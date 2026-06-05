Ο Θεός, το σεξ και η ΕΕ, είναι τα τρία πράγματα που δεν θα μπορείς να προβλέψεις, είπε ο Ράμα για το πότε θα γίνει η ένταξη της Αλβανίας
ΚΟΣΜΟΣ
Έντι Ράμα Ευρωπαϊκή Ένωση Αλβανία

Ο Θεός, το σεξ και η ΕΕ, είναι τα τρία πράγματα που δεν θα μπορείς να προβλέψεις, είπε ο Ράμα για το πότε θα γίνει η ένταξη της Αλβανίας

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, διότι δεν υπάρχει σχέδιο» είπε για την επένδυση του γαμπρού του Τραμπ στην Αλβανία

Ο Θεός, το σεξ και η ΕΕ, είναι τα τρία πράγματα που δεν θα μπορείς να προβλέψεις, είπε ο Ράμα για το πότε θα γίνει η ένταξη της Αλβανίας
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«Υπάρχουν τρία πράγματα που δεν μπορείς να προβλέψεις: Ο Θεός, το σεξ και η ΕΕ» δήλωσε ο Έντι Ράμα, αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, κατά την άφιξή του στη σύνοδο ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο.

Παράλληλα, ο Αλβανός πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Όπως τόνισε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζει την αρχή της αξιοκρατίας στη διαδικασία διεύρυνσης, αλλά παράλληλα να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις προς ένα μοντέλο σταδιακής ένταξης των υποψήφιων χωρών.

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη θέση διατυπώνεται εδώ και καιρό από την αλβανική πλευρά και πλέον φαίνεται να βρίσκει μεγαλύτερη ανταπόκριση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, χωρίς ωστόσο να θεωρεί ότι οι κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα είναι επαρκείς.

«Αν θέλετε να στείλετε ένα ισχυρό μήνυμα στον κόσμο, τώρα είναι η στιγμή. Βρισκόμαστε όλοι γύρω από το ίδιο τραπέζι και θα πρέπει να έχουμε όλοι ένα ειδικό καθεστώς. Δεν είναι πολύ αργά, αλλά δεν είναι αρκετό» δήλωσε σε δημοσιογράφους πριν από την έναρξη της συνόδου.

Ο Ράμα υποστήριξε επίσης ότι τα επιχειρήματα περί κινδύνων από τη διεύρυνση έχουν πλέον ξεπεραστεί, σημειώνοντας ότι πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια, ενώ ο ίδιος εξακολουθεί να συμμετέχει στις σχετικές συζητήσεις για την ένταξη της Αλβανίας.

Επιπλέον, αναφερόμενος στην χώρα του είπε: «Πότε θα μπει η Αλβανία στην ΕΕ, τρία πράγματα δεν θα μπορείς να προβλέψεις, τον Θεό, το σεξ και την Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, διότι δεν υπάρχει σχέδιο» είπε για την επένδυση του γαμπρού του Τραμπ

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, διότι δεν υπάρχει σχέδιο» δήλωσε παράλληλα όταν ερωτήθηκε για τις διαδηλώσεις κατά του σχεδίου ανέγερσης τουριστικού συμπλέγματος της οικογένειας Τραμπ.

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«Δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας όσο δεν υπάρχει σχέδιο» διαβεβαίωσε ο Εντι Ράμα τονίζοντας ότι «οι καλύτεροι ειδικοί» στον κόσμο «έχουν κινητοποιηθεί» και ότι πρόκειται «για την δημιουργία κάτι μοναδικού».

«Δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένο σχέδιο. Καταρχάς, πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο, μετά να το δούμε, μετά να το συζητήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να συζητήσουμε κάτι που δεν υπάρχει» είπε ο Αλβανός πρωθυπουργός καλώντας «τα διεθνή μέσα ενημέρωσης» «να είναι πιο προσεκτικά».
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