάστορα να ξεσπά σε γέλια και να της λέει: «Α ρε αγάπη μου, λίγη φωνή να είχες. Αχ…».
Δείτε το βίντεο
