Η οικογένεια του Ντέιβιντ Μπέκαμ τον τίμησε στη Λεωφόρο της Δόξας: Η φωτογραφία με τους πέντε τους και τα σχόλια για την απουσία του Μπρούκλιν
Η οικογένεια του Ντέιβιντ Μπέκαμ τον τίμησε στη Λεωφόρο της Δόξας: Η φωτογραφία με τους πέντε τους και τα σχόλια για την απουσία του Μπρούκλιν
Η Βικτόρια Μπέκαμ και τα παιδιά της Ρομέο, Κρουζ και Χάρπερ βρέθηκαν στο πλευρό του πρώην ποδοσφαιριστή
Σύσσωμη η οικογένεια Μπέκαμ βρέθηκε στο πλευρό τουΝτέιβιντ στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, όπου τιμήθηκε με το δικό του αστέρι, βγάζοντας όλοι μαζί φωτογραφία, που αποτύπωνε την ένωσή ανάμεσά τους, ωστόσο για κάποιους το στιγμιότυπο αποτέλεσε αφορμή για σχόλια σχετικά με την απουσία του Μπρούκλιν και την οικογενειακή ρήξη.
Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής παρέλαβε την Παρασκευή 12 Ιουνίου το αστέρι του στο Χόλιγουντ σε μια λαμπρή τελετή, έχοντας στο πλευρό του τη Βικτόρια Μπέκαμ και τα παιδιά τους Ρομέο, Κρουζ και Χάρπερ.
Η οικογένεια Μπέκαμ φωτογραφήθηκε ενωμένη κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, με τα μέλη της να ποζάρουν στον φακό, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, στηρίζοντας τον Ντέιβιντ Μπέκαμ σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της πορείας του. Μέσα σε αυτό το οικογενειακό κλίμα, η απουσία του Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς ήταν το μοναδικό μέλος της οικογένειας που δεν έδωσε το «παρών» στην τελετή.
Η απουσία του πρωτότοκου γιου σχολιάστηκε στα social media, με πολλούς να συνδέουν το γεγονός με τη ρήξη στις σχέσεις του με τους γονείς του. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα σε ξένα μέσα ενημέρωσης, η σχέση του 27χρονου και της συζύγου του, Νίκολα Πελτζ με την οικογένειά του παραμένουν τεταμένες.
Αρκετά πρόσωπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, που ο Μπρούκλιν έλειπε από την τελετή. «Κρίμα που ο άλλος του γιος έλειπε», έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Είναι λυπηρό που ο μεγαλύτερος γιος του δεν είναι εκεί». Κάποιοι στάθηκαν στην εικόνα με τα πέντε μέλη να ποζάρουν μαζί, σημειώνοντας πως «κρίμα που δεν μπόρεσε να είναι εκεί όλη η οικογένεια». Παράλληλα, κάποιος εξέφρασε την απορία του για την οικογενειακή κατάσταση, με σχόλια όπως «άρα τα έχουν βρει με τον γιο τους;», ενώ κάποιοι απέδωσαν την απουσία του Μπρούκλιν στην επιρροή που θεωρούν ότι δέχεται από το περιβάλλον της συζύγου του.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Τον Ιανουάριο, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ είχε τοποθετηθεί δημόσια μέσω αναρτήσεων στα social media, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι δεν επιθυμεί συμφιλίωση με την οικογένειά του και ότι επιλέγει να εκφράσει δημόσια τη δική του εκδοχή για όσα έχουν γραφτεί κατά καιρούς.
Από την πλευρά της, η Βικτόρια Μπέκαμ, σε συνέντευξή της στο WSJ. Magazine τον Απρίλιο, απέφυγε να σχολιάσει εκτενώς το θέμα, δηλώνοντας: «Νομίζω ότι πάντα αγαπούσαμε πάρα πολύ τα παιδιά μας. Πάντα προσπαθούσαμε να είμαστε οι καλύτεροι γονείς που μπορούμε να είμαστε. Είμαστε στο προσκήνιο πάνω από 30 χρόνια και το μόνο που προσπαθήσαμε ποτέ να κάνουμε είναι να προστατεύουμε και να αγαπάμε τα παιδιά μας». Παράλληλα, σε συνέντευξή του στο Variety που δημοσιεύθηκε στις 12 Ιουνίου, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούσαν τον γιο του, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα «ιδιωτική υπόθεση».
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε με θερμά λόγια για τον σύζυγό της, αναφερόμενη στην πορεία που ακολούθησε από τα πρώτα του βήματα μέχρι τη διεθνή αναγνώριση. «Πίστευε ότι αν εργαζόταν σκληρά και ονειρευόταν αρκετά για μεγάλα πράγματα, όλα ήταν δυνατά», ανέφερε, εξυμνώντας παράλληλα την «καλοσύνη, την αφοσίωση και τη δέσμευσή του στους ανθρώπους που αγαπά».
Από την πλευρά του, ο Μπέκαμ ευχαρίστησε δημόσια την οικογένειά του για τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια. «Οι γονείς μου και οι αδερφές μου πάντα στήριζαν τα όνειρά μου. Η Βικτόρια, η καταπληκτική σύζυγός μου εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, χωρίς την οποία τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό ή τόσο απολαυστικό. Και τα όμορφα παιδιά μου, που είναι ο λόγος που σηκώνομαι από το κρεβάτι κάθε πρωί», είπε χαρακτηριστικά.
