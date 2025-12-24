Παρά Πέντε 20 χρόνια μετά: Η τηλεθέαση που έκανε το επεισόδιο με το reunion, άγγιξε το 52% σε τέταρτο
Παρά Πέντε 20 χρόνια μετά: Η τηλεθέαση που έκανε το επεισόδιο με το reunion, άγγιξε το 52% σε τέταρτο
Το επετειακό επεισόδιο της ιστορικής πλέον σειράς, όπως αναμενόταν, σημείωσε πολύ υψηλά νούμερα σε γενικό σύνολο και δυναμικό κοινό και προκάλεσε κύμα σχολίων στο X
Δεν ήταν ούτε ντοκιμαντέρ, ούτε ένα ακόμη επεισόδιο, αλλά ούτε και τηλεταινία. Ηταν μία ακόμη συνάντηση. Σαν αυτή που ήρθε είκοσι χρόνια πριν για να κάνει συντροφιά σε όλους όσοι ένιωθαν μόνοι.
Το είπε και ο Γιώργος Καπουτζίδης, βαθιά συγκινημένος, στην έναρξη μιας βραδιάς που όλοι ένιωσαν πως τελικά αυτή η παρέα, παρόλο που πέρασαν πολλά χρόνια από την πρώτη της συνάντηση, θα ήταν μεγάλη. Και αυτό επιβεβαιώθηκε όχι απλά σαν αίσθηση, αλλά και από τους αριθμούς.
Το «Παρά Πέντε, Είκοσι χρόνια μετά», άγγιξε το 52% σε τέταρτο και άγγιξε σε μέσο όρο στο δυναμικό κοινό το 50% ενώ στο σύνολο άγγιξε το 48%. Περισσότερα από 20 χιλιάδες σχόλια στο X για το hashtag #stoparapente20.
Ίσως οι αριθμοί να είναι ακόμη μεγαλύτεροι στο πέρασμα της ημέρας όπου θα γίνουν με ακρίβεια οι πράξεις. Αλλά δεν είναι το σημαντικότερο αυτό. Μπροστά στο συναίσθημα, μικρή η σημασία των αριθμών. Για μία ακόμη φορά πάνω από 1 εκατομμύρια τηλεθεατές σιγοτραγούδησαν «Ημουν Αγγελος του Τσάρλι», δάκρυσαν, συγκινήθηκαν και είδαν ένα υπέροχο συνονθύλευμα: με αναμνήσεις, με συναρπαστικό κείμενο και διαλόγους, με συναίσθημα, με χαρά και κυρίως με καλές προθέσεις.
Παρόντες όλοι οι βασικοί πρωταγωνιστές, οι ηθοποιοί που έκαναν ακόμη κι ένα πέρασμα από το πλατό των γυρισμάτων, οι συντελεστές πίσω από τις κάμερες. «Χαίρομαι που περάσατε ωραία» είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης σήμερα το πρωί. «Αυτή η σειρά μας ενώνει στο συναίσθημα», πρόσθεσε, «οι άνθρωποι στη σειρά συνδέονται λόγω συναισθήματος, οπότε και οι τηλεθεατές γύρισαν σε αυτό που ένιωσαν είκοσι χρόνια πριν». Το επεισόδιο που προβλήθηκε χθες δεν κατάφερε να φέρει τον κόσμο πίσω στην τηλεόραση απλά ως τηλεθεατή. Ξαναζωντάνεψε την συνήθεια της επιλογής της τηλεόρασης ως συσκευής κόντρα στην μοναχική επιλογή της οθόνης του κινητού τηλεφώνου.
Η συγκίνηση ήταν διάχυτη και εναλλασσόταν με χιουμοριστικές στιγμές όπως ακριβώς συνέβαινε και την περίοδο που προβάλλονταν τα επεισόδια της σειράς. Όταν μάλιστα εμφανίστηκε στο πλατό η Έφη Παπαθεοδώρου που υποδυόταν τη «Θεοπούλα» μίλησε για την απώλεια της Ειρήνης Κουμαριανού, της «γιαγιάς του Σπύρου, Σόφης» η οποία έφυγε από τη ζωή το 2013. Συγκριμένα δήλωσε προκαλώντας συγκίνηση στους παρευρισκόμενους, μεταξύ των οποίων ήταν και η εγγονή και η κόρη της Ειρήνης Κουμαριανού: «Υπάρχει και μία θλίψη μέσα μου γιατί έχω χάσει τη Σόφη, χάρη στη Σόφη, που δεν είναι μαζί μας, ήρθα στο "Παρά Πέντε". Αλλά όπως μου λέει και η κόρη της, από κάπου ψηλά μας βλέπει και χαίρεται».
Το «Παρά Πέντε» είναι ένα τηλεοπτικό φαινόμενο που γεννήθηκε από την προσωπική ανάγκη ενός δημιουργού, του Γιώργου Καπουτζίδη και ήρθε και κούμπωσε πάνω στην συλλογική ανάγκη για παρηγοριά, για χαρά, για παρέα, για να στρέψει το βλέμμα εκεί όπου υπάρχει ιδιαιτερότητα και δίψα για ζωή. Όχι τυχαία, οι ήρωες που πρωταγωνίστησαν βρήκαν πολλούς που ένιωσαν την ανάγκη να ταυτιστούν και να λατρέψουν. Η επανάληψη του «Παρά Πέντε», όχι τυχαία, σαρώνει σε τηλεθέαση. Είναι επίκληση στην αθωότητα, είναι παρηγορητική νοσταλγία, είναι κορύφωση συναισθήματος μέσα από διαδρομές κανονικής ζωής και μιας αόρατης αγκαλιάς.
