Φωτογράφιζαν και ήταν πάνω από μιάμιση ώρα σπίτι μας, λέει η σύζυγος του οδοντίατρου που ξυλοκόπησε τους Αιγύπτιους στην Καλλιθέα
Φωτογράφιζαν και ήταν πάνω από μιάμιση ώρα σπίτι μας, λέει η σύζυγος του οδοντίατρου που ξυλοκόπησε τους Αιγύπτιους στην Καλλιθέα
Οι δύο Αιγύπτιοι φέρεται να είπαν «ότι ήθελαν δήθεν το μαγαζί από κάτω» σύμφωνα με τη σύζυγο
«Μπήκαν στην αυλή και φωτογράφιζαν το σπίτι» οι δύο Αιγύπτιοι στην Καλλιθέα, σύμφωνα με την σύζυγο του ομογενή που τους ξυλοκόπησε με ρόπαλο. Μετά το επεισόδιο συνελήφθησαν τόσο οι δύο Αιγύπτιοι όσο και ο ομογενής.
Η σύζυγος του ομογενή είπε πως είναι σε σοκ και ισχυρίστηκε πως οι δύο Αιγύπτιοι «ήταν πάρα πολλή ώρα και φωτογράφιζαν και δίπλα ο γείτονας που ήρθε, κατέθεσε, που έχει την οικοδομή κολλητά σε εμάς. Πηγαινοέρχονταν. Ήταν πάνω από μιάμιση ώρα σπίτι μας γύρω-γύρω».
«Τον πήρα τηλέφωνο (σύζυγο), του λέω “δεν μου αρέσει είναι… έτσι”. Δηλαδή, πήρα πρώτα αυτόν, γιατί δεν πρόλαβα να πάρω, ήθελα την αστυνομία να πάρω. Αλλά αυτοί με το που με είδαν και είπα θα… Εξαφανίστηκαν. Αλλά λένε ότι ήθελαν δήθεν το μαγαζί από κάτω. Ο γείτονας λέει άλλα του είπαν. Σε μας ισχυρίστηκαν ότι δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά. Αυτοί μιλούσαν άπταιστα ελληνικά και οι δύο. Μπήκαν στην αυλή, στον χώρο μου και φωτογράφιζαν το σπίτι ακριβώς», είπε στο MEGA.
Σκληρό βίντεο από την επίθεση στην Καλλιθέα:
Η σύζυγος του ομογενή είπε πως είναι σε σοκ και ισχυρίστηκε πως οι δύο Αιγύπτιοι «ήταν πάρα πολλή ώρα και φωτογράφιζαν και δίπλα ο γείτονας που ήρθε, κατέθεσε, που έχει την οικοδομή κολλητά σε εμάς. Πηγαινοέρχονταν. Ήταν πάνω από μιάμιση ώρα σπίτι μας γύρω-γύρω».
«Τον πήρα τηλέφωνο (σύζυγο), του λέω “δεν μου αρέσει είναι… έτσι”. Δηλαδή, πήρα πρώτα αυτόν, γιατί δεν πρόλαβα να πάρω, ήθελα την αστυνομία να πάρω. Αλλά αυτοί με το που με είδαν και είπα θα… Εξαφανίστηκαν. Αλλά λένε ότι ήθελαν δήθεν το μαγαζί από κάτω. Ο γείτονας λέει άλλα του είπαν. Σε μας ισχυρίστηκαν ότι δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά. Αυτοί μιλούσαν άπταιστα ελληνικά και οι δύο. Μπήκαν στην αυλή, στον χώρο μου και φωτογράφιζαν το σπίτι ακριβώς», είπε στο MEGA.
Σκληρό βίντεο από την επίθεση στην Καλλιθέα:
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