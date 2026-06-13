Προς πώληση η έπαυλη της Μεγκ Ράιαν έναντι 15 εκατ.

Για την ίδια, η αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων δεν αποτελεί απλώς μια ενασχόληση, αλλά μια μορφή δημιουργικής έκφρασης. Στο παρελθόν είχε αναφέρει στο περιοδικό ELLE Decor ότι αντλεί έμπνευση από κάθε τι γύρω της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «

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