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Ο Όρμπαν επανεξελέγη με… 99% πρόεδρος στο κόμμα του παρά την εκλογική ήττα: Στέλνει μήνυμα ότι δεν τα παρατά ποτέ
Ο Όρμπαν επανεξελέγη με… 99% πρόεδρος στο κόμμα του παρά την εκλογική ήττα: Στέλνει μήνυμα ότι δεν τα παρατά ποτέ
Ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για την εκλογική ήττα και δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε αλλαγές για την επιστροφή στην εξουσία
Επικεφαλής του Fidesz επανεξελέγη σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, παρά τη συντριπτική ήττα του δεξιού κόμματος στις βουλευτικές εκλογές.
Με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία των δύο τρίτων που διαθέτει μπορεί να ανατρέψει τις συνταγματικές αλλαγές του Όρμπαν.
Το κεντροδεξιό κόμμα Tisza, με επικεφαλής τον Πέτερ Μάγιαρ, κέρδισε τις εκλογές της 12ης Απριλίου, τερματίζοντας την 16χρονη διακυβέρνηση της χώρας από τον εθνικιστή Όρμπαν.
Μετά την ήττα του Fidesz, το πολιτικό μέλλον του 62χρονου Όρμπαν μπήκε σε περίοδο αβεβαιότητας. Ο ίδιος δέχθηκε πιέσεις από ορισμένους πρώην πιστούς συμμάχους του να αποσυρθεί από την πολιτική, η πρώτη ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του από τότε που έγινε πρωθυπουργός της χώρας Ουγγαρίας το 2010.
Χωρίς άλλον υποψήφιο για την ηγεσία του κόμματος, 729 σύνεδροι από τους 737 ψήφισαν υπέρ της επανεκλογής του Όρμπαν στο συνέδριο του Fidesz.
«Δεν τα παρατάω, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, δεν τα παρατάω», είπε ο τέως πρωθυπουργός στο συνέδριο σε ομιλία του πριν από την ψηφοφορία, επαναλαμβάνοντας ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την εκλογική ήττα του κόμματος.
Ο Όρμπαν δήλωσε ότι το Fidesz ήταν ένα «φανταστικό κυβερνών κόμμα» για 16 χρόνια, αλλά χρειάζεται να προβεί σε αλλαγές για να γίνει ένα λειτουργικό κόμμα αντιπολίτευσης που θα μπορεί να είναι έτοιμο να κυβερνήσει ξανά.
Με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία των δύο τρίτων που διαθέτει μπορεί να ανατρέψει τις συνταγματικές αλλαγές του Όρμπαν.
Το κεντροδεξιό κόμμα Tisza, με επικεφαλής τον Πέτερ Μάγιαρ, κέρδισε τις εκλογές της 12ης Απριλίου, τερματίζοντας την 16χρονη διακυβέρνηση της χώρας από τον εθνικιστή Όρμπαν.
Μετά την ήττα του Fidesz, το πολιτικό μέλλον του 62χρονου Όρμπαν μπήκε σε περίοδο αβεβαιότητας. Ο ίδιος δέχθηκε πιέσεις από ορισμένους πρώην πιστούς συμμάχους του να αποσυρθεί από την πολιτική, η πρώτη ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του από τότε που έγινε πρωθυπουργός της χώρας Ουγγαρίας το 2010.
Χωρίς άλλον υποψήφιο για την ηγεσία του κόμματος, 729 σύνεδροι από τους 737 ψήφισαν υπέρ της επανεκλογής του Όρμπαν στο συνέδριο του Fidesz.
«Δεν τα παρατάω, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, δεν τα παρατάω», είπε ο τέως πρωθυπουργός στο συνέδριο σε ομιλία του πριν από την ψηφοφορία, επαναλαμβάνοντας ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την εκλογική ήττα του κόμματος.
Ο Όρμπαν δήλωσε ότι το Fidesz ήταν ένα «φανταστικό κυβερνών κόμμα» για 16 χρόνια, αλλά χρειάζεται να προβεί σε αλλαγές για να γίνει ένα λειτουργικό κόμμα αντιπολίτευσης που θα μπορεί να είναι έτοιμο να κυβερνήσει ξανά.
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