Η Κρις Τζένερ εξήγησε γιατί διατηρεί φιλικές σχέσεις με τους πρώην των παιδιών της - «Η αγάπη δεν εξαφανίζεται»

Τον λόγο που επιλέγει να διατηρεί φιλικές σχέσεις με τους πρώην συζύγους και συντρόφους των παιδιών της εξήγησε η Κρις Τζένερ.

Για μεγάλο διάστημα, η 70χρονη τηλεπερσόνα μιλούσε με τον πρώην άντρα της Κιμ Καρντάσιαν, Κάνιε Γουέστ, ακόμη και κατά τη διάρκεια των δημοσίων ξεσπασμάτων του. Όμως, όταν εκείνος το 2020 την αποκάλεσε «Kris Jong-un», παραπέμποντας στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, μπήκε τέλος σε κάθε φιλική σχέση.

Επίσης είναι σε επικοινωνία με τον πρώην της Κλόε Καρντάσιαν, Τρίσταν Τόμπσον, και μάλιστα έχει παρευρεθεί σε πάρτι όπου ήταν κι εκείνος, ενώ έχει κάνει τις περισσότερες υποχωρήσεις για τον πρώην της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, Σκοτ Ντίσικ, ο οποίος παραμένει μέλος του καστ στο ριάλιτι της οικογένειας The Kardashians.

Η Τζένερ έχει μάλιστα δηλώσει ότι ο Ντίσικ είναι απίστευτος και ότι «θα είναι πάντα ένα ξεχωριστό κομμάτι της οικογένειάς μας». «Ερωτεύομαι ανθρώπους, ζω ζωές και χρόνια με τους συντρόφους τους, τα αγόρια τους ή τους συζύγους τους», μοιράστηκε η Κρις Τζένερ στο επεισόδιο του podcast On Purpose with Jay Shetty.

«Και έχω όλες αυτές τις αναμνήσεις, τα ταξίδια, τις γιορτές των Χριστουγέννων το πρωί, τα γενέθλια και όλες τις όμορφες στιγμές, τα γέλια, τις χαρές, τα δάκρυα, τα μωρά», πρόσθεσε, αναφερόμενη στην Κιμ Κανρντάσιαν.

Στη συνέχεια, ανέφερε: «Αυτοί είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πατεράδες των εγγονιών μου. Και αγαπώ αυτούς τους άντρες, και αυτή η αγάπη δεν εξαφανίζεται όταν περνάμε μαζί τους πραγματικά δύσκολες στιγμές. Δεν κλείνει έτσι απλά ένας διακόπτης για μένα».

Η Κρις Τζένερ επισήμανε ότι οι πρώην σύζυγοι ή σύντροφοι των παιδιών της ξέρουν πως «μπορούν πάντα να έρθουν σε μένα» με τα προβλήματά τους. Όπως είπε σε άλλο σημείο, παραμένει κοντά τους και για χάρη των εγγονιών της. «Τι θα σκέφτονται τα εγγόνια μου σε 20 χρόνια, αν η γιαγιά τους είχε φερθεί άσχημα στον πατέρα τους;» αναρωτήθηκε.

«Ή αν δεν ήμουν γεμάτη αγάπη, καλοσύνη, συμπόνια και συγχώρεση; Γι’ αυτό διδάσκω στα παιδιά μου τη συγχώρεση. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα που μπορώ να τους δώσω: να συγχωρούν κάποιον που τους φέρθηκε άσχημα και να προχωρούν», πρόσθεσε.

Γεωργία Κοτζιά
3 ΣΧΟΛΙΑ

