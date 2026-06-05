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Γήπεδο μπιτς βόλεϊ έγινε η πλατεία Αριστοτέλους, δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το πανελλήνιο πρωτάθλημα
Γήπεδο μπιτς βόλεϊ έγινε η πλατεία Αριστοτέλους, δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το πανελλήνιο πρωτάθλημα
Η Αριστοτέλους μετατρέπεται για όγδοη φορά σε σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση, προσελκύοντας κατοίκους και επισκέπτες που παρακολουθούν από κοντά τους αγώνες
Σε εντυπωσιακή αθλητική αρένα έχει μεταμορφωθεί η Πλατεία Αριστοτέλους, καθώς η Θεσσαλονίκη υποδέχεται από σήμερα 5 έως και τις 7 Ιουνίου το Thessaloniki Grand Slam, στο πλαίσιο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters 2026.
Η διοργάνωση φέρνει στο κέντρο της πόλης κορυφαίες ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με το κυρίως ταμπλό των αγώνων να διεξάγεται σε μια πλήρως διαμορφωμένη εγκατάσταση που έχει στηθεί στο πιο εμβληματικό σημείο της πόλης.
Η φετινή παρουσία του θεσμού σηματοδοτεί την 13η συνεχόμενη χρονιά διεξαγωγής του στη Θεσσαλονίκη, ενώ η Πλατεία Αριστοτέλους μετατρέπεται για όγδοη φορά σε σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση, προσελκύοντας κατοίκους και επισκέπτες που παρακολουθούν από κοντά τους αγώνες.
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Το τουρνουά διοργανώνεται από την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, σε συνεργασία με τον Δήμος Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το σωματείο Α.Ε.Ν. Αγίας Τριάδας, ενώ εντάσσεται στο πρόγραμμα διεθνών αγώνων «Μέγας Αλέξανδρος».
Πέρα από το αθλητικό κομμάτι, η διοργάνωση ενισχύει τον αθλητικό τουρισμό και την εξωστρέφεια της πόλης, με στόχο την προσέλκυση αθλητών, προπονητών και φιλάθλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομική δραστηριότητα.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η διεθνής διάσταση του τουρνουά, καθώς οι βαθμοί που συγκεντρώνουν οι συμμετέχοντες προσμετρώνται στην παγκόσμια κατάταξη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Βόλεϊ, γεγονός που ανεβάζει σημαντικά το αγωνιστικό επίπεδο και τον ανταγωνισμό.
Η διοργάνωση εξελίσσεται σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αθλητικά γεγονότα του καλοκαιριού για τη Θεσσαλονίκη, με την πόλη να μετατρέπεται για τρεις ημέρες σε επίκεντρο του ελληνικού και διεθνούς beach volley.
Η διοργάνωση φέρνει στο κέντρο της πόλης κορυφαίες ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με το κυρίως ταμπλό των αγώνων να διεξάγεται σε μια πλήρως διαμορφωμένη εγκατάσταση που έχει στηθεί στο πιο εμβληματικό σημείο της πόλης.
Η φετινή παρουσία του θεσμού σηματοδοτεί την 13η συνεχόμενη χρονιά διεξαγωγής του στη Θεσσαλονίκη, ενώ η Πλατεία Αριστοτέλους μετατρέπεται για όγδοη φορά σε σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση, προσελκύοντας κατοίκους και επισκέπτες που παρακολουθούν από κοντά τους αγώνες.
Το τουρνουά διοργανώνεται από την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, σε συνεργασία με τον Δήμος Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το σωματείο Α.Ε.Ν. Αγίας Τριάδας, ενώ εντάσσεται στο πρόγραμμα διεθνών αγώνων «Μέγας Αλέξανδρος».
Πέρα από το αθλητικό κομμάτι, η διοργάνωση ενισχύει τον αθλητικό τουρισμό και την εξωστρέφεια της πόλης, με στόχο την προσέλκυση αθλητών, προπονητών και φιλάθλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομική δραστηριότητα.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η διεθνής διάσταση του τουρνουά, καθώς οι βαθμοί που συγκεντρώνουν οι συμμετέχοντες προσμετρώνται στην παγκόσμια κατάταξη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Βόλεϊ, γεγονός που ανεβάζει σημαντικά το αγωνιστικό επίπεδο και τον ανταγωνισμό.
Η διοργάνωση εξελίσσεται σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αθλητικά γεγονότα του καλοκαιριού για τη Θεσσαλονίκη, με την πόλη να μετατρέπεται για τρεις ημέρες σε επίκεντρο του ελληνικού και διεθνούς beach volley.
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