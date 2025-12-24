Σε μια χώρα όπου οι φυσικές καταστροφές μας δοκιμάζουν καθημερινά, η ασφάλιση της κατοικίας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι μια απαραίτητη κίνηση που δείχνει προνοητικότητα και εξασφαλίζει ουσιαστική προστασία, προσφέροντας σιγουριά και ψυχική ηρεμία σε μια δύσκολη στιγμή.
Ιεροκλής Μιχαηλίδης: Το σχόλιο που έκανα για την Ζωή Κωνσταντοπούλου και δεν ήρθε να δει την παράσταση
Περιμένα να έρθει γιατί ο πατέρας της ήταν μεγάλος φαν των «Άγαμοι Θύται», είπε ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης
Για την εμπειρία του από τις αντιδράσεις πολιτικών σε σχόλια που τους έχει κάνει ως μέλος των «Άγαμοι Θύται» μίλησε, μεταξύ άλλων, το βράδυ της Τρίτης ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, αποκαλύπτοντας ότι «αυτή που περίμενα να έρθει και δεν ήρθε ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Γιατί είχα στενή σχέση με τον πατέρα της που έβλεπε με ζέση και ζέστη τους "Άγαμοι Θύται"».
Όπως είπε στο Action 24 «είχα κάνει ένα σχόλιο ως νονός πως όταν πήγα να βαφτίσω τη μικρή Ζωή και είδε τον σταυρό, άρχισε να πετάει φλόγες από τα μάτια και μετά τον εξορκισμό ηρέμησε».
Θυμήθηκε, αντίθετα, ότι ο πατέρας της, Νίκος Κωνσταντόπουλος όταν του έκανε ένα καυστικό σχόλιο το 1996 - χρονιά εκλογών - «είχε έρθει στην παράσταση και μάλιστα στην πρώτη σειρά».
«Τότε η κεντρική καμπάνια του Συνασπισμού ήταν "κοιτάξτε μας στα μάτι και ψηφίστε μας" και εγώ ως γιαγιά έλεγα "πήγα στο εκλογικό κέντρο είδα την αφίσα που έλεγε αυτό το σύνθημα, τον είδα στα μάτια 1-2 ώρες και μετά μπήκα και ψήφισα ΠΑΣΟΚ» θυμήθηκε ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης.
Σύμφωνα με τον ίδιο τα περισσότερα σχόλια που κάνει «δεν είναι συνήθως κακεντρεχή αλλά αιχμηρά - συνήθως επαίρομαι ότι δεν μου έχουν κάνει μήνυση για τα σχόλιά μου». «Μπορεί να είμαι κότα αλλά από χαρακτήρα μου αρέσει ο υπόγειος σαρκασμός. Το να είναι επιθετικό και ευθύβολο σχόλιο σαν να τον χτυπάς με βαριοπουλα, δεν μου αρέσει. Δεν θίγουμε οικογένειες ή σωματικά ελαττώματα, τα πολύ αυτονόητα» συμπλήρωσε ο δημοφιλής ηθοποιός.
