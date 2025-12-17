Νίκος Κουρής: Όταν η προσωπική μου ζωή έγινε θέμα, κλείστηκα στο σπίτι μου από αξιοπρέπεια
Νίκος Κουρής: Όταν η προσωπική μου ζωή έγινε θέμα, κλείστηκα στο σπίτι μου από αξιοπρέπεια

Το δέχτηκα υπό την έννοια ότι είναι μέρος της δημόσιας ζωής μου, πρόσθεσε ο ηθοποιός

Τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το γεγονός ότι η προσωπική του ζωή απασχόλησε τη δημοσιότητα περιέγραψε ο Νίκος Κουρής.

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι επέλεξε τη σιωπή προκειμένου να μη δώσει αφορμές για σχόλια. Αν και ξεκαθάρισε ότι δεν οφείλει να δώσει λογαριασμό για προσωπικά του ζητήματα, επισήμανε πως κατανοεί ότι από τη στιγμή που θεωρείται δημόσιο πρόσωπο θα υπάρξει ενδιαφέρον από τα μέσα.

Ο Νίκος Κουρής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου, και μεταξύ άλλων ανέφερε: «Όταν η ζωή μου έγινε θέμα, το δέχτηκα υπό την έννοια ότι είναι μέρος της δημόσιας ζωής μου. Δεν παραπονέθηκα σε κανέναν. Κλείστηκα στο σπίτι μου, χωρίς να δώσω παραπάνω δικαιώματα, από αξιοπρέπεια προσωπική. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να μιλάω εγώ για τη ζωή μου, ούτε να πω αν είναι έτσι ή αλλιώς. Δεν θα δώσω λογαριασμό. Δέχομαι απόλυτα αυτό που κάποιος σχολιάζει αυθαίρετα. Το αντέχω και το περνάω».

Δείτε το βίντεο


Στη συνέχεια, ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι δεν επιδιώκει την προβολή μέσα από την προσωπική του ζωή και τόνισε ότι η δημοσιότητα τον απασχολεί μόνο όταν αφορά στη δουλειά του. «Δεν ασχολούμαι. Όλα τα μαθαίνω, μου τα λένε οι άλλοι. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν διεκδικώ τίποτα από τον τρόπο που πουλάω τον εαυτό μου στην προσωπική μου ζωή. Δεν έχω κυνηγήσει τίποτα σε σχέση με τη δημοσιότητα του εαυτού μου, πέρα από τη δουλειά μου. Δεν έχω πάρει ποτέ κανέναν τηλέφωνο για να προωθήσω τη δουλειά μου. Όποιος με πάρει, με πήρε», σημείωσε.
