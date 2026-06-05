Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση της 14χρονης από τη Θεσσαλονίκη, εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Εξαφάνιση Το Χαμόγελο του Παιδιού

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση της 14χρονης από τη Θεσσαλονίκη, εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της

Η περιπέτεια της ανήλικης έληξε σήμερα δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση της 14χρονης από τη Θεσσαλονίκη, εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της
Αίσιο τέλος στην περιπέτεια της 14χρονης που είχε εξαφανιστεί στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού, η περιπέτεια της ανήλικης έληξε σήμερα δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η 14χρονη εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της. Υπενθυμίζεται ότι η 14χρονη εξαφανίστηκε στις 5/6/2026 στις 10:00 π.μ., από τη Θεσσαλονίκη.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην 14χρονη και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, αναφέρει η ανακοίνωση.

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