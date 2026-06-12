Μουντιάλ 2026: Έλαβε άδεια εισόδου στις ΗΠΑ η αποστολή του Κονγκό παρά τις ανησυχίες για τον Έμπολα
Μουντιάλ 2026: Έλαβε άδεια εισόδου στις ΗΠΑ η αποστολή του Κονγκό παρά τις ανησυχίες για τον Έμπολα
Οι «Λεοπαρδάλεις» έφτασαν στο Χιούστον μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής περιόδου απομόνωσης που είχαν επιβάλει οι αμερικανικές αρχές
Οι ποδοσφαιριστές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, των οποίων η προετοιμασία επηρεάστηκε από τις ανησυχίες που προκάλεσε ο ιός Έμπολα, έλαβαν τελικά άδεια εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συμμετάσχουν στο Μουντιάλ 2026, όπως επιβεβαίωσε την Πέμπτη (11/6) ένας παίκτης της ομάδας σε δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) κατά την έξοδό του από το αεροδρόμιο του Χιούστον.
Η αποστολή των «Λεοπαρδάλων», στην οποία οι αμερικανικές αρχές είχαν επιβάλει περίοδο απομόνωσης 21 ημερών πριν από την είσοδό της στη χώρα, προσγειώθηκε περίπου στις 14:30 τοπική ώρα (20:30) στο Χιούστον, προερχόμενη από το Παρίσι.
Περίπου μία ώρα αργότερα, τα μέλη της αποστολής αποχώρησαν από το αεροδρόμιο χωρίς να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα, όπως δήλωσε ο δεξιός μπακ της ομάδας, Άαρον Γουάν-Μπισάκα, σε δημοσιογράφο του AFP που βρισκόταν στο σημείο.
Η αποστολή των «Λεοπαρδάλων», στην οποία οι αμερικανικές αρχές είχαν επιβάλει περίοδο απομόνωσης 21 ημερών πριν από την είσοδό της στη χώρα, προσγειώθηκε περίπου στις 14:30 τοπική ώρα (20:30) στο Χιούστον, προερχόμενη από το Παρίσι.
Περίπου μία ώρα αργότερα, τα μέλη της αποστολής αποχώρησαν από το αεροδρόμιο χωρίς να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα, όπως δήλωσε ο δεξιός μπακ της ομάδας, Άαρον Γουάν-Μπισάκα, σε δημοσιογράφο του AFP που βρισκόταν στο σημείο.
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