Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το ρομαντικό βίντεο που ανέβασε με τον Χρήστο Μάστορα
Το μοντέλο κοινοποίησε μια στιγμή από τις καλοκαιρινές της διακοπές με τον τραγουδιστή
Μία ρομαντική στιγμή με τον Χρήστο Μάστορα από τις καλοκαιρινές διακοπές τους, μοιράστηκε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.
Το μοντέλο ανέβασε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου ένα βίντεο στον λογαριασμό που διατηρεί στο TikTok, στο οποίο πόζαρε στο μπαλκόνι ενός ξενοδοχείου. Αρχικά έδειχνε στην κάμερα τα ρούχα της και στη συνέχεια στο πλάνο εμφανίστηκε ο τραγουδιστής, αγκαλιάζοντας τη σύντροφό του.
μίλησε για το ενδεχόμενο γάμου με τον τραγουδιστή: «Ήξερα από την πρώτη στιγμή που τον κοίταξα ότι είναι ο άνθρωπός μου. Ήξερα ότι θα περάσω χρόνια μαζί του και έχω να μάθω πολλά. Ο Χρήστος είναι ευφυής, είναι πολύ καλός άνθρωπος, είναι δοτικός και πολλά άλλα. Δεν σκέφτομαι τον γάμο αυτή τη στιγμή. Η ιδέα του γάμου νιώθω ότι δεν μου ταιριάζει. Αν ο Χρήστος μου έκανε πρόταση γάμου αύριο, επειδή τον αγαπάω πολύ και είμαστε καλά εννοείται ότι θα έλεγα ναι. Είναι ο άνθρωπος μου, αλλά δεν είναι κάτι που σκέφτομαι».
