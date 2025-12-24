Η Κρις Τζένερ εύχεται «Καλά Χριστούγεννα» με φωτογραφίες από το παρελθόν
Δείτε τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η Κρις Τζένερ με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους
Με φωτογραφίες από το παρελθόν επέλεξε να στείλει ευχές για «Καλά Χριστούγεννα» στους διαδικτυακούς της ακόλουθους η Κρις Τζένερ.
Στα στιγμιότυπα που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την παραμονή των Χριστουγέννων, η 70χρονη τηλεπερσόνα απαθανάτιζεται είτε μόνη της είτε με τα παιδιά της, δείχνοντας πώς είχε περάσει την εορταστική περίοδο τα προηγούμενα χρόνια.
«Καλά Χριστούγεννα σε όλους!», έγραψε η Κρις Τζένερ στη λεζάντα της ανάρτησης, με τους θαυμαστές της να ανταποδίδουν τις ευχές.
Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε
