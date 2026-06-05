Ο Άγγελος Παπαδημητρίου ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτωρ της σχολής Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ο Άγγελος Παπαδημητρίου ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτωρ της σχολής Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
«Είπα ότι δεν θα βάλω ποτέ όρια στο κέφι μου, στην τέχνη μου, στη χαρά μου και τα αποτελέσματα τα κερδίζω τώρα», είπε ο ηθοποιός
Επίτιμος διδάκτωρ της σχολής Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ανακηρύχθηκε ο Άγγελος Παπαδημητρίου.
Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 5 Ιουνίου και εξήγησε πως ήταν μία ομόφωνη απόφαση από τη σύγκλητο, η οποία μόλις του ανακοινώθηκε τον άφησε άφωνο, με τον ίδιο να μην μπορεί να το πιστέψει. Όπως ανέφερε, αισθάνεται μία παραπάνω υποχρεώση όσον αφορά στον νέο του ρόλο, όμως θεωρεί πως είναι μία προσωπική νίκη για εκείνον.
Ο Άγγελος Παπαδημητρίου είπε αναλυτικά: «Αυτή τη στιγμή βλέπετε έναν επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κι εγώ με πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, απορία δεν βλέπω ούτε φτερά να έχω βγάλει, ούτε να έχει αλλάξει τίποτα, η ψυχή μου είναι στη θέση της και η καρδιά μου είναι στο κούτελο. Απλώς αισθάνομαι λίγο πιο υποχρεωμένος. Υποχρεωμένος να είμαι πιο συγκεντρωμένος. Η απόφαση που πάρθηκε από τη σύγκλητο και τη ήταν ομόφωνη. Ενημερώθηκα για τη διάκριση μόλις χθες. Και όλα αυτά ξέρετε μοιάζουνε για αστείο. Λες "Είναι αλήθεια τώρα; Είναι Πρωταπριλιά; Μου κάνει κάποιος πλάκα;". Δεν έχω καμία σχέση με το Πανεπιστήμιο αυτό. Εγώ ξεκίνησα από πάρα πολύ μικρός, με την εξής απόφαση. Είπα "Δεν θα βάλω ποτέ όρια στο κέφι μου, στην τέχνη μου, στη χαρά μου". Κι έτσι έκανα θέατρο, κινηματογράφο, εικαστικά, τραγούδι. Ήταν μια απόφαση σχεδόν ερήμην από τη ζωή μου μέσα. Δεν μετάνιωσα ποτέ γι’ αυτό και όχι μόνο δεν μετάνιωσα, τα αποτελέσματα τα κερδίζω τώρα, τα έχω τώρα».
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Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 5 Ιουνίου και εξήγησε πως ήταν μία ομόφωνη απόφαση από τη σύγκλητο, η οποία μόλις του ανακοινώθηκε τον άφησε άφωνο, με τον ίδιο να μην μπορεί να το πιστέψει. Όπως ανέφερε, αισθάνεται μία παραπάνω υποχρεώση όσον αφορά στον νέο του ρόλο, όμως θεωρεί πως είναι μία προσωπική νίκη για εκείνον.
Ο Άγγελος Παπαδημητρίου είπε αναλυτικά: «Αυτή τη στιγμή βλέπετε έναν επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κι εγώ με πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, απορία δεν βλέπω ούτε φτερά να έχω βγάλει, ούτε να έχει αλλάξει τίποτα, η ψυχή μου είναι στη θέση της και η καρδιά μου είναι στο κούτελο. Απλώς αισθάνομαι λίγο πιο υποχρεωμένος. Υποχρεωμένος να είμαι πιο συγκεντρωμένος. Η απόφαση που πάρθηκε από τη σύγκλητο και τη ήταν ομόφωνη. Ενημερώθηκα για τη διάκριση μόλις χθες. Και όλα αυτά ξέρετε μοιάζουνε για αστείο. Λες "Είναι αλήθεια τώρα; Είναι Πρωταπριλιά; Μου κάνει κάποιος πλάκα;". Δεν έχω καμία σχέση με το Πανεπιστήμιο αυτό. Εγώ ξεκίνησα από πάρα πολύ μικρός, με την εξής απόφαση. Είπα "Δεν θα βάλω ποτέ όρια στο κέφι μου, στην τέχνη μου, στη χαρά μου". Κι έτσι έκανα θέατρο, κινηματογράφο, εικαστικά, τραγούδι. Ήταν μια απόφαση σχεδόν ερήμην από τη ζωή μου μέσα. Δεν μετάνιωσα ποτέ γι’ αυτό και όχι μόνο δεν μετάνιωσα, τα αποτελέσματα τα κερδίζω τώρα, τα έχω τώρα».
Δείτε το βίντεο
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