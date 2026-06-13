Ντέιβιντ Μπέκαμ: Διέκοψε συνέντευξη όταν ρωτήθηκε για τη ρήξη με τον γιο του Μπρούκλιν - «Το θέμα είναι προσωπικό»
Ντέιβιντ Μπέκαμ: Διέκοψε συνέντευξη όταν ρωτήθηκε για τη ρήξη με τον γιο του Μπρούκλιν - «Το θέμα είναι προσωπικό»
«Για να είμαι ειλικρινής, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά αυτό είναι προσωπικό θέμα. Είναι το μοναδικό πράγμα για το οποίο δεν θέλω να μιλήσω», απάντησε χαρακτηριστικά
Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απέφυγε να σχολιάσει δημόσια τη συνεχιζόμενη οικογενειακή διαμάχη με τον πρωτότοκο γιο του, Μπρούκλιν Μπέκαμ, διακόπτοντας σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε ενόψει της τιμητικής του βράβευσης με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ.
Η οικογένεια Μπέκαμ βρίσκεται εδώ και μήνες στο επίκεντρο δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για σοβαρή ρήξη μεταξύ του 26χρονου Μπρούκλιν και της συζύγου του, Νίκολα Πελτζ, με τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ. Η ένταση φέρεται να κορυφώθηκε τον Ιανουάριο, όταν ο Μπρούκλιν δημοσίευσε μια εκτενή δήλωση σχετικά με τη διαμάχη.
Όταν, ωστόσο, ο δημοσιογράφος τον ρώτησε ποιο ήταν το προσωπικό κόστος από τη μεγάλη δημοσιότητα που έχει λάβει η οικογενειακή κρίση, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έκοψε αμέσως τη συζήτηση.
«Για να είμαι ειλικρινής, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά αυτό είναι προσωπικό θέμα. Είναι το μοναδικό πράγμα για το οποίο δεν θέλω να μιλήσω», απάντησε χαρακτηριστικά.
«Κάθε μέρα υπάρχει ένα βουνό να ανέβω. Έχω μια ζωή στην οποία είμαι πολύ απασχολημένος με όσα κάνω. Έχω τέσσερα ενήλικα παιδιά, τις επιχειρήσεις μου, τον σύλλογο στο Μαϊάμι, αλλά πάντα θέλω να πετυχαίνω περισσότερα», δήλωσε.
Ο Μπέκαμ αναφέρθηκε επίσης στον γάμο του με τη Βικτόρια Μπέκαμ, με την οποία είναι μαζί εδώ και 26 χρόνια, εξηγώντας ποιο θεωρεί ότι είναι το μυστικό της μακροχρόνιας σχέσης τους.
Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά, τον Μπρούκλιν, τον Ρομέο, τον Κρουζ και τη Χάρπερ.
«Έχουμε τέσσερα υπέροχα παιδιά. Έχουμε επιχειρήσεις στις οποίες δουλεύουμε πολύ σκληρά. Πάντα όμως βρίσκουμε χρόνο ο ένας για τον άλλον και αυτό συμβαίνει από την αρχή της σχέσης μας. Θέλω η Βικτόρια να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού της και εκείνη θέλει το ίδιο για μένα.
Όσο απασχολημένοι κι αν είμαστε, η οικογένειά μας έρχεται πάντα πρώτη. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας και αυτό είναι που κάνει μια σχέση να λειτουργεί όταν είσαι μαζί τόσα χρόνια. Η οικογένειά μας θα είναι πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα», ανέφερε.
Η συνέντευξη δόθηκε λίγο πριν από την τελετή κατά την οποία ο Ντέιβιντ Μπέκαμ θα αποκτήσει το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ.
Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, στην εκδήλωση αναμένεται να βρεθούν η Βικτόρια Μπέκαμ και τα τρία μικρότερα παιδιά τους, προκειμένου να τον στηρίξουν σε μια ακόμη σημαντική στιγμή της καριέρας του.
Για να αποκτήσει κάποιος αστέρι στη διάσημη λεωφόρο, πρέπει να προταθεί σε μία από τις κατηγορίες που αφορούν τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή το θέατρο. Σύμφωνα με το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν σημαντική επαγγελματική πορεία, τουλάχιστον πέντε χρόνια παρουσίας στον χώρο τους, προσφορά προς την κοινωνία και να δεσμεύονται ότι θα παραστούν στην τελετή απονομής.
Στην αναμνηστική πλάκα του Μπέκαμ θα αναγράφεται και ο τίτλος «Sir», καθώς χρίστηκε ιππότης από τον βασιλιά Κάρολο στα τέλη του περασμένου έτους.
