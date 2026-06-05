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Η Ιρλανδία απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα σε δύο Ισραηλινούς ακροδεξιούς υπουργούς
Η Ιρλανδία απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα σε δύο Ισραηλινούς ακροδεξιούς υπουργούς
Η απόφαση για τον Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και τον Μπεζαλέλ Σμότριτς ελήφθη λόγω του «καθοριστικού ρόλου τους στην κλιμάκωση της καταστροφής που μαίνεται στη Γάζα»
Η ιρλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι απαγόρευσε την είσοδο στο έδαφός της στον Ισραηλινό υπουργό Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, δύο πολιτικούς της άκρας Δεξιάς στο Ισραήλ.
Το Δουβλίνο ζήτησε ακόμη να υπάρξουν κυρώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω του «καθοριστικού ρόλου τους στην κλιμάκωση της καταστροφής που μαίνεται στη Γάζα», όπως ανακοίνωσε το ιρλανδικό υπουργείο Δικαιοσύνης.
Η ανακοίνωση αυτή εκδίδεται ενώ στους κόλπους της ΕΕ η Ιταλία και η Ισπανία απαίτησαν τον Μάιο την επιβολή κυρώσεων κατά του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο που δείχνει την ωμή μεταχείριση που επιφύλαξε σε ξένους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα μετά τη σύλληψή τους στη θάλασσα από το Ισραήλ.
Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν είχε γράψει επιστολή στις 20 Μαΐου στον πρόεδρο το Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα για να ζητήσει πρόσθετα μέτρα της ΕΕ κατά του Ισραήλ.
«Κατά τη γνώμη μου, η συμπεριφορά τους δικαιολογεί κυρώσεις σε επίπεδο ΕΕ επίσης και αυτό είναι κάτι που θα θέσουμε», δήλωσε σήμερα από το Μαυροβούνιο όπου διεξάγεται η σύνοδος κορυφής ΕΕ- Δυτικών Βαλκανίων.
Η Γαλλία ανακοίνωσε στις 23 Μαΐου παρόμοιο μέτρο απαγόρευσης στο έδαφός της σε βάρος του Μπεν Γκβιρ.
Εκτός της ΕΕ, ο Μπεν Γκβιρ και ο Σμότριτς υπόκεινται σε κυρώσεις από τη Βρετανία, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νορβηγία, χώρες στις οποίες επίσης απαγορεύεται η είσοδός τους.
Τα κράτη αυτά είχαν ανακοινώσει από κοινού στις 10 Ιουνίου 2025 τις κυρώσεις, κατηγορώντας τους δύο Ισραηλινούς υπουργούς για «υποκίνηση στη βία» σε βάρος των Παλαιστινίων, κυρίως στη Δυτική Όχθη, όπου η εποικιστική δραστηριότητα δεν σταματά να αυξάνεται.
Η ισραηλινή κυβέρνηση είχε καταγγείλει τότε ως «σκανδαλώδεις» τις κυρώσεις αυτές.
Το Δουβλίνο ζήτησε ακόμη να υπάρξουν κυρώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω του «καθοριστικού ρόλου τους στην κλιμάκωση της καταστροφής που μαίνεται στη Γάζα», όπως ανακοίνωσε το ιρλανδικό υπουργείο Δικαιοσύνης.
Η ανακοίνωση αυτή εκδίδεται ενώ στους κόλπους της ΕΕ η Ιταλία και η Ισπανία απαίτησαν τον Μάιο την επιβολή κυρώσεων κατά του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο που δείχνει την ωμή μεταχείριση που επιφύλαξε σε ξένους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα μετά τη σύλληψή τους στη θάλασσα από το Ισραήλ.
Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν είχε γράψει επιστολή στις 20 Μαΐου στον πρόεδρο το Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα για να ζητήσει πρόσθετα μέτρα της ΕΕ κατά του Ισραήλ.
«Κατά τη γνώμη μου, η συμπεριφορά τους δικαιολογεί κυρώσεις σε επίπεδο ΕΕ επίσης και αυτό είναι κάτι που θα θέσουμε», δήλωσε σήμερα από το Μαυροβούνιο όπου διεξάγεται η σύνοδος κορυφής ΕΕ- Δυτικών Βαλκανίων.
Η Γαλλία ανακοίνωσε στις 23 Μαΐου παρόμοιο μέτρο απαγόρευσης στο έδαφός της σε βάρος του Μπεν Γκβιρ.
Εκτός της ΕΕ, ο Μπεν Γκβιρ και ο Σμότριτς υπόκεινται σε κυρώσεις από τη Βρετανία, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νορβηγία, χώρες στις οποίες επίσης απαγορεύεται η είσοδός τους.
Τα κράτη αυτά είχαν ανακοινώσει από κοινού στις 10 Ιουνίου 2025 τις κυρώσεις, κατηγορώντας τους δύο Ισραηλινούς υπουργούς για «υποκίνηση στη βία» σε βάρος των Παλαιστινίων, κυρίως στη Δυτική Όχθη, όπου η εποικιστική δραστηριότητα δεν σταματά να αυξάνεται.
Η ισραηλινή κυβέρνηση είχε καταγγείλει τότε ως «σκανδαλώδεις» τις κυρώσεις αυτές.
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