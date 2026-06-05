Χρηματιστήριο: «Φρένο» στη διήμερη διόρθωση, αλλά δεν απέφυγε την εβδομαδιαία πτώση
Χρηματιστήριο: «Φρένο» στη διήμερη διόρθωση, αλλά δεν απέφυγε την εβδομαδιαία πτώση
Ξεχώρισαν οι τράπεζες που «έσβησαν» το μεγαλύτερο μέρος των χθεσινών απωλειών - Σε περίπου 50 μονάδες ή 2,1% η απόσταση από τις φετινές κορυφές
Οι αγοραστές κατάφεραν να πάρουν τα ηνία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έπειτα από τις δύο συνεδριάσεις απωλειών που προηγήθηκαν. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν αρκετό ώστε να αποφύγει την εβδομαδιαία πτώση. Βέβαια, το ΧΑ συνεχίζει να βρίσκεται σε απόσταση βολής από τη φετινή κορυφή των 2.407 μονάδων, απέχοντας 51,4 μονάδες ή -2,14%.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (5/6), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 15,18 μονάδες ή +0,65% και έκλεισε στις 2.355,67 μονάδες. Σε περίπου 33 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.343,53 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.377,11 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση ο ΓΔ υποχώρησε κατά -0,72%, ενώ φέτος «τρέχει» με ρυθμό +11,08%. Οι τράπεζες ηγήθηκαν της σημερινής ανοδικής προσπάθειας, «σβήνοντας» το μεγαλύτερο μέρος των χθεσινών απωλειών που ξεπέρασαν το -2% για τον κλάδο.
Οι τραπεζικές μετοχές παραμένουν στο «μικροσκόπιο» των επενδυτών, καθώς αξιολογείται η επίσημη δημοσίευση της απόφασης του Αρείου Πάγου σχετικά με τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
Έντονη είναι η κινητικότητα και στην Bally’s Intralot μετά την ανακοίνωση της δημόσιας προσφοράς για την απόκτηση της Evoke. Το deal προβλέπει τίμημα 0,52 λιρών Αγγλίας ανά μετοχή, ήτοι περίπου 243,1 εκατ. στερλίνες και περιλαμβάνει ανταλλαγή μετοχών, με εναλλακτική δυνατότητα καταβολής μετρητών έως ποσοστού 50% του συνολικού ανταλλάγματος. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται κατά το δ’ τρίμηνο του 2026 ή το α’ τρίμηνο του 2027, υπό την αίρεση των απαραίτητων εγκρίσεων.
Ολοκληρώθηκε σήμερα η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της Lamda Development, με στόχο την άντληση έως και 350 εκατ. ευρώ και εύρος απόδοσης που έχει οριστεί μεταξύ 4,2% και 4,5%. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση έχει ήδη υπερκαλυφθεί από τη χθεσινή, δεύτερη ημέρα της διαδικασίας. Ιδιαίτερα δυναμική είναι η παρουσία των μικροεπενδυτών, οι οποίοι καλύπτουν το 70% της μέχρι τώρα συμμετοχής. Με βάση αυτά τα δεδομένα και τη συνδρομή των θεσμικών χαρτοφυλακίων, αναλυτές εκτιμούν ότι η τελική υπερκάλυψη ενδέχεται να αγγίξει από 1,5 έως 2 φορές. Η επίσημη εισαγωγή των ομολογιών στην αγορά Σταθερού Εισοδήματος του Χ.Α. έχει προγραμματιστεί για τις 10 Ιουνίου.
Σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 2,03 εκατ. νέες μετοχές της CrediaBank, οι οποίες προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικού για δωρεάν διάθεση μετοχών σε 26 στελέχη της τράπεζας.
Στο ταμπλό της Euronext Athens και οι 1,73 εκατ. νέες μετοχές της Lavipharm, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από 19 στελέχη της εταιρείας, με τιμή διάθεσης 0,34 ευρώ ανά μετοχή.
Παράλληλα, οι μετοχές της Safe Bulkers είναι πλέον διαπραγματεύσιμες με μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης της τιμής της μετοχής ±30%.
Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με αρκετά σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια των σημερινών συναλλαγών. Το παγκόσμιο κύμα ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο, το οποίο ξεκίνησε από τις αγορές των ΗΠΑ και της Ασίας, μεταφέρθηκε προσωρινά και στην Ευρώπη, με τους επενδυτές να απομακρύνονται από τους κατασκευαστές ημιαγωγών. Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί οριακά, ο γερμανικός DAX σημειώνει πτώση -0,4%, ο γαλλικός CAC χάνει -0,1%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά +0,3%.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (5/6), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 15,18 μονάδες ή +0,65% και έκλεισε στις 2.355,67 μονάδες. Σε περίπου 33 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.343,53 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.377,11 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση ο ΓΔ υποχώρησε κατά -0,72%, ενώ φέτος «τρέχει» με ρυθμό +11,08%. Οι τράπεζες ηγήθηκαν της σημερινής ανοδικής προσπάθειας, «σβήνοντας» το μεγαλύτερο μέρος των χθεσινών απωλειών που ξεπέρασαν το -2% για τον κλάδο.
