Η Κρις Τζένερ εύχεται «Καλά Χριστούγεννα» με φωτογραφίες από το παρελθόν
Η Κρις Τζένερ εύχεται «Καλά Χριστούγεννα» με φωτογραφίες από το παρελθόν

Δείτε τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η Κρις Τζένερ με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους

Η Κρις Τζένερ εύχεται «Καλά Χριστούγεννα» με φωτογραφίες από το παρελθόν
Με φωτογραφίες από το παρελθόν επέλεξε να στείλει ευχές για «Καλά Χριστούγεννα» στους διαδικτυακούς της ακόλουθους η Κρις Τζένερ

Στα στιγμιότυπα που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την παραμονή των Χριστουγέννων, η 70χρονη τηλεπερσόνα απαθανάτιζεται είτε μόνη της είτε με τα παιδιά της, δείχνοντας πώς είχε περάσει την εορταστική περίοδο τα προηγούμενα χρόνια.

«Καλά Χριστούγεννα σε όλους!», έγραψε η Κρις Τζένερ στη λεζάντα της ανάρτησης, με τους θαυμαστές της να ανταποδίδουν τις ευχές.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε

View this post on Instagram

A post shared by Kris Jenner (@krisjenner)

