Η Ροσαλία ανέβαλε συναυλίες στις ΗΠΑ λόγω οικογενειακής έκτακτης ανάγκης: Οι συνθήκες δεν της άφησαν άλλη επιλογή, αναφέρει η ανακοίνωση
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Ροσαλία Συναυλίες

Η Ροσαλία ανέβαλε συναυλίες στις ΗΠΑ λόγω οικογενειακής έκτακτης ανάγκης: Οι συνθήκες δεν της άφησαν άλλη επιλογή, αναφέρει η ανακοίνωση

Ακυρώθηκαν προσωρινά τρεις εμφανίσεις της στη Φλόριντα, η τραγουδίστρια ζητά συγγνώμη που απογοητεύει τους θαυμαστές της

Η Ροσαλία ανέβαλε συναυλίες στις ΗΠΑ λόγω οικογενειακής έκτακτης ανάγκης: Οι συνθήκες δεν της άφησαν άλλη επιλογή, αναφέρει η ανακοίνωση
Ιωάννα Μαρίνου
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Τις προγραμματισμένες συναυλίες της στις ΗΠΑ ανέβαλε η Ροσαλία εξαιτίας οικογενειακής έκτακτης ανάγκης, όπως ανακοινώθηκε.

Συγκεκριμένα, το Kaseya Center που βρίσκεται στο Μαϊάμι ενημέρωσε μέσω X ότι οι εμφανίσεις της τραγουδίστριας στην πόλη στις 4 και 6 Ιουνίου δεν θα πραγματοποιηθούν όπως είχε προγραμματιστεί.

«Λόγω οικογενειακής έκτακτης ανάγκης, η Ροσαλία αναγκάζεται να αναβάλει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της στο Μαϊάμι στις 4 και 6 Ιουνίου. Ζητά συγγνώμη που απογοητεύει τους θαυμαστές της, όμως οι συνθήκες δεν της άφησαν άλλη επιλογή. Καθώς η περιοδεία εξετάζει τον επαναπρογραμματισμό των συναυλιών, παρακαλούμε κρατήστε τα εισιτήριά σας. Θα υπάρξει σύντομα περισσότερη ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.



Παράλληλα, η Live Nation επιβεβαίωσε ότι αναβάλλεται και η συναυλία στο Ορλάντο, που ήταν προγραμματισμένη για τις 8 Ιουνίου, με αποτέλεσμα συνολικά τρεις συναυλίες στη Φλόριντα να μετατεθούν.

Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να διατηρήσει τα εισιτήριά του, καθώς εξετάζονται νέες ημερομηνίες για τις εμφανίσεις. «Καθώς η περιοδεία εξετάζει τον επαναπρογραμματισμό, παρακαλούμε κρατήστε τα εισιτήριά σας. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα», επισημαίνεται.

Κλείσιμο


Η περιοδεία «LUX Tour» αποτελεί την τέταρτη της καριέρας της Ροσαλία και συνοδεύει το ομώνυμο άλμπουμ της που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2025. Ξεκίνησε στις 16 Μαρτίου 2026 από τη Λυών της Γαλλίας και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 3 Σεπτεμβρίου στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την αναβολή των συναυλιών. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί σε μία ακόμη δυσκολία για την περιοδεία, καθώς νωρίτερα μέσα στη χρονιά η Ροσαλία είχε αναγκαστεί να διακόψει συναυλία της στο Μιλάνο, στο Unipol Forum, λόγω σοβαρής τροφικής δηλητηρίασης.
Ιωάννα Μαρίνου
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