Η μεγάλη αλλαγή της FIFA στην ανάκρουση των Εθνικών ύμνων: Ολόκληρες οι αποστολές των ομάδων θα παρατάσσονται στο κέντρο του γηπέδου
SPORTS
Εθνικός Ύμνος Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ΗΠΑ FIFA

Η μεγάλη αλλαγή της FIFA στην ανάκρουση των Εθνικών ύμνων: Ολόκληρες οι αποστολές των ομάδων θα παρατάσσονται στο κέντρο του γηπέδου

Μέχρι πρότινος μόνο η βασική ενδεκάδα ήταν μέσα στο γήπεδο και οι υπόλοιποι ομάδα όρθιοι μπροστά από τον πάγκο

Η μεγάλη αλλαγή της FIFA στην ανάκρουση των Εθνικών ύμνων: Ολόκληρες οι αποστολές των ομάδων θα παρατάσσονται στο κέντρο του γηπέδου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Η FIFA ετοιμάζει μια μεγάλη αλλαγή πριν την έναρξη των αγώνων στο ποδόσφαιρο και θα την φέρει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 από την πρεμιέρα ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική.

Συγκεκριμένα, πριν τη σέντρα σε κάθε αγώνα, οι δύο ενδεκάδες ήταν παρατεταγμένες στη σειρά και ανάμεσα τους οι διαιτητές.

Σε ματς μεταξύ χωρών ακουγόντουσαν οι εθνικοί ύμνοι ενώ σε διασυλλογικό επίπεδο, ο ύμνος της κάθε διοργάνωσης.

Έτσι, από το φετινό καλοκαίρι, όλοι οι παίκτες των δύο αποστολών θα συγκεντρώνονται στο κέντρο του γηπέδου όταν ακούγονται οι δύο εθνικοί ύμνοι.

Επιπλέον, οι δύο σημαίες που θα εμφανιστούν στο χορτάρι θα βρίσκονται αντίστοιχα στην κάθε πλευρά του γηπέδου.

Στη συνέχεια, οι βασικοί παίκτες θα δίνουν τις απαραίτητες χειραψίες και οι αρχηγοί θα συγκεντρώνονται μπροστά στον διαιτητή για το στρίψιμο του νομίσματος.

Στόχος της FIFA είναι να δημιουργηθεί ένα πιο θερμό κλίμα ενότητας στο κάθε γήπεδο.

Κλείσιμο
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

«Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO»: Εκεί που το μπάσκετ συναντά τις αξίες του Fair Play

Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης