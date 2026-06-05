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Σφοδρή επίθεση του προέδρου του Λιβάνου στο Ιράν: Εργαλειοποιούν την χώρα μου στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ
Σφοδρή επίθεση του προέδρου του Λιβάνου στο Ιράν: Εργαλειοποιούν την χώρα μου στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ
Δεν είναι δική σας χώρα, είναι δική μας χώρα, τόνισε ο Αούν εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά της Τεχεράνης σε συνέντυξη που έδωσε στο αμερικανικό δίκτυο CNN
Σφοδρή κριτική κατά του Ιράν άσκησε ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη χρησιμοποιεί τη χώρα του ως «διαπραγματευτικό χαρτί» στις συνομιλίες που διεξάγει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Λιβανέζος πρόεδρος τόνισε ότι η κυριαρχία και η ασφάλεια του Λιβάνου αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του λιβανικού κράτους.
Όπως αναφέρουν οι Times Of Israel, ο Αούν, κατηγόρησε το Ιράν ότι εργαλειοποιεί τον Λίβανο στις διαπραγματεύσεις που διεξάγει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε δηλώσεις που παραχώρησε στο CNN.
Ο πρόεδρος του Λιβάνου απηύθυνε επίσης σαφές μήνυμα προς το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, δηλώνοντας: «Δεν είναι δική σας χώρα, είναι δική μας χώρα».
Ο Λιβανέζος πρόεδρος έχει επανειλημμένα επιχειρήσει να αποστασιοποιήσει τον Λίβανο από τις συγκρούσεις και τις αντιπαραθέσεις που εκτυλίσσονται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, έχει τονίσει ότι οι αποφάσεις που αφορούν την εθνική κυριαρχία και την ασφάλεια της χώρας πρέπει να λαμβάνονται αποκλειστικά από το λιβανικό κράτος και τους θεσμούς του.
«Το σπίτι μας καταστρέφεται. Το Ιράν χρησιμοποιεί τον Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στις διαπραγματεύσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι απαράδεκτο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αούν, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην εμπλοκή της χώρας του στις ευρύτερες γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις της περιοχής.
Όπως αναφέρουν οι Times Of Israel, ο Αούν, κατηγόρησε το Ιράν ότι εργαλειοποιεί τον Λίβανο στις διαπραγματεύσεις που διεξάγει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε δηλώσεις που παραχώρησε στο CNN.
Ο πρόεδρος του Λιβάνου απηύθυνε επίσης σαφές μήνυμα προς το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, δηλώνοντας: «Δεν είναι δική σας χώρα, είναι δική μας χώρα».
In an exclusive interview with CNN, Lebanese President Joseph Aoun tells CNN's Christiane Amanpour his message to the IRGC and Iran. https://t.co/V3msdvKCG1 pic.twitter.com/Nrjn6wqPcA— CNN (@CNN) June 5, 2026
Ο Λιβανέζος πρόεδρος έχει επανειλημμένα επιχειρήσει να αποστασιοποιήσει τον Λίβανο από τις συγκρούσεις και τις αντιπαραθέσεις που εκτυλίσσονται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, έχει τονίσει ότι οι αποφάσεις που αφορούν την εθνική κυριαρχία και την ασφάλεια της χώρας πρέπει να λαμβάνονται αποκλειστικά από το λιβανικό κράτος και τους θεσμούς του.
«Το σπίτι μας καταστρέφεται. Το Ιράν χρησιμοποιεί τον Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στις διαπραγματεύσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι απαράδεκτο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αούν, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην εμπλοκή της χώρας του στις ευρύτερες γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις της περιοχής.
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