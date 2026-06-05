Χρηματιστήριο: «Φρένο» στη διήμερη διόρθωση, αλλά δεν απέφυγε την εβδομαδιαία πτώση

Ξεχώρισαν οι τράπεζες που «έσβησαν» το μεγαλύτερο μέρος των χθεσινών απωλειών - Σε περίπου 50 μονάδες ή 2,1% η απόσταση από τις φετινές κορυφές