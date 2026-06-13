Με τη Hellenic Seaways και τα σύγχρονα Aero Highspeed βρίσκονται ακόμη πιο κοντά από όσο πιστεύουμε
Φουρνιέ: «Αφήστε με να απολαύσω το καλοκαίρι μου ως πρωταθλητής», βίντεο
Φουρνιέ: «Αφήστε με να απολαύσω το καλοκαίρι μου ως πρωταθλητής», βίντεο
Ο Εβάν Φουρνιέ σήκωσε την κούπα και ετοιμάζεται για διακοπές ως πρωταθλητής
Ο Εβάν Φουρνιέ πριν από λίγες ημέρες κατέκτησε την πρώτη Euroleague της καριέρας του και το Σάββατο στέφτηκε back to back πρωταθλητής Ελλάδας.
Ο Γάλλος ήταν MVP του Final-4 της Euroleague αλλά και των τελικών της Stoiximan Basket League, στους οποίους ο Ολυμπιακός κέρδισε 3-2 τον Παναθηναϊκό, και το μόνο που ζήτησε μετά στις δηλώσεις του ήταν να τον αφήσουν να χαρεί τον τίτλο και το καλοκαίρι στα ελληνικά νησιά.
Οι δηλώσεις του Εβάν Φουρνιέ
«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να κατακτήσουμε τους δύο σημαντικούς τίτλους, χάσαμε μόνο το Κύπελλο Ελλάδας, ήταν μια σπουδαία χρονιά για εμάς».
Για την επόμενη σεζόν: «Αφήστε με να απολαύσω το καλοκαίρι μου ως πρωταθλητής. Θα πάω σε πολλά μέρη, θα κάνω tour σε νησάκια και μετά θα δούμε».
Για τη δουλειά που έκαναν τόσους μήνες: «Ειλικρινά δεν πίστευα πως θα ήταν τόσο δύσκολο να ξανά συγκεντρωθούμε μετά τη EuroLeague. Δώσαμε ότι είχαμε και καταφέραμε να πάρουμε την EuroLeague και μετά αντιμετωπίσαμε τον Παναθηναϊκό σε μια τρομερά δύσκολη σειρά. Ψυχολογικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο και είμαι πολύ κουρασμένος».
Ο Γάλλος ήταν MVP του Final-4 της Euroleague αλλά και των τελικών της Stoiximan Basket League, στους οποίους ο Ολυμπιακός κέρδισε 3-2 τον Παναθηναϊκό, και το μόνο που ζήτησε μετά στις δηλώσεις του ήταν να τον αφήσουν να χαρεί τον τίτλο και το καλοκαίρι στα ελληνικά νησιά.
Οι δηλώσεις του Εβάν Φουρνιέ
«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να κατακτήσουμε τους δύο σημαντικούς τίτλους, χάσαμε μόνο το Κύπελλο Ελλάδας, ήταν μια σπουδαία χρονιά για εμάς».
Για την επόμενη σεζόν: «Αφήστε με να απολαύσω το καλοκαίρι μου ως πρωταθλητής. Θα πάω σε πολλά μέρη, θα κάνω tour σε νησάκια και μετά θα δούμε».
Για τη δουλειά που έκαναν τόσους μήνες: «Ειλικρινά δεν πίστευα πως θα ήταν τόσο δύσκολο να ξανά συγκεντρωθούμε μετά τη EuroLeague. Δώσαμε ότι είχαμε και καταφέραμε να πάρουμε την EuroLeague και μετά αντιμετωπίσαμε τον Παναθηναϊκό σε μια τρομερά δύσκολη σειρά. Ψυχολογικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο και είμαι πολύ κουρασμένος».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα