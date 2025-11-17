Νίκος Κουρής για την προσωπική του ζωή: Είμαι πολύ καλά, αυτά δεν έχουν σημασία στη δημόσια εικόνα μου
Νίκος Κουρής για την προσωπική του ζωή: Είμαι πολύ καλά, αυτά δεν έχουν σημασία στη δημόσια εικόνα μου
Δεν ξέρω κανέναν που να είναι ερωτευμένος και να μην ταλαιπωρείται, πρόσθεσε
Στην προσωπική του ζωή αναφέρθηκε ο Νίκος Κουρής και τόνισε πως δεν έχει καμία σημασία για τη δημόσια εικόνα του. Ο ηθοποιός λίγο πριν από την πρεμιέρα της τρίτης σεζόν της σειράς IQ 160, έκανε δηλώσεις και μίλησε για τον έρωτα.
Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star: «Δεν ξέρω κανέναν που να είναι ερωτευμένος και να μην ταλαιπωρείται ή να μην ταλαιπωρεί τον εαυτό του. Ο έρωτας μας ταλαιπωρεί, αλλά ταυτόχρονα μας δίνει ζωή και μεγάλη χαρά».
Σε ερώτηση για την προσωπική του ζωή, ο ίδιος τόνισε: «Είμαι πολύ καλά. Δεν θέλω να μιλήσω για τα προσωπικά μου. Τα προσωπικά μου δεν έχουν σημασία στη δημόσια εικόνα μου. Αυτό θα σου πω μόνο, είμαι πολύ καλά. Πολύ».
