Η επική σκηνή με την Ντάλια στα ΑΤΜ με τα capital controls στην Ελλάδα, «το είχε πάθει και ο εκτυπωτής στο σπίτι, δεν έβγαιναν τα υπόλοιπα»
Στο επετειακό επεισόδιο για τα 20 χρόνια από την πρεμιέρα του Πάρα Πέντε, σε μία σκηνή ανακοινώνεται στην Ντάλια το όριο των 60 ευρώ για τις ημερήσιες αναλήψεις μετρητών
Μια νέα χιουμοριστική σκηνή προβλήθηκε στο επετειακό επεισόδιο του «Παρά Πέντε - 20 χρόνια μετά» με τη Σμαράγδα Καρύδη στον ρόλο της «Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου» να μεταφέρεται στο 2015, όταν επιβλήθηκαν τα capital controls στην Ελλάδα.
Η συγκεκριμένη σκηνή που προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου προκάλεσε πολύ γέλιο στους τηλεθεατές και σχολιάστηκε στο X αφού η ζάπλουτη κληρονόμος Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου αδυνατούσε να κατανοήσει ότι μπορούσε να πάρει μόλις τρία «μπλε» -όπως έλεγε τα χαρτονομίσματα των 20 ευρώ, ενώ εκείνη ήθελε ένα πακετάκι «πράσινα».
Η «Ντάλια» ακούγεται να μιλάει για «καρτελάκι», εννοώντας την κάρτα των αναλήψεων και για «σπιτάκι», αναφερόμενη στο ΑΤΜ. Έτσι, ακούγεται να δηλώνει στον συνεργάτη της, Αλέξη «πάω στα παιδιά, αλλά πρώτα θα περάσω από το σπιτάκι να σηκώσω ένα πακετάκι πράσινα».
Στη συνέχεια, ακολουθεί ένας ξεκαρδιστικός διάλογος με την «Ντάλια» τον «Σπύρο» και τον «Φώτη» έξω από ένα ATM με την πρώτη να συγκλονίζεται όταν το μηχάνημα «έβγαλε τρία μπλε μόνο» και πρόσθεσε «το είχε πάθει και ο εκτυπωτής στο σπίτι μία φορά, είχε σκαλώσει και δεν μπορούσαν να βγουν τα υπόλοιπα».
Η κληρονόμος δεν σταμάτησε εκεί, προτείνοντας να βρουν κάποιο «κατσαβίδι» για να συνεχίσει τις αναλήψεις που ήθελε να κάνει. Η παρέα της παρακολουθούσε με απορία τις κινήσεις της, ενώ παράλληλα αναρωτιόταν πώς θα της έλεγαν ότι έπρεπε να προσαρμοστεί σε μία νέα πραγματικότητα, στην οποία οι τράπεζες της είχαν κρατήσει 7,4 δισ....
