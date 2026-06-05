Έγινε παρεξήγηση, ο Τραμπ ποτέ δεν ήθελε να εισβάλει στη Γροιλανδία, λέει ο Αμερικανός πρεσβευτής στην ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Γροιλανδία

Έγινε παρεξήγηση, ο Τραμπ ποτέ δεν ήθελε να εισβάλει στη Γροιλανδία, λέει ο Αμερικανός πρεσβευτής στην ΕΕ

Συνέκρινε τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου... με τον καπουτσίνο που τον πίνουμε για τον καφέ και όχι τον αφρό

Έγινε παρεξήγηση, ο Τραμπ ποτέ δεν ήθελε να εισβάλει στη Γροιλανδία, λέει ο Αμερικανός πρεσβευτής στην ΕΕ
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Σε παρερμηνεία απέδωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για εισβολή στη Γροιλανδία.

«Ερμηνεύτηκε ότι κατά κάποιον τρόπο απειλούσαμε την εδαφική ακεραιότητα της Γροιλανδίας», αλλά «ο πρόεδρος δεν είπε ποτέ ότι θα εισβάλουμε», δήλωσε ο Άντριου Πούζντερ στους συμμετέχοντες στο Φόρουμ Οικονομικής Ασφάλειας των Βρυξελλών.

Τα σχόλια του πρεσβευτή (και πρώην εστιάτορας), όπως σημειώνει το Politico, ήλθαν μόλις μια μέρα μετά την δήλωση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των ΗΠΑ ότι το νησί αποτελεί μέρος της Δανίας «προς το παρόν».

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την ιδέα της προσάρτησης της Γροιλανδίας, χωρίς να αποκλείει τη χρήση των ενόπλων δυνάμεων.

Οι αναφορές προκάλεσαν αναστάτωση στην Ευρώπη και στη Δανία ειδικότερα που ενίσχυσε την στρατιωτική της δύναμη στη χώρα.

Ο Πούζντερ δήλωσε ότι οι δηλώσεις του προέδρου Τραμπ ήταν χρήσιμες για να εφιστήσουν την προσοχή στη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας, αλλά δεν έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Έφερε μάλιστα ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για να εξηγήσει τις δηλώσεις: «Παίρνεις ένα καπουτσίνο, τον παίρνεις για τον καφέ, όχι για τον αφρό. Ας επικεντρωθούμε λοιπόν στον καφέ και όχι στον αφρό. Και πολλά από αυτά είναι αφρός».
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