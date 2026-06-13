Η οικογένεια του Ντέιβιντ Μπέκαμ τον τίμησε στη Λεωφόρο της Δόξας: Η φωτογραφία με τους πέντε τους και τα σχόλια για την απουσία του Μπρούκλιν

Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, όπου τιμήθηκε με το δικό του αστέρι , βγάζοντας όλοι μαζί φωτογραφία, που αποτύπωνε την ένωσή ανάμεσά τους, ωστόσο για κάποιους το στιγμιότυπο αποτέλεσε αφορμή για σχόλια σχετικά με την απουσία του Μπρούκλιν και την οικογενειακή ρήξη.

12 Ιουνίου

Η απουσία του πρωτότοκου γιου σχολιάστηκε

στα

social media

, με πολλούς να συνδέουν το γεγονός με τη ρήξη στις σχέσεις του με τους γονείς του. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα σε ξένα μέσα ενημέρωσης, η σχέση του 27χρονου

και της συζύγου του

Νίκολα Πελτζ με την οικογένειά του παραμένουν

τεταμένες.



Αρκετά πρόσωπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, που ο Μπρούκλιν έλειπε από την τελετή. «Κρίμα που ο άλλος του γιος έλειπε», έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Είναι λυπηρό που ο μεγαλύτερος γιος του δεν είναι εκεί». Κάποιοι στάθηκαν στην εικόνα με τα πέντε μέλη να ποζάρουν μαζί, σημειώνοντας πως «κρίμα που δεν μπόρεσε να είναι εκεί όλη η οικογένεια». Παράλληλα, κάποιος εξέφρασε την απορία του για την οικογενειακή κατάσταση, με σχόλια όπως «άρα τα έχουν βρει με τον γιο τους;», ενώ κάποιοι απέδωσαν την απουσία του Μπρούκλιν στην επιρροή που θεωρούν ότι δέχεται από το περιβάλλον της συζύγου του.

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Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε με θερμά λόγια για τον σύζυγό της, αναφερόμενη στην πορεία που ακολούθησε από τα πρώτα του βήματα μέχρι τη διεθνή αναγνώριση. «

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Από την πλευρά του, ο Μπέκαμ ευχαρίστησε δημόσια την οικογένειά του για τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια. «Οι γονείς μου και οι αδερφές μου πάντα στήριζαν τα όνειρά μου. Η Βικτόρια, η καταπληκτική σύζυγός μου εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, χωρίς την οποία τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό ή τόσο απολαυστικό. Και τα όμορφα παιδιά μου, που είναι ο λόγος που σηκώνομαι από το κρεβάτι κάθε πρωί», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ιδιαίτερα συγκινητικό τόνο, απευθυνόμενος στα παιδιά του, πρόσθεσε: «Παιδιά, τώρα θα συγκινηθώ. Ελπίζω μια μέρα να φέρετε εδώ τα εγγόνια μου και να τους μιλήσετε για ένα αγόρι που ονειρευόταν μεγάλα πράγματα. Το να σας κάνω όλους περήφανους είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου».



