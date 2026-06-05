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Η μεγάλη αλλαγή της FIFA στην ανάκρουση των Εθνικών ύμνων: Ολόκληρες οι αποστολές των ομάδων θα παρατάσσονται στο κέντρο του γηπέδου
Η μεγάλη αλλαγή της FIFA στην ανάκρουση των Εθνικών ύμνων: Ολόκληρες οι αποστολές των ομάδων θα παρατάσσονται στο κέντρο του γηπέδου
Μέχρι πρότινος μόνο η βασική ενδεκάδα ήταν μέσα στο γήπεδο και οι υπόλοιποι ομάδα όρθιοι μπροστά από τον πάγκο
Η FIFA ετοιμάζει μια μεγάλη αλλαγή πριν την έναρξη των αγώνων στο ποδόσφαιρο και θα την φέρει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 από την πρεμιέρα ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική.
Συγκεκριμένα, πριν τη σέντρα σε κάθε αγώνα, οι δύο ενδεκάδες ήταν παρατεταγμένες στη σειρά και ανάμεσα τους οι διαιτητές.
Σε ματς μεταξύ χωρών ακουγόντουσαν οι εθνικοί ύμνοι ενώ σε διασυλλογικό επίπεδο, ο ύμνος της κάθε διοργάνωσης.
Έτσι, από το φετινό καλοκαίρι, όλοι οι παίκτες των δύο αποστολών θα συγκεντρώνονται στο κέντρο του γηπέδου όταν ακούγονται οι δύο εθνικοί ύμνοι.
Επιπλέον, οι δύο σημαίες που θα εμφανιστούν στο χορτάρι θα βρίσκονται αντίστοιχα στην κάθε πλευρά του γηπέδου.
Στη συνέχεια, οι βασικοί παίκτες θα δίνουν τις απαραίτητες χειραψίες και οι αρχηγοί θα συγκεντρώνονται μπροστά στον διαιτητή για το στρίψιμο του νομίσματος.
Στόχος της FIFA είναι να δημιουργηθεί ένα πιο θερμό κλίμα ενότητας στο κάθε γήπεδο.
Συγκεκριμένα, πριν τη σέντρα σε κάθε αγώνα, οι δύο ενδεκάδες ήταν παρατεταγμένες στη σειρά και ανάμεσα τους οι διαιτητές.
Σε ματς μεταξύ χωρών ακουγόντουσαν οι εθνικοί ύμνοι ενώ σε διασυλλογικό επίπεδο, ο ύμνος της κάθε διοργάνωσης.
Έτσι, από το φετινό καλοκαίρι, όλοι οι παίκτες των δύο αποστολών θα συγκεντρώνονται στο κέντρο του γηπέδου όταν ακούγονται οι δύο εθνικοί ύμνοι.
Επιπλέον, οι δύο σημαίες που θα εμφανιστούν στο χορτάρι θα βρίσκονται αντίστοιχα στην κάθε πλευρά του γηπέδου.
Στη συνέχεια, οι βασικοί παίκτες θα δίνουν τις απαραίτητες χειραψίες και οι αρχηγοί θα συγκεντρώνονται μπροστά στον διαιτητή για το στρίψιμο του νομίσματος.
Στόχος της FIFA είναι να δημιουργηθεί ένα πιο θερμό κλίμα ενότητας στο κάθε γήπεδο.
Pre-match ceremonies will be revamped for the World Cup 👀— ESPN FC (@ESPNFC) June 5, 2026
FIFA announced new designs featuring extra-large flag banners and plans for every player to step into the spotlight to gather around the centre circle for the national anthems 😲
(via @fifamedia) pic.twitter.com/0kcwgb8QdJ
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