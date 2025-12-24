Αργύρης Αγγέλου για το reunion του «Παρά Πέντε»: Ευγνώμων που το έζησα ξανά όλο αυτό
GALA
Αργύρης Αγγέλου Στο Πάρα Πέντε Παρά Πέντε Reunion

Αργύρης Αγγέλου για το reunion του «Παρά Πέντε»: Ευγνώμων που το έζησα ξανά όλο αυτό

Μια μέρα μετά την προβολή του επετειακού επεισοδίου ο ηθοποιός μοιράστηκε τα συναισθήματά του με μια ανάρτηση

Αργύρης Αγγέλου για το reunion του «Παρά Πέντε»: Ευγνώμων που το έζησα ξανά όλο αυτό
14 ΣΧΟΛΙΑ
Τα συναισθήματά του μοιράστηκε ο Αργύρης Αγγέλου με μια ανάρτηση στα social media μια μέρα μετά την προβολή του reunion του «Παρά Πέντε».

Το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου, οι πέντε πρωταγωνιστές, αλλά και άλλοι συντελεστές της σειράς συναντήθηκαν ξανά τηλεοπτικά σε ένα επετειακό επεισόδιο για να γιορτάσουν τα είκοσι χρόνια της.

Ο Αργύρης Αγγέλου ανάρτησε στο Instagram μια φωτογραφία της πεντάδας του «Παρά Πέντε» από το reunion και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του που του δόθηκε η ευκαιρία να ζήσει ξανά αυτή την εμπειρία, στέλνοντας παράλληλα ευχές για «Καλά Χριστούγεννα» στους διαδικτυακούς του ακόλουθους.

«Σας ευχαριστούμε για εχθές! Ευγνώμων που το έζησα ξανά όλο αυτό! Καλά Χριστούγεννα σε όλους», έγραψε χαρακτηριστικά στη δημοσίευσή που έκανε.

Δείτε την ανάρτηση του Αργύρη Αγγέλου

14 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης