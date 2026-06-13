Ντέιβιντ Μπέκαμ: Διέκοψε συνέντευξη όταν ρωτήθηκε για τη ρήξη με τον γιο του Μπρούκλιν - «Το θέμα είναι προσωπικό»

«Για να είμαι ειλικρινής, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά αυτό είναι προσωπικό θέμα. Είναι το μοναδικό πράγμα για το οποίο δεν θέλω να μιλήσω», απάντησε χαρακτηριστικά