Η οικογένεια Μπέκαμ βρίσκεται εδώ και μήνες στο επίκεντρο δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για σοβαρή ρήξη μεταξύ του 26χρονου Μπρούκλιν και της συζύγου του, Νίκολα Πελτζ, με τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ. Η ένταση φέρεται να κορυφώθηκε τον Ιανουάριο, όταν ο Μπρούκλιν δημοσίευσε μια εκτενή δήλωση σχετικά με τη διαμάχη.
Όταν, ωστόσο, ο δημοσιογράφος τον ρώτησε ποιο ήταν το προσωπικό κόστος από τη μεγάλη δημοσιότητα που έχει λάβει η οικογενειακή κρίση, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έκοψε αμέσως τη συζήτηση.
«Για να είμαι ειλικρινής, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά αυτό είναι προσωπικό θέμα. Είναι το μοναδικό πράγμα για το οποίο δεν θέλω να μιλήσω», απάντησε χαρακτηριστικά.
«Κάθε μέρα υπάρχει ένα βουνό να ανέβω»Αντί να αναφερθεί στην οικογενειακή διαμάχη, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής προτίμησε να μιλήσει για τους επόμενους στόχους του.
«Κάθε μέρα υπάρχει ένα βουνό να ανέβω. Έχω μια ζωή στην οποία είμαι πολύ απασχολημένος με όσα κάνω. Έχω τέσσερα ενήλικα παιδιά, τις επιχειρήσεις μου, τον σύλλογο στο Μαϊάμι, αλλά πάντα θέλω να πετυχαίνω περισσότερα», δήλωσε.
Ο Μπέκαμ αναφέρθηκε επίσης στον γάμο του με τη Βικτόρια Μπέκαμ, με την οποία είναι μαζί εδώ και 26 χρόνια, εξηγώντας ποιο θεωρεί ότι είναι το μυστικό της μακροχρόνιας σχέσης τους.
Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά, τον Μπρούκλιν, τον Ρομέο, τον Κρουζ και τη Χάρπερ.
«Έχουμε τέσσερα υπέροχα παιδιά. Έχουμε επιχειρήσεις στις οποίες δουλεύουμε πολύ σκληρά. Πάντα όμως βρίσκουμε χρόνο ο ένας για τον άλλον και αυτό συμβαίνει από την αρχή της σχέσης μας. Θέλω η Βικτόρια να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού της και εκείνη θέλει το ίδιο για μένα.
Όσο απασχολημένοι κι αν είμαστε, η οικογένειά μας έρχεται πάντα πρώτη. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας και αυτό είναι που κάνει μια σχέση να λειτουργεί όταν είσαι μαζί τόσα χρόνια. Η οικογένειά μας θα είναι πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα», ανέφερε.
Η συνέντευξη δόθηκε λίγο πριν από την τελετή κατά την οποία ο Ντέιβιντ Μπέκαμ θα αποκτήσει το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ.
Η τιμητική διάκριση στο Χόλιγουντ
Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, στην εκδήλωση αναμένεται να βρεθούν η Βικτόρια Μπέκαμ και τα τρία μικρότερα παιδιά τους, προκειμένου να τον στηρίξουν σε μια ακόμη σημαντική στιγμή της καριέρας του.
Για να αποκτήσει κάποιος αστέρι στη διάσημη λεωφόρο, πρέπει να προταθεί σε μία από τις κατηγορίες που αφορούν τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή το θέατρο. Σύμφωνα με το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν σημαντική επαγγελματική πορεία, τουλάχιστον πέντε χρόνια παρουσίας στον χώρο τους, προσφορά προς την κοινωνία και να δεσμεύονται ότι θα παραστούν στην τελετή απονομής.
Στην αναμνηστική πλάκα του Μπέκαμ θα αναγράφεται και ο τίτλος «Sir», καθώς χρίστηκε ιππότης από τον βασιλιά Κάρολο στα τέλη του περασμένου έτους.
Το ενδεχόμενο απουσίας του ΜπρούκλινΠαρά τη μεγάλη τιμή, η εκδήλωση ενδέχεται να έχει και μια πικρή διάσταση για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, καθώς ο Μπρούκλιν φέρεται να μην προγραμματίζει να παραστεί στην τελετή, παρότι ζει μόνιμα στο Λος Άντζελες μαζί με τη σύζυγό του.
Μάλιστα, το σπίτι του ζευγαριού στο Μπέβερλι Χιλς απέχει λιγότερο από οκτώ χιλιόμετρα από το σημείο όπου θα τοποθετηθεί το αστέρι.
Πηγή που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα The Sun υποστήριξε ότι η απουσία του Μπρούκλιν θα αποτελούσε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για τον πατέρα του.
