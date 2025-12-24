Αργύρης Αγγέλου για το reunion του «Παρά Πέντε»: Ευγνώμων που το έζησα ξανά όλο αυτό
Αργύρης Αγγέλου για το reunion του «Παρά Πέντε»: Ευγνώμων που το έζησα ξανά όλο αυτό
Μια μέρα μετά την προβολή του επετειακού επεισοδίου ο ηθοποιός μοιράστηκε τα συναισθήματά του με μια ανάρτηση
Τα συναισθήματά του μοιράστηκε ο Αργύρης Αγγέλου με μια ανάρτηση στα social media μια μέρα μετά την προβολή του reunion του «Παρά Πέντε».
Το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου, οι πέντε πρωταγωνιστές, αλλά και άλλοι συντελεστές της σειράς συναντήθηκαν ξανά τηλεοπτικά σε ένα επετειακό επεισόδιο για να γιορτάσουν τα είκοσι χρόνια της.
Ο Αργύρης Αγγέλου ανάρτησε στο Instagram μια φωτογραφία της πεντάδας του «Παρά Πέντε» από το reunion και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του που του δόθηκε η ευκαιρία να ζήσει ξανά αυτή την εμπειρία, στέλνοντας παράλληλα ευχές για «Καλά Χριστούγεννα» στους διαδικτυακούς του ακόλουθους.
«Σας ευχαριστούμε για εχθές! Ευγνώμων που το έζησα ξανά όλο αυτό! Καλά Χριστούγεννα σε όλους», έγραψε χαρακτηριστικά στη δημοσίευσή που έκανε.
Δείτε την ανάρτηση του Αργύρη Αγγέλου