Το είπε και ο Γιώργος Καπουτζίδης, βαθιά συγκινημένος, στην έναρξη μιας βραδιάς που όλοι ένιωσαν πως τελικά αυτή η παρέα, παρόλο που πέρασαν πολλά χρόνια από την πρώτη της συνάντηση, θα ήταν μεγάλη. Και αυτό επιβεβαιώθηκε όχι απλά σαν αίσθηση, αλλά και από τους αριθμούς.
Το «Παρά Πέντε, Είκοσι χρόνια μετά», άγγιξε το 52% σε τέταρτο και άγγιξε σε μέσο όρο στο δυναμικό κοινό το 50% ενώ στο σύνολο άγγιξε το 48%. Περισσότερα από 20 χιλιάδες σχόλια στο X για το hashtag #stoparapente20.
Ίσως οι αριθμοί να είναι ακόμη μεγαλύτεροι στο πέρασμα της ημέρας όπου θα γίνουν με ακρίβεια οι πράξεις. Αλλά δεν είναι το σημαντικότερο αυτό. Μπροστά στο συναίσθημα, μικρή η σημασία των αριθμών. Για μία ακόμη φορά πάνω από 1 εκατομμύρια τηλεθεατές σιγοτραγούδησαν «Ημουν Αγγελος του Τσάρλι», δάκρυσαν, συγκινήθηκαν και είδαν ένα υπέροχο συνονθύλευμα: με αναμνήσεις, με συναρπαστικό κείμενο και διαλόγους, με συναίσθημα, με χαρά και κυρίως με καλές προθέσεις.
Παρόντες όλοι οι βασικοί πρωταγωνιστές, οι ηθοποιοί που έκαναν ακόμη κι ένα πέρασμα από το πλατό των γυρισμάτων, οι συντελεστές πίσω από τις κάμερες. «Χαίρομαι που περάσατε ωραία» είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης σήμερα το πρωί. «Αυτή η σειρά μας ενώνει στο συναίσθημα», πρόσθεσε, «οι άνθρωποι στη σειρά συνδέονται λόγω συναισθήματος, οπότε και οι τηλεθεατές γύρισαν σε αυτό που ένιωσαν είκοσι χρόνια πριν». Το επεισόδιο που προβλήθηκε χθες δεν κατάφερε να φέρει τον κόσμο πίσω στην τηλεόραση απλά ως τηλεθεατή. Ξαναζωντάνεψε την συνήθεια της επιλογής της τηλεόρασης ως συσκευής κόντρα στην μοναχική επιλογή της οθόνης του κινητού τηλεφώνου.
Η συγκίνηση ήταν διάχυτη και εναλλασσόταν με χιουμοριστικές στιγμές όπως ακριβώς συνέβαινε και την περίοδο που προβάλλονταν τα επεισόδια της σειράς. Όταν μάλιστα εμφανίστηκε στο πλατό η Έφη Παπαθεοδώρου που υποδυόταν τη «Θεοπούλα» μίλησε για την απώλεια της Ειρήνης Κουμαριανού, της «γιαγιάς του Σπύρου, Σόφης» η οποία έφυγε από τη ζωή το 2013. Συγκριμένα δήλωσε προκαλώντας συγκίνηση στους παρευρισκόμενους, μεταξύ των οποίων ήταν και η εγγονή και η κόρη της Ειρήνης Κουμαριανού: «Υπάρχει και μία θλίψη μέσα μου γιατί έχω χάσει τη Σόφη, χάρη στη Σόφη, που δεν είναι μαζί μας, ήρθα στο "Παρά Πέντε". Αλλά όπως μου λέει και η κόρη της, από κάπου ψηλά μας βλέπει και χαίρεται».
Το «Παρά Πέντε» είναι ένα τηλεοπτικό φαινόμενο που γεννήθηκε από την προσωπική ανάγκη ενός δημιουργού, του Γιώργου Καπουτζίδη και ήρθε και κούμπωσε πάνω στην συλλογική ανάγκη για παρηγοριά, για χαρά, για παρέα, για να στρέψει το βλέμμα εκεί όπου υπάρχει ιδιαιτερότητα και δίψα για ζωή. Όχι τυχαία, οι ήρωες που πρωταγωνίστησαν βρήκαν πολλούς που ένιωσαν την ανάγκη να ταυτιστούν και να λατρέψουν. Η επανάληψη του «Παρά Πέντε», όχι τυχαία, σαρώνει σε τηλεθέαση. Είναι επίκληση στην αθωότητα, είναι παρηγορητική νοσταλγία, είναι κορύφωση συναισθήματος μέσα από διαδρομές κανονικής ζωής και μιας αόρατης αγκαλιάς.
Το «Παρά πέντε» δεν ολοκληρώθηκε χθες βράδυ. Ηταν απλά μία επίσκεψη φίλων στο σπίτι. Όπως παλιά. Οπου όλοι καθίσαμε στο σαλόνι και μιλήσαμε, γελάσαμε, κλάψαμε, θυμηθήκαμε και νιώσαμε καλά. «Σπύρο μου, εμείς ευχαριστούμε, όρθια».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα