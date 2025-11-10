Η Κρις Τζένερ γιόρτασε τα 70 της χρόνια με θέμα τον Τζέιμς Μποντ - Οι λαμπεροί καλεσμένοι και οι συστάσεις της αστυνομίας
Η Κρις Τζένερ γιόρτασε τα 70 της χρόνια με θέμα τον Τζέιμς Μποντ - Οι λαμπεροί καλεσμένοι και οι συστάσεις της αστυνομίας
Το πάρτι πραγματοποιήθηκε στην πολυτελή έπαυλη του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ στο Μπέβερλι Χιλς με καλεσμένους κορυφαία ονόματα του Χόλιγουντ
Τα 70 της χρόνια γιόρτασε η Κρις Τζένερ με πάρτι με θέμα τον Τζέιμς Μποντ, στο οποίο παρευρέθηκαν κορυφαία ονόματα του Χόλιγουντ. Ωστόσο, η δυνατή μουσική και η φασαρία που προκλήθηκε στη γειτονιά ανάγκασαν τις Αρχές να επέμβουν και να κάνουν συστάσεις.
Μία ημέρα μετά τα γενέθλιά της, τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου η Τζένερ ανάρτησε στο Instagram στιγμιότυπα από τη βραδιά, όπου διασκέδασε με διάσημους φίλους της. Το πάρτι πραγματοποιήθηκε στην πολυτελή έπαυλη του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ στο Μπέβερλι Χιλς.
Σε μία από τις φωτογραφίες, η Κρις Τζένερ πόζαρε χαμογελαστή με μία κόκκινη τουαλέτα δίπλα στον σύντροφό της Κόρι Γκαμπλ, ο οποίος κρατούσε ένα πούρο. «Μαγική βραδιά γιορτάζοντας τα 70ά μου γενέθλια με την όμορφη οικογένειά μου και φίλους», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Η επιχειρηματίας, που είχε γιορτάσει τα 60 της χρόνια με πάρτι εμπνευσμένο από το The Great Gatsby, επέλεξε φέτος τη θεματολογία «007» ως λογοπαίγνιο με τον αριθμό 70. Στο άλμπουμ φωτογραφιών που μοιράστηκε στα social media, εμφανίζεται με πλήθος διάσημων καλεσμένων να γιορτάζουν μαζί της το ορόσημο των γενεθλίων της.
Η Κρις Τζένερ πόζαρε άλλοτε δίπλα στις κόρες της και άλλοτε με τον σύντροφό της, στον χώρο που είχε διακοσμηθεί με κόκκινες βελούδινες κουρτίνες και χρυσούς πολυελαίους. Ανάμεσα στις πιο χαρακτηριστικές στιγμές ήταν η φωτογραφία της με τη Μαράια Κάρεϊ, καθώς οι δύο γυναίκες τσούγκριζαν τα ποτήρια τους. Πόζαρε επίσης δίπλα στον Μαρκ Ζάκερμπεργκ και τη σύζυγό του Πρισίλα Τσαν, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο φαίνεται να ανταλλάσσει ένα φιλί στον αέρα με την καλή της φίλη Κάθι Χίλτον.
Ανάμεσα στους καλεσμένους βρίσκονταν η Όπρα Γουίνφρεϊ, η Αντέλ, η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι, η Πάρις Χίλτον, ο Σνουπ Ντογκ, η Γκέιλ Κινγκ, η Νίσι Νας, η Σάρα Πόλσον και η Ναόμι Γουότς, όλοι ντυμένοι σύμφωνα με το ύφος του Τζέιμς Μποντ.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα ξένων μέσων, η βραδιά συγκέντρωσε περίπου 300 καλεσμένους. Το πάρτι, ωστόσο, ήταν τόσο έντονο που προκάλεσε αναστάτωση στους γείτονες του Μπέβερλι Χιλς, οι οποίοι κάλεσαν επανειλημμένα την αστυνομία. Όπως αναφέρεται στο «TMZ», οι Αρχές έφτασαν στην έπαυλη έπειτα από καταγγελίες για υπερβολικά δυνατή μουσική, καθώς στη σκηνή εμφανίστηκε ο Μπρούνο Μαρς, προκαλώντας ενθουσιασμό.
Οι αστυνομικοί φέρεται να μίλησαν με το προσωπικό ασφαλείας και να έκαναν σύσταση, ωστόσο επανήλθαν αργότερα, καθώς διαπίστωσαν ότι είχαν τοποθετηθεί φράχτες από θάμνους γύρω από το ακίνητο για να αποκλείσουν τον δρόμο — κάτι που απαιτούσε ειδική άδεια, την οποία οι διοργανωτές δεν είχαν. Οι διακοσμητικοί φράχτες αφαιρέθηκαν τη στιγμή που δεκάδες διάσημοι αποχωρούσαν από την εκδήλωση.