Στο προσκήνιο τράπεζες, Bally’s Intralot και Lamda DevelopmentΣτο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται η εύθραυστη ισορροπία στη Μέση Ανατολή και οι διαρκείς αναβολές στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, με τις συνεχιζόμενες επιθέσεις να διατηρούν την αβεβαιότητα στα ύψη. Σε αυτό το περιβάλλον, οι επιλεκτικές τοποθετήσεις (stock picking), η στάθμιση των εταιρικών αποτελεσμάτων του α’ τριμήνου του 2026 και οι προβλέψεις των διοικήσεων αποτελούν τα βασικά «αναχώματα» για τον περιορισμό των απωλειών.
Οι τραπεζικές μετοχές παραμένουν στο «μικροσκόπιο» των επενδυτών, καθώς αξιολογείται η επίσημη δημοσίευση της απόφασης του Αρείου Πάγου σχετικά με τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
Έντονη είναι η κινητικότητα και στην Bally’s Intralot μετά την ανακοίνωση της δημόσιας προσφοράς για την απόκτηση της Evoke. Το deal προβλέπει τίμημα 0,52 λιρών Αγγλίας ανά μετοχή, ήτοι περίπου 243,1 εκατ. στερλίνες και περιλαμβάνει ανταλλαγή μετοχών, με εναλλακτική δυνατότητα καταβολής μετρητών έως ποσοστού 50% του συνολικού ανταλλάγματος. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται κατά το δ’ τρίμηνο του 2026 ή το α’ τρίμηνο του 2027, υπό την αίρεση των απαραίτητων εγκρίσεων.
Ολοκληρώθηκε σήμερα η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της Lamda Development, με στόχο την άντληση έως και 350 εκατ. ευρώ και εύρος απόδοσης που έχει οριστεί μεταξύ 4,2% και 4,5%. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση έχει ήδη υπερκαλυφθεί από τη χθεσινή, δεύτερη ημέρα της διαδικασίας. Ιδιαίτερα δυναμική είναι η παρουσία των μικροεπενδυτών, οι οποίοι καλύπτουν το 70% της μέχρι τώρα συμμετοχής. Με βάση αυτά τα δεδομένα και τη συνδρομή των θεσμικών χαρτοφυλακίων, αναλυτές εκτιμούν ότι η τελική υπερκάλυψη ενδέχεται να αγγίξει από 1,5 έως 2 φορές. Η επίσημη εισαγωγή των ομολογιών στην αγορά Σταθερού Εισοδήματος του Χ.Α. έχει προγραμματιστεί για τις 10 Ιουνίου.
Σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 2,03 εκατ. νέες μετοχές της CrediaBank, οι οποίες προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικού για δωρεάν διάθεση μετοχών σε 26 στελέχη της τράπεζας.
Στο ταμπλό της Euronext Athens και οι 1,73 εκατ. νέες μετοχές της Lavipharm, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από 19 στελέχη της εταιρείας, με τιμή διάθεσης 0,34 ευρώ ανά μετοχή.
Παράλληλα, οι μετοχές της Safe Bulkers είναι πλέον διαπραγματεύσιμες με μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης της τιμής της μετοχής ±30%.
Διορθώνει η Wall Street – Μεικτή πρόσημα στις ευρωαγορέςΠτωτικά κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street, με τους επενδυτές να σταθμίζουν τα στοιχεία από την κρίσιμη μηνιαία έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ (Jobs Report). Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν 172.000 θέσεις εργασίας τον Μάιο, κόντρα στις προβλέψεις που έκαναν λόγο για 80.000 νέες θέσεις. Ωστόσο, η ανθεκτικότητα της αμερικανικής αγοράς εργασίας φέρνει στο προσκήνιο την επαναφορά των αυξήσεων επιτοκίων από τη Fed. Σήμερα ο Dow Jones υποχωρεί κατά -0,2% διορθώνοντας από τα ιστορικά υψηλά του, ο S&P 500 κινείται χαμηλότερα κατά -1% και ο τεχνολογικός Nasdaq διολισθαίνει -1,8%.
Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με αρκετά σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια των σημερινών συναλλαγών. Το παγκόσμιο κύμα ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο, το οποίο ξεκίνησε από τις αγορές των ΗΠΑ και της Ασίας, μεταφέρθηκε προσωρινά και στην Ευρώπη, με τους επενδυτές να απομακρύνονται από τους κατασκευαστές ημιαγωγών. Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί οριακά, ο γερμανικός DAX σημειώνει πτώση -0,4%, ο γαλλικός CAC χάνει -0,1%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά +0,3%.
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