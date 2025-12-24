Ο κακός του Παρά Πέντε λύγισε στο reunion και το Twitter συγκινήθηκε: «Έχει πλαντάξει, πρέπει να είναι πολύ ευαίσθητη ψυχή»
Στο επεισόδιο που προβλήθηκε για τα 20 χρόνια της σειράς ο ηθοποιός ήταν διαρκώς συγκινημένος, ιδιαίτερα στις αναφορές για τον Γεράσιμο Μιχελή, που έφυγε από τη ζωή
Το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου, οι ηθοποιοί που συμμετείχαν στη σειρά εμφανίστηκαν στο επεισόδιο που ήταν αφιερωμένος σε όλους όσοι έπαιξαν στο «Παρά Πέντε». Μερικά πρόσωπα δεν βρίσκονται στη ζωή, ανάμεσά τους και ο «κακός» Γεράσιμος Μιχελής που πέθανε τον Ιούλιο του 2025, σε ηλικία 59, χάνοντας τη μάχη με την ALS, δηλαδή τη νόσο του κινητικού νευρώνα από την οποία έπασχε.
Ο Πατρίκιος Κωστής είχε πολλές σκηνές στη σειρά μαζί του. Η συγκίνησή του σε πολλά σημεία αφορούσε τόσο την πρόσφατη απώλειά του, αλλά και το γενικότερο φορτισμένο κλίμα που επικρατούσε στο πλατό.
Σε σχόλια που έγιναν στο X (πρώην Twitter) πολλοί στάθηκαν στη συγκίνησή του. Πιο αναλυτικά, κάποιος έγραψε «περισσότερο από όλους δάκρυσε ο Πατρίκιος Κωστής» ενώ άλλοι αναφερθήκαν στο γεγονός ότι ο ηθοποιός παρουσίασε μία διαφορετική πτυχή του εαυτού του, η οποία δεν είχε καμία σχέση με αυτή του ρόλου του. «Ρε σεις ο Πατρίκιος Κωστής έχει πλαντάξει. Πρέπει να είναι πολύ ευαίσθητη ψυχή» σημείωσε κάποιος και ένα άλλο πρόσωπο πρόσθεσε: «Δεν είναι κακός, υπέρκαλος και γλυκύτατος είναι».
Δείτε τα σχόλια στο X (πρώην Twitter)
Ο γλυκούλης έκλαιγε τόσο πολύ— 𝒦𝒶𝓁𝓁𝒾ℴ𝓅𝒾 ♡ (@Kalli__8) December 23, 2025
Και επειδή είμαι κλαψιάρα και στα καλά και στα κακά θα ήθελα να τον κάνω μια αγκαλίτσα #stoparapente#stoparapente20 pic.twitter.com/e87DdEj73h
οι συγκινημένοι ηθοποιοί βλέποντας το άλλο τους «χαμένο» μισό στην οθόνη. κλάμα ❤️🩹 #stoparapente20 pic.twitter.com/Eb0JcLvGrK— regina phalange (@rvchlgreen) December 23, 2025
Περισσοτερο απ ολους δακρυσε ο Πατρικιος Κωστης κ αυτο δειχνει ΤΙ ΠΛΑΣΜΑ ΕΙΝΑΙ #stoparapente20 pic.twitter.com/BcP8wANLwe— XMAS EDITION😈 & 😇: the 📚 of 📺+🎶 !! (@thanasima_agna) December 23, 2025
Ελα ρεε! Ο γλυκούλης ο "Νικος ο ψηλος" (aka Πατρικιος Κωστης) έχει πλανταξει 🥺🥺❤️🩹#stoparapente20— kemzie ⚗🧪 (@fiction_lover2) December 23, 2025
Ρε σεις ο Πατρίκιος Κωστής έχει πλαντάξει. Πρέπει να είναι πολύ ευαίσθητη ψυχή. #stoparapente20— Απαξιώ🌹🇬🇷🎗️ (@trelomelissaki) December 23, 2025
Ο Πατρίκιος Κωστής όχι κακός, υπέρκαλος γλυκύτατος είναι #stoparapente20— Afirimenos Kallitexnis (@zdpolevis1) December 23, 2025
Πόσο με συγκίνησε ο Πατρίκιος Κωστής... Ο δεύτερος "κακός" που μόνο κακός δεν είναι... #StoParaPente20— Κatmad (@katernel) December 23, 2025