«Ο Ντέιβιντ εξακολουθεί να ελπίζει ότι μέχρι τότε οι σχέσεις της οικογένειας θα έχουν αποκατασταθεί, ιδιαίτερα μετά τις κινήσεις συμφιλίωσης που έχει κάνει προς τον Μπρούκλιν. Η ρήξη αυτή έχει προκαλέσει μεγάλη στενοχώρια», ανέφερε η ίδια πηγή.
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, υποστήριξε ότι δεν επιθυμεί πλέον να αποτελεί μέρος του «Brand Beckham», ενώ κατηγόρησε τους γονείς του ότι επιχείρησαν στο παρελθόν να επηρεάσουν τη σχέση του με τη Νίκολα Πελτζ.
Οι σχέσεις των δύο πλευρών φέρεται να έχουν διακοπεί από τον περασμένο Μάιο, όταν ο Μπρούκλιν και η σύζυγός του απουσίασαν από τους εορτασμούς για τα 50ά γενέθλια του Ντέιβιντ Μπέκαμ.
Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, οι δικηγόροι του Μπρούκλιν και της Νίκολα ζήτησαν από την οικογένεια Μπέκαμ να επικοινωνεί μαζί τους μόνο μέσω νομικών εκπροσώπων, ενώ λίγο πριν από τα Χριστούγεννα ο Μπρούκλιν φέρεται να μπλόκαρε τους γονείς του στο Instagram.
«Το να είσαι γονιός παιδιών που βρίσκονται στην ενηλικίωση ή είναι ήδη ενήλικες είναι πολύ διαφορετικό από το να μεγαλώνεις μικρά παιδιά. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό», δήλωσε.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αρνητική δημοσιότητα των τελευταίων μηνών δεν έχει επηρεάσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στον χώρο της μόδας και των καλλυντικών.
«Πιστεύω ότι οι άνθρωποι αγοράζουν τα προϊόντα μου επειδή είναι πραγματικά καλά. Δεν αγοράζουν το eyeliner μου απλώς επειδή φέρει το όνομά μου», ανέφερε.
Πηγή που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα The Sun υποστήριξε ότι η απουσία του Μπρούκλιν θα αποτελούσε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για τον πατέρα του.
«Ο Ντέιβιντ εξακολουθεί να ελπίζει ότι μέχρι τότε οι σχέσεις της οικογένειας θα έχουν αποκατασταθεί, ιδιαίτερα μετά τις κινήσεις συμφιλίωσης που έχει κάνει προς τον Μπρούκλιν. Η ρήξη αυτή έχει προκαλέσει μεγάλη στενοχώρια», ανέφερε η ίδια πηγή.
Οι καταγγελίες του Μπρούκλιν και η απομάκρυνση από την οικογένειαΤον Ιανουάριο, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ προχώρησε σε μια ιδιαίτερα σκληρή δημόσια τοποθέτηση, στην οποία αποστασιοποιήθηκε από τη διάσημη οικογένειά του.
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, υποστήριξε ότι δεν επιθυμεί πλέον να αποτελεί μέρος του «Brand Beckham», ενώ κατηγόρησε τους γονείς του ότι επιχείρησαν στο παρελθόν να επηρεάσουν τη σχέση του με τη Νίκολα Πελτζ.
Οι σχέσεις των δύο πλευρών φέρεται να έχουν διακοπεί από τον περασμένο Μάιο, όταν ο Μπρούκλιν και η σύζυγός του απουσίασαν από τους εορτασμούς για τα 50ά γενέθλια του Ντέιβιντ Μπέκαμ.
Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, οι δικηγόροι του Μπρούκλιν και της Νίκολα ζήτησαν από την οικογένεια Μπέκαμ να επικοινωνεί μαζί τους μόνο μέσω νομικών εκπροσώπων, ενώ λίγο πριν από τα Χριστούγεννα ο Μπρούκλιν φέρεται να μπλόκαρε τους γονείς του στο Instagram.
Η τοποθέτηση της Βικτόρια ΜπέκαμΣτην ίδια συνέντευξη, η Βικτόρια Μπέκαμ αναφέρθηκε στις δυσκολίες της γονεϊκότητας όταν τα παιδιά μεγαλώνουν και αποκτούν τη δική τους ζωή.
«Το να είσαι γονιός παιδιών που βρίσκονται στην ενηλικίωση ή είναι ήδη ενήλικες είναι πολύ διαφορετικό από το να μεγαλώνεις μικρά παιδιά. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό», δήλωσε.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αρνητική δημοσιότητα των τελευταίων μηνών δεν έχει επηρεάσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στον χώρο της μόδας και των καλλυντικών.
«Πιστεύω ότι οι άνθρωποι αγοράζουν τα προϊόντα μου επειδή είναι πραγματικά καλά. Δεν αγοράζουν το eyeliner μου απλώς επειδή φέρει το όνομά μου», ανέφερε.
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