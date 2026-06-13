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Προς πώληση η έπαυλη της Μεγκ Ράιαν έναντι 15 εκατ.
Προς πώληση η έπαυλη της Μεγκ Ράιαν έναντι 15 εκατ.
Η διάσημη ηθοποιός έβγαλε προς πώληση την κατοικία της στα Χάμπτονς
Προς πώληση έχει βγάλει η Μεγκ Ράιαν την εντυπωσιακή της έπαυλή της στα Χάμπτονς, με την κατοικία να προσφέρεται στην αγορά έναντι 15,25 εκατομμυρίων δολαρίων.
Σύμφωνα με τη New York Post, η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Όταν ο Χάρι Γνώρισε τη Σάλι» διαθέτει προς πώληση την κατοικία της στο Μπριτζχάμπτον, σε μια από τις πιο προνομιακές τοποθεσίες των Χάμπτονς. Η έπαυλη των περίπου 465 τετραγωνικών μέτρων, η οποία ολοκληρώθηκε το 2016, περιλαμβάνει υψηλής αισθητικής σχεδιαστικές λεπτομέρειες και πολυτελείς χώρους.
Το εσωτερικό της κατοικίας χαρακτηρίζεται από ζεστή ατμόσφαιρα, με το σαλόνι να ξεχωρίζει χάρη στο ξύλινο δάπεδο, την ψηλή οροφή με εμφανείς δοκούς και το μεγάλο τζάκι.
Ο κτηματομεσίτης της Compass, Έβαν Κούλμαν, ο οποίος έχει αναλάβει την πώληση του ακινήτου, ανέφερε στο ELLE Decor: «Κάθε στοιχείο του σπιτιού έχει σχεδιαστεί με προσοχή και σκέψη. Από την υπέροχα επιμελημένη διακόσμηση και την απρόσκοπτη διαρρύθμιση, μέχρι τους εντυπωσιακούς εξωτερικούς χώρους, πρόκειται για μια πραγματικά εξαιρετική πρόταση σε μια από τις πιο περιζήτητες τοποθεσίες των Χάμπτονς».
Η έπαυλη διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια, πέντε τζάκια και επτά μπάνια, ενώ στο κέντρο του σπιτιού βρίσκεται κουζίνα επαγγελματικών προδιαγραφών με μαρμάρινη νησίδα. Το πλήρως διαμορφωμένο υπόγειο περιλαμβάνει ανεξάρτητη σουίτα επισκεπτών, μικρή κουζίνα και ιδιωτικό χώρο γυμναστηρίου, ενώ στον επάνω όροφο η κύρια σουίτα διαθέτει θολωτή οροφή, ιδιωτικό τζάκι και βεράντα με θέα στον κήπο.
Οι εξωτερικοί χώροι έχουν διαμορφωθεί με ιδιαίτερη προσοχή, με μεγάλους κήπους, θερμαινόμενη πισίνα και χώρους καθιστικού για υπαίθρια χρήση, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει στεγασμένη βεράντα με τζάκι. Η ιδιωτικότητα της κατοικίας ενισχύεται από ψηλή βλάστηση, δέντρα και ιδιωτικό δρόμο πρόσβασης, που δεν επιτρέπει οπτική επαφή από τον δρόμο.
Παράλληλα με την κινηματογραφική της πορεία, η Μεγκ Ράιαν έχει αποκτήσει φήμη και στον χώρο των ακινήτων, καθώς έχει προχωρήσει σε ανακαινίσεις και αγοραπωλησίες εντυπωσιακών κατοικιών τα τελευταία χρόνια. Για την ίδια, η αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων δεν αποτελεί απλώς μια ενασχόληση, αλλά μια μορφή δημιουργικής έκφρασης. Στο παρελθόν είχε αναφέρει στο περιοδικό ELLE Decor ότι αντλεί έμπνευση από κάθε τι γύρω της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν κάνω τίποτα άλλο από το να σκίζω σελίδες από περιοδικά. Η μία ιδέα οδηγεί στην επόμενη».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με τη New York Post, η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Όταν ο Χάρι Γνώρισε τη Σάλι» διαθέτει προς πώληση την κατοικία της στο Μπριτζχάμπτον, σε μια από τις πιο προνομιακές τοποθεσίες των Χάμπτονς. Η έπαυλη των περίπου 465 τετραγωνικών μέτρων, η οποία ολοκληρώθηκε το 2016, περιλαμβάνει υψηλής αισθητικής σχεδιαστικές λεπτομέρειες και πολυτελείς χώρους.
Το εσωτερικό της κατοικίας χαρακτηρίζεται από ζεστή ατμόσφαιρα, με το σαλόνι να ξεχωρίζει χάρη στο ξύλινο δάπεδο, την ψηλή οροφή με εμφανείς δοκούς και το μεγάλο τζάκι.
See Inside Meg Ryan's Serene $15 Million Hamptons House https://t.co/fv0cysLSkF— ELLE Decor (@ELLEDECOR) June 12, 2026
Η έπαυλη διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια, πέντε τζάκια και επτά μπάνια, ενώ στο κέντρο του σπιτιού βρίσκεται κουζίνα επαγγελματικών προδιαγραφών με μαρμάρινη νησίδα. Το πλήρως διαμορφωμένο υπόγειο περιλαμβάνει ανεξάρτητη σουίτα επισκεπτών, μικρή κουζίνα και ιδιωτικό χώρο γυμναστηρίου, ενώ στον επάνω όροφο η κύρια σουίτα διαθέτει θολωτή οροφή, ιδιωτικό τζάκι και βεράντα με θέα στον κήπο.
Οι εξωτερικοί χώροι έχουν διαμορφωθεί με ιδιαίτερη προσοχή, με μεγάλους κήπους, θερμαινόμενη πισίνα και χώρους καθιστικού για υπαίθρια χρήση, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει στεγασμένη βεράντα με τζάκι. Η ιδιωτικότητα της κατοικίας ενισχύεται από ψηλή βλάστηση, δέντρα και ιδιωτικό δρόμο πρόσβασης, που δεν επιτρέπει οπτική επαφή από τον δρόμο.
Παράλληλα με την κινηματογραφική της πορεία, η Μεγκ Ράιαν έχει αποκτήσει φήμη και στον χώρο των ακινήτων, καθώς έχει προχωρήσει σε ανακαινίσεις και αγοραπωλησίες εντυπωσιακών κατοικιών τα τελευταία χρόνια. Για την ίδια, η αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων δεν αποτελεί απλώς μια ενασχόληση, αλλά μια μορφή δημιουργικής έκφρασης. Στο παρελθόν είχε αναφέρει στο περιοδικό ELLE Decor ότι αντλεί έμπνευση από κάθε τι γύρω της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν κάνω τίποτα άλλο από το να σκίζω σελίδες από περιοδικά. Η μία ιδέα οδηγεί στην επόμενη».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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