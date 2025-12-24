ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διακοπές ρεύματος σε Παγκράτι, Βύρωνα, Γκύζη και Παιανία

Ο κακός του Παρά Πέντε λύγισε στο reunion και το Twitter συγκινήθηκε: «Έχει πλαντάξει, πρέπει να είναι πολύ ευαίσθητη ψυχή»
GALA
Πατρίκιος Κωστής Παρά Πέντε Γεράσιμος Μιχελής

Ο κακός του Παρά Πέντε λύγισε στο reunion και το Twitter συγκινήθηκε: «Έχει πλαντάξει, πρέπει να είναι πολύ ευαίσθητη ψυχή»

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε για τα 20 χρόνια της σειράς ο ηθοποιός ήταν διαρκώς συγκινημένος, ιδιαίτερα στις αναφορές για τον Γεράσιμο Μιχελή, που έφυγε από τη ζωή

Ο κακός του Παρά Πέντε λύγισε στο reunion και το Twitter συγκινήθηκε: «Έχει πλαντάξει, πρέπει να είναι πολύ ευαίσθητη ψυχή»
Ιωάννα Μαρίνου
58 ΣΧΟΛΙΑ
Συγκινημένος εμφανίστηκε ο Πατρίκιος Κωστής σε πολλά σημεία του επετειακού επεισοδίου για τα 20 χρόνια του «Παρά Πέντε» με τα σχόλια στο X (πρώην Twitter) να αναφέρουν ότι η παρουσία του δεν θύμιζε σε τίποτα τον «κακό» που υποδυόταν στη σειρά.

Το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου, οι ηθοποιοί που συμμετείχαν στη σειρά εμφανίστηκαν στο επεισόδιο που ήταν αφιερωμένος σε όλους όσοι έπαιξαν στο «Παρά Πέντε». Μερικά πρόσωπα δεν βρίσκονται στη ζωή, ανάμεσά τους και ο «κακός» Γεράσιμος Μιχελής που πέθανε τον Ιούλιο του 2025, σε ηλικία 59, χάνοντας τη μάχη με την ALS, δηλαδή τη νόσο του κινητικού νευρώνα από την οποία έπασχε.

mixelis
Ο Πατρίκιος Κωστής και ο Γεράσιμος Μιχελής στον ρόλο των «κακών» στο «Παρά Πέντε»
Ο Πατρίκιος Κωστής είχε πολλές σκηνές στη σειρά μαζί του. Η συγκίνησή του σε πολλά σημεία αφορούσε τόσο την πρόσφατη απώλειά του, αλλά και το γενικότερο φορτισμένο κλίμα που επικρατούσε στο πλατό. 

Σε σχόλια που έγιναν στο X (πρώην Twitter) πολλοί στάθηκαν στη συγκίνησή του. Πιο αναλυτικά, κάποιος έγραψε «περισσότερο από όλους δάκρυσε ο Πατρίκιος Κωστής» ενώ άλλοι αναφερθήκαν στο γεγονός ότι ο ηθοποιός παρουσίασε μία διαφορετική πτυχή του εαυτού του, η οποία δεν είχε καμία σχέση με αυτή του ρόλου του. «Ρε σεις ο Πατρίκιος Κωστής έχει πλαντάξει. Πρέπει να είναι πολύ ευαίσθητη ψυχή» σημείωσε κάποιος και ένα άλλο πρόσωπο πρόσθεσε: «Δεν είναι κακός, υπέρκαλος και γλυκύτατος είναι».

Δείτε τα σχόλια στο X (πρώην Twitter)



Κλείσιμο

Ιωάννα Μαρίνου
58 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το πραγματικό κόστος της υπασφάλισης

Το πραγματικό κόστος της υπασφάλισης

Σε μια χώρα όπου οι φυσικές καταστροφές μας δοκιμάζουν καθημερινά, η ασφάλιση της κατοικίας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι μια απαραίτητη κίνηση που δείχνει προνοητικότητα και εξασφαλίζει ουσιαστική προστασία, προσφέροντας σιγουριά και ψυχική ηρεμία σε μια δύσκολη στιγμή.

Οι ταινίες που φέρνουν τα Χριστούγεννα στην οθόνη σου

Αποκλειστικός προορισμός το pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA CHRISTMAS, με περισσότερες από 130 κινηματογραφικές επιλογές και 4 back-2-back προβολές καθημερινά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης