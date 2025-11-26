Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το ρομαντικό βίντεο που ανέβασε με τον Χρήστο Μάστορα
Γαρυφαλλιά Καληφώνη Χρήστος Μάστορας Βίντεο

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το ρομαντικό βίντεο που ανέβασε με τον Χρήστο Μάστορα

Το μοντέλο κοινοποίησε μια στιγμή από τις καλοκαιρινές της διακοπές με τον τραγουδιστή

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το ρομαντικό βίντεο που ανέβασε με τον Χρήστο Μάστορα
Ιωάννα Μαρίνου
Μία ρομαντική στιγμή με τον Χρήστο Μάστορα από τις καλοκαιρινές διακοπές τους, μοιράστηκε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Το μοντέλο ανέβασε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου ένα βίντεο στον λογαριασμό που διατηρεί στο TikTok, στο οποίο πόζαρε στο μπαλκόνι ενός ξενοδοχείου. Αρχικά έδειχνε στην κάμερα τα ρούχα της και στη  συνέχεια στο πλάνο εμφανίστηκε ο τραγουδιστής, αγκαλιάζοντας τη σύντροφό του.

Δείτε το βίντεο

@garifalia.kalifoni

🫂🤭#foryouu #fyp #❤️

♬ careless whisper hitnostalgico - ʙᴇᴛᴏ ⚡︎ ʜɪᴛ ɴᴏsᴛᴀ́ʟɢɪᴄᴏ
Πριν από λίγες ημέρες, το μοντέλο ήταν καλεσμένο στο vidcast «AnesTea» στο YouTube και μεταξύ άλλων μίλησε για το ενδεχόμενο γάμου με τον τραγουδιστή: «Ήξερα από την πρώτη στιγμή που τον κοίταξα ότι είναι ο άνθρωπός μου. Ήξερα ότι θα περάσω χρόνια μαζί του και έχω να μάθω πολλά. Ο Χρήστος είναι ευφυής, είναι πολύ καλός άνθρωπος, είναι δοτικός και πολλά άλλα. Δεν σκέφτομαι τον γάμο αυτή τη στιγμή. Η ιδέα του γάμου νιώθω ότι δεν μου ταιριάζει. Αν ο Χρήστος μου έκανε πρόταση γάμου αύριο, επειδή τον αγαπάω πολύ και είμαστε καλά εννοείται ότι θα έλεγα ναι. Είναι ο άνθρωπος μου, αλλά δεν είναι κάτι που σκέφτομαι».

Ιωάννα Μαρίνου