Σε ιδιαίτερα συγκινητικό τόνο, απευθυνόμενος στα παιδιά του, πρόσθεσε: «Παιδιά, τώρα θα συγκινηθώ. Ελπίζω μια μέρα να φέρετε εδώ τα εγγόνια μου και να τους μιλήσετε για ένα αγόρι που ονειρευόταν μεγάλα πράγματα. Το να σας κάνω όλους περήφανους είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου».
Φωτογραφίες: AFP
Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής παρέλαβε την Παρασκευή 12 Ιουνίου το αστέρι του στο Χόλιγουντ σε μια λαμπρή τελετή, έχοντας στο πλευρό του τη Βικτόρια Μπέκαμ και τα παιδιά τους Ρομέο, Κρουζ και Χάρπερ.
Η οικογένεια Μπέκαμ φωτογραφήθηκε ενωμένη κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, με τα μέλη της να ποζάρουν στον φακό, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, στηρίζοντας τον Ντέιβιντ Μπέκαμ σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της πορείας του. Μέσα σε αυτό το οικογενειακό κλίμα, η απουσία του Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς ήταν το μοναδικό μέλος της οικογένειας που δεν έδωσε το «παρών» στην τελετή.
Η απουσία του πρωτότοκου γιου σχολιάστηκε στα social media, με πολλούς να συνδέουν το γεγονός με τη ρήξη στις σχέσεις του με τους γονείς του. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα σε ξένα μέσα ενημέρωσης, η σχέση του 27χρονου και της συζύγου του, Νίκολα Πελτζ με την οικογένειά του παραμένουν τεταμένες.
Αρκετά πρόσωπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, που ο Μπρούκλιν έλειπε από την τελετή. «Κρίμα που ο άλλος του γιος έλειπε», έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Είναι λυπηρό που ο μεγαλύτερος γιος του δεν είναι εκεί». Κάποιοι στάθηκαν στην εικόνα με τα πέντε μέλη να ποζάρουν μαζί, σημειώνοντας πως «κρίμα που δεν μπόρεσε να είναι εκεί όλη η οικογένεια». Παράλληλα, κάποιος εξέφρασε την απορία του για την οικογενειακή κατάσταση, με σχόλια όπως «άρα τα έχουν βρει με τον γιο τους;», ενώ κάποιοι απέδωσαν την απουσία του Μπρούκλιν στην επιρροή που θεωρούν ότι δέχεται από το περιβάλλον της συζύγου του.
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@entertainmenttonight
David Beckham received his star on the Hollywood Walk of Fame, with Tom Cruise and Victoria Beckham honoring him in touching speeches. Three of the couple's kids — Romeo, Cruz and Harper — were also there to support their dad. #davidbeckham #hollywoodwalkoffame #victoriabeckham♬ original sound - Entertainment Tonight - Entertainment Tonight
Τον Ιανουάριο, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ είχε τοποθετηθεί δημόσια μέσω αναρτήσεων στα social media, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι δεν επιθυμεί συμφιλίωση με την οικογένειά του και ότι επιλέγει να εκφράσει δημόσια τη δική του εκδοχή για όσα έχουν γραφτεί κατά καιρούς.
Από την πλευρά της, η Βικτόρια Μπέκαμ, σε συνέντευξή της στο WSJ. Magazine τον Απρίλιο, απέφυγε να σχολιάσει εκτενώς το θέμα, δηλώνοντας: «Νομίζω ότι πάντα αγαπούσαμε πάρα πολύ τα παιδιά μας. Πάντα προσπαθούσαμε να είμαστε οι καλύτεροι γονείς που μπορούμε να είμαστε. Είμαστε στο προσκήνιο πάνω από 30 χρόνια και το μόνο που προσπαθήσαμε ποτέ να κάνουμε είναι να προστατεύουμε και να αγαπάμε τα παιδιά μας». Παράλληλα, σε συνέντευξή του στο Variety που δημοσιεύθηκε στις 12 Ιουνίου, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούσαν τον γιο του, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα «ιδιωτική υπόθεση».
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε με θερμά λόγια για τον σύζυγό της, αναφερόμενη στην πορεία που ακολούθησε από τα πρώτα του βήματα μέχρι τη διεθνή αναγνώριση. «Πίστευε ότι αν εργαζόταν σκληρά και ονειρευόταν αρκετά για μεγάλα πράγματα, όλα ήταν δυνατά», ανέφερε, εξυμνώντας παράλληλα την «καλοσύνη, την αφοσίωση και τη δέσμευσή του στους ανθρώπους που αγαπά».
Από την πλευρά του, ο Μπέκαμ ευχαρίστησε δημόσια την οικογένειά του για τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια. «Οι γονείς μου και οι αδερφές μου πάντα στήριζαν τα όνειρά μου. Η Βικτόρια, η καταπληκτική σύζυγός μου εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, χωρίς την οποία τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό ή τόσο απολαυστικό. Και τα όμορφα παιδιά μου, που είναι ο λόγος που σηκώνομαι από το κρεβάτι κάθε πρωί», είπε χαρακτηριστικά.
Σε ιδιαίτερα συγκινητικό τόνο, απευθυνόμενος στα παιδιά του, πρόσθεσε: «Παιδιά, τώρα θα συγκινηθώ. Ελπίζω μια μέρα να φέρετε εδώ τα εγγόνια μου και να τους μιλήσετε για ένα αγόρι που ονειρευόταν μεγάλα πράγματα. Το να σας κάνω όλους περήφανους είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου».
Φωτογραφίες: AFP
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