Η Κρις Τζένερ γιόρτασε τα 70 της χρόνια με θέμα τον Τζέιμς Μποντ - Οι λαμπεροί καλεσμένοι και οι συστάσεις της αστυνομίας

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ξένων μέσων, η βραδιά συγκέντρωσε περίπου 300 καλεσμένους. Το πάρτι, ωστόσο, ήταν τόσο έντονο που προκάλεσε αναστάτωση στους γείτονες του Μπέβερλι Χιλς, οι οποίοι κάλεσαν επανειλημμένα την αστυνομία. Όπως αναφέρεται στο «TMZ», οι Αρχές έφτασαν στην έπαυλη έπειτα από καταγγελίες για υπερβολικά δυνατή μουσική, καθώς στη σκηνή εμφανίστηκε ο Μπρούνο Μαρς, προκαλώντας ενθουσιασμό.Οι αστυνομικοί φέρεται να μίλησαν με το προσωπικό ασφαλείας και να έκαναν σύσταση, ωστόσο επανήλθαν αργότερα, καθώς διαπίστωσαν ότι είχαν τοποθετηθεί φράχτες από θάμνους γύρω από το ακίνητο για να αποκλείσουν τον δρόμο — κάτι που απαιτούσε ειδική άδεια, την οποία οι διοργανωτές δεν είχαν. Οι διακοσμητικοί φράχτες αφαιρέθηκαν τη στιγμή που δεκάδες διάσημοι αποχωρούσαν από την εκδήλωση.