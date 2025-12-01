Χρήστος Μάστορας: Τα «πειράγματα» από τη σκηνή στη Γαρυφαλλιά Καλληφώνη - «Α ρε αγάπη μου, λίγη φωνή να είχες»
GALA
Χρήστος Μάστορας Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Χρήστος Μάστορας: Τα «πειράγματα» από τη σκηνή στη Γαρυφαλλιά Καλληφώνη - «Α ρε αγάπη μου, λίγη φωνή να είχες»

Μη γίνουμε viral μόνο, είπε ο τραγουδιστής στη σύντροφό του

Χρήστος Μάστορας: Τα «πειράγματα» από τη σκηνή στη Γαρυφαλλιά Καλληφώνη - «Α ρε αγάπη μου, λίγη φωνή να είχες»
4 ΣΧΟΛΙΑ
Μια αστεία στιγμή ανάμεσα στον   Χρήστο Μάστορα και τη Γαρυφαλλιά Καλληφάνη σημειώθηκε  στο κέντρο που εμφανίζεται ο τραγουδιστής.

Στο βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή «Το'Χουμε» τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, ο τραγουδιστής φαίνεται να πλησιάζει τη σύντροφό του, η οποία βρισκόταν μπροστά στη σκηνή και να της λέει: «Μη γίνουμε viral μόνο ε; A, ρε Γαρυφαλλιά…». Στη συνέχεια, γονατίζει και τραγουδά στο μοντέλο: «Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δε θα ‘χα αντέξει, δε θα μουν εδώ. Αν δε σ’ αγαπούσα τόσο…» για να διακόψει λίγο αργότερα και να πει: «Είναι η μάνα μου εδώ»..

Τότε η Γαρυφαλλιά Καλληφώνη παίρνει το μικρόφωνο για να τραγουδήσει, με τον Χρήστο Μάστορα να ξεσπά σε γέλια και να της λέει: «Α ρε αγάπη μου, λίγη φωνή να είχες. Αχ…».

Δείτε το βίντεο


Ειδήσεις σήμερα:

Λειψυδρία: Ο Μόρνος έχασε το 40% των αποθεμάτων νερού σε δύο χρόνια ενώ η Υλίκη μόλις σε έναν - Με έργα 2,5 δισ. η αντιμετώπιση

Απόγονος του ιδρυτή της σοκολατοποιίας «Leonidas» o 24χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Μιλούσα μία ώρα στο messenger με τη Μαράια Κάρεϊ, θα ανεβάσω διαλόγους
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Enerwave: το νέο κεφάλαιο της ενέργειας στην Ελλάδα

Enerwave: το νέο κεφάλαιο της ενέργειας στην Ελλάδα

Με όραμα να προσφέρει πρωτοποριακές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, η Enerwave στοχεύει να καταστεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης