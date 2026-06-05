Οι αστροναύτες επέστρεψαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά τις επισκευές για τη διαρροή αέρα
ΚΟΣΜΟΣ
NASA Διεθνής Διαστημικός Σταθμός Διαρροή

Οι αστροναύτες επέστρεψαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά τις επισκευές για τη διαρροή αέρα

Όπως έγινε γνωστό, διορθώθηκε η μία από τις δύο διαρροές

Οι αστροναύτες επέστρεψαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά τις επισκευές για τη διαρροή αέρα
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Έπειτα από περίπου δύο ώρες παραμονής στο διαστημόπλοιό τους και προετοιμασίας για το ενδεχόμενο έκτακτης εκκένωσης λόγω διαρροής αέρα, τα τέσσερα μέλη της αποστολής SpaceX Crew-12, μαζί με έναν ακόμη αστροναύτη της NASA, έλαβαν οδηγία να επιστρέψουν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας.

Η εκπρόσωπος της NASA, Μπέθανι Στίβενς, ανέφερε σε ανάρτησή της ότι η Roscosmos ανέστειλε προσωρινά τις εργασίες επισκευής στη μονάδα υπηρεσιών Zvezda, προκειμένου να εξεταστούν επιπλέον μετρήσεις και τεχνικά δεδομένα.

Όπως εξήγησε, μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη η NASA έδωσε εντολή στους αστροναύτες που είχαν καταφύγει στο διαστημόπλοιο Dragon να τερματίσουν τις διαδικασίες ασφαλείας και να επιστρέψουν στις κανονικές δραστηριότητές τους στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η NASA προσβλέπει στη συνέχιση της συνεργασίας με τη Roscosmos, με στόχο την εξεύρεση κοινής λύσης για την αντιμετώπιση των διαρροών αέρα που έχουν εντοπιστεί στο ρωσικό τμήμα του σταθμού.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, διορθώθηκε η μία από τις δύο διαρροές.

Η NASA και η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos, οι δύο βασικοί φορείς διαχείρισης του σταθμού, βρίσκονται εδώ και μήνες σε συζητήσεις σχετικά με τα αίτια και τις πιθανές λύσεις για μικρές διαρροές αέρα που έχουν εντοπιστεί στη ρωσική μονάδα υπηρεσιών Zvezda, ένα από τα βασικά τμήματα του διαστημικού εργαστηρίου, το οποίο έχει μέγεθος αντίστοιχο ενός γηπέδου ποδοσφαίρου.

Οι διαρροές θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα περιορισμένης έκτασης, ωστόσο τη Δευτέρα η απώλεια αέρα αυξήθηκε σημαντικά, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της NASA που επικαλείται το Reuters.
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Ποιοι βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Αυτή τη στιγμή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ζουν και εργάζονται επτά αστροναύτες και κοσμοναύτες από τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία.

Η αποστολή Crew-12 της NASA αποτελεί τη δωδέκατη αποστολή εναλλαγής πληρώματος που πραγματοποιείται μέσω του επανδρωμένου διαστημικού συστήματος μεταφοράς της SpaceX. Το πλήρωμα αποτελείται από τους αστροναύτες της NASA Τζέσικα Μέιρ και Τζακ Χάθαγουεϊ, τη Γαλλίδα αστροναύτη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA) Σοφί Αντενό και τον Ρώσο κοσμοναύτη της Roscosmos, Αντρέι Φεντιάγεφ.

Όπως έγινε γνωστό από εκπρόσωπο της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας, ένας ακόμη αστροναύτης, ο Κρις Γουίλιαμς, ήταν μεταξύ εκείνων που έλαβαν οδηγίες να μεταβούν προληπτικά στο διαστημόπλοιο Crew Dragon μετά την ανησυχία που προκάλεσε η διαρροή αέρα.

Στο σταθμό βρίσκονται επίσης ο Σεργκέι Κουντ-Σβέρτσκοφ και ο Σεργκέι Μικάεφ.


Τι είναι ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός

Η NASA χαρακτηρίζει τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) ως ένα μοναδικό εργαστήριο μικροβαρύτητας, όπου διεξάγονται επιστημονικές έρευνες και δοκιμές νέων τεχνολογιών που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στις συνθήκες της Γης.

Ο σταθμός διαθέτει εσωτερικό χώρο μεγαλύτερο από μια κατοικία με έξι υπνοδωμάτια, περιλαμβάνοντας έξι χώρους ύπνου για το πλήρωμα, δύο μπάνια, γυμναστήριο και ειδικό παρατηρητήριο με πανοραμική θέα 360 μοιρών.

Η λειτουργία του αποτελεί προϊόν διεθνούς συνεργασίας πέντε διαστημικών οργανισμών από 15 χώρες, ενώ παραμένει συνεχώς επανδρωμένος από τον Νοέμβριο του 2000, χωρίς καμία διακοπή.

Στον σταθμό ζουν και εργάζονται συνήθως επτά αστροναύτες και κοσμοναύτες διαφορετικών εθνικοτήτων.
